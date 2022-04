Sarah Palin stiller som kandidat til Kongressen

Palin var guvernør i Alaska fra 2006 til 2009, da hun trakk seg midt i perioden. Hun har siden vært politisk kommentator i Fox News og programleder for flere realityshow.

– Jeg innser at det er veldig store sko å fylle, men jeg vil hedre Youngs arv og tilbyr meg å tjene den delstaten jeg elsker og har kjempet for, skriver Palin i sosiale medier.

Alaska har én representant i Representantenes hus, og over 40 andre har også meldt seg som kandidater.

