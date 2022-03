OxyContin-produsent Purdue Pharma inngår nytt forlik

Purdue Pharma har ved to anledninger tidligere erkjent straffskyld for anklager om kriminelle forhold knyttet til forretningspraksisen rundt OxyContin.

Avtalen inneholder også en formell unnskyldning fra Sackler-familien for deres rolle i opioid-epidemien, som har herjet i USA i flere tiår og kostet flere enn 500.000 mennesker livet.

Pengene går hovedsakelig til lokale myndigheter på fylkes- og delstatsnivå, samt til et fond som skal deles av de om lag 149.000 menneskene som har fremmet krav mot legemiddelgiganten.

I det nye forliket er Purdue Pharma og Sackler-familien, som eier selskapet, forpliktet til å skaffe til veie over 10 milliarder dollar.

