Biden: Trusselen om atomkrig er tilbake for første gang siden den kalde krigen

– Vi har ikke stått overfor muligheten for «armageddon» siden Kennedy og Cubakrisen i 1962, uttalte Biden torsdag. Han la til at Putin «ikke spøker» når han truer med å bruke atomvåpen.

Videre sa Biden at «vi prøver å finne ut hva som er Putins avkjøringsrampe».

– Hvor finner han en vei ut, spurte Biden retorisk.

Den amerikanske presidenten utdypet at han lurte på hvordan Putin vil håndtere å både miste ansikt og betydelig makt i Russland, skriver AP.

Biden utfordret også russisk militærdoktrine, og advarte om at bruken av et taktisk atomvåpen raskt kan utarte til global ødeleggelse.

– Jeg tror ikke det finnes en mulighet til å enkelt bruke et taktisk våpen og ikke ende opp med armageddon, sa Biden.

Uttalelsene kom i forbindelse med et arrangement for innsamling av penger til det demokratiske partiet. Bare et lite utvalg journalister var invitert, og i slike sammenhenger er Biden ofte mer uformell, skriver AP.

Sikkerhetsrådgiver beroliger

Russlands president Vladimir Putin har tidligere antydet muligheten for atomvåpenbruk. I en tale forrige uke lovte han å ta i bruk alle midler for å forsvare områdene Russland hevder å ha annektert, også atomvåpen.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa da at det er en risiko for at Putin ville vurdere dette, og sa at USA har vært klare på hva konsekvensene av dette vil bli, men la til:

– Vi ser ikke noen tegn til bruk av atomvåpen i nær framtid.