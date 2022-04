Will Smith trekker seg fra Oscar-akademiet

– Jeg trekker meg fra medlemskapet i Academy of Motion Picture Arts and Sciences, og vil akseptere eventuelle ytterligere konsekvenser styret finner passende, skriver Smith i en uttalelse formidlet av hans talsperson.

Styret i akademiet møttes onsdag for å innlede den disiplinære prosessen mot Smith for slaget, som er brudd på akademiets retningslinjer. Akademiet opplyste at konsekvensene for Smith kan bli utestengelse, utvisning eller andre former for straff.

«Utilgivelige handlinger»

– Mine handlinger på den 94. Oscar-utdelingen var sjokkerende, smertefulle og utilgivelige.

Han skriver videre at hans handlinger fratok andre nominerte og vinnere muligheten til å ferie og bli feiret for deres ekstraordinære innsats.

– Listen over dem jeg har såret er lang og inkluderer Chris, familien hans, mange av mine venner og kjære, alle de tilstedeværende og det globale publikumet, heter det i uttalelsen.

Vitset om kona

Publikum i Dolby Theatre i Hollywood og seerne hjemme ble vitne til at Smith gikk opp på scenen og fiket til Chris Rock etter en vits om kona Jada Pinkett Smith.

Da Rock vitset om Jada Pinkett Smith og at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane», ble ektemannen tilsynelatende fornærmet. I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Jada Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap, og forsøkt å avstigmatisere sykdommen og hjelpe andre i samme situasjon.

Fikk selv Oscar-pris

Etter voldshendelsen vant Smith i kategorien beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». Mandag unnskyldte Smith til Rock, akademiet og TV-seerne, og sa at han gikk over streken.

– Jeg ønsker å rette fokuset tilbake på dem som fortjener oppmerksomhet for sine prestasjoner og la akademiet vende tilbake til det utrolige arbeidet det gjør for å støtte kreativitet og kunstnerskap i film, heter det i fredagens uttalelse.

Rock, som var i ferd med å presentere Oscar for beste dokumentar, har nektet å anmelde forholdet til politiet.

(©NTB)