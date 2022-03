Eksplosjonen fann stad under fredagsbønna. Ingen har førebels teke på seg skulda for angrepet, men både IS-grupper og ulike fløyer av Taliban har gjennomført liknande angrep i regionen, som ligg ved grensa til Afghanistan.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!