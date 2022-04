Mot gjenvalg for Vucic i Serbia

Den tidligere ultranasjonalisten Vucic, som først gjorde seg bemerket som Slobodan Milosevics beryktede informasjonsminister, har vært president siden 2017.

Mens Milosevic endte opp som tiltalt ved Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag, er flere av hans tidligere støttespillere nå tilbake ved makten i Serbia.

Vucic er en av dem, og søndag ventes det at han sikrer seg en ny femårsperiode ved makten. Høyrepartiet hans, Serbias progressive parti, ventes også å bli det største i nasjonalforsamlingen.

[ – Orbán er ein korrupt diktator ]

Usikkert i Beograd

Det holdes også lokalvalg, og opposisjonen har et håp om å kapre makten i hovedstaden Beograd, noe som vil bli et hardt slag for høyrepopulistene som det siste tiåret har styrt både der og i resten av landet.

Som Viktor Orban i nabolandet Ungarn har Vucic nektet å slutte opp om Vestens sanksjoner og harde linje mot Russland.

Vucic har ikke glemt Natos bombing av Serbia i 1999 og tapet av Kosovo, og han skryter av sitt gode forhold til Russlands president Vladimir Putin og Kina.

[ Mystisk mirakel omtales som splittende for Vatikanet ]

Boikottet

Store deler av opposisjonen i Serbia boikottet valget i 2020 og hevder at søndagens valg umulig kan kalles fritt og rettferdig all den tid Vucic og hans parti i stor grad kontrollerer mediene og statlige institusjoner.

Vucics hovedutfordrer i valget er general Zdravko Ponos, en tidligere forsvarssjef som er utdannet i Vesten og som stiller for sentrumskoalisjonen Felles seier for Serbia.