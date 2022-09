Menneskerettsorganisasjon: Over tusen pågrepet i demonstrasjoner i Russland

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info sier at minst 1.054 personer er pågrepet av politiet under demonstrasjoner i 38 russiske byer.

Demonstrasjonene skal være de største i Russland siden protestene rett etter invasjonen av Ukraina i februar.

– Vi har ikke sett slike demonstrasjoner i russiske byer de siste fem- seks månedene fordi folk har vært redde for å bli pågrepet, og det er det som skjer nå, forklarer Sky News-journalist Diana Magnay, som er til stede i Moskva.

– Politiet håndterer demonstrantene brutalt, flere mennesker synger «nei til krig» mot politiet, sier hun videre.

Vil ikke ha krig

I St. Petersburg ble en gruppe demonstranter omringet av politiet og pågrepet én etter én og plassert på en buss, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene protesterer mot Putin og Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgus kunngjøring om at 300.000 personer i reservestyrkene skal mobiliseres til krigen i Ukraina.

– Alle er redde. Jeg er for fred, og jeg vil ikke krige. Men det er veldig farlig å demonstrere nå, ellers ville lang flere vært her, sier demonstrant Vasilij Fedorov til nyhetsbyrået.

Russia Ukraine DEMONSTRERER: Politiet tar hånd om en av russerne som ønsker å demonstrere mot det russiske regimet. (Alexander Zemlianichenko/AP)

Redd for fremtiden

En ung student, Oksana Sidorenko, sier hun er bekymret for fremtiden.

– Jeg kom for å si at jeg er imot krig og mobilisering, sier hun, og legger til:

– Hvorfor bestemmer myndighetene fremtiden min for meg? Jeg er redd for meg selv, og for broren min.

En 60 år gammel mann som hadde møtt opp for å protestere mot myndighetene, sa at Kreml ødelegger sin egen ungdom med krigen i Ukraina.

Allerede har mange russere begynt å tenke på hvordan man kan unngå mobiliseringsordren. Enveisbilletter fra Russland til Tyrkia er blitt utsolgt.