Ny Nato-debatt i Sverige og Finland

I et skriv til partiorganisasjonen konstaterer ledelsen i Socialdemokraterna at Sverige befinner seg i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Grunnen er Russlands invasjon av Ukraina. Derfor vil partiledelsen starte en «sikkerhetspolitisk dialog». Ett av formålene er å oppdatere analysene som har ligget til grunn for at partiet tidligere har sagt nei til Nato-medlemskap. Prosessen starter omgående og ventes å være ferdig før sommeren, sier partisekretær Tobias Baudin til nyhetsbyrået TT.

Samtidig har høyrepopulistiske Sverigedemokraterna innkalt partiledelsen til et ekstraordinært møte mandag. Her skal Nato-spørsmålet diskuteres, etter det TT erfarer.

Avisa Expressen skriver at formålet med møtet er å gi ledelsen mandat til å uttrykke støtte til svensk Nato-medlemskap.

Tidligere har partiet vært skeptisk til å bli med i Nato. Men partileder Jimmie Åkesson sa i helgen at han har skiftet mening, og at Sverige bør melde seg inn i Nato hvis Finland gjør det.

The Times: USA venter at Sverige og Finland blir med

I forrige uke skrev den britiske avisa The Times at USA venter at Sverige og Finland blir med i Nato.

En høytstående amerikansk tjenesteperson spør retorisk hvordan krigen kan «være noe annet enn en massiv strategisk fadese for Putin», og at de venter at Finland søker om medlemskap i juni, og at Sverige vil følge etter, skriver avisa.

Amerikanske kilder opplyser til The Times at Nato-medlemskap for de to landene var «et samtaleemne» i samtaler mellom alliansens utenriksministre forrige uke, der også Sverige og Finland deltok.

Finnenes statsminister Sanna Marin sa lørdag at hun tror spørsmålet om hvorvidt Finland vil søke om medlemskap, avgjøres i sommer.

– Russland er ikke naboen vi trodde de var, sa hun. Videre sa hun at avgjørelsen må tas «grundig, men raskt».

Nato har signalisert at de to landene vil bli tatt imot med åpne armer.

Russland: Sverige og Finland i Nato gir ikke stabilitet

Russland mener at finsk og svensk Nato-medlemskap ikke vil bidra til europeisk stabilitet og at forsvarsalliansen bidrar til konfrontasjon.

– Vi har gjentatte ganger sagt at Nato-alliansen forblir et verktøy rettet mot konfrontasjon, og utvidelsen av den vil ikke bringe stabilitet til det europeiske kontinentet, sier den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov.

Bakteppet er at medlemskap i Nato er blitt et høyaktuelt tema både i Sverige og Finland etter Russlands invasjon av Ukraina. USAs utenriksdepartement uttalte i forrige uke at finsk og svensk medlemskap er et tema blant Natos utenriksministre.