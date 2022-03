200.000 beordres til å evakuere fra flom i Sydney

Det er utstedt alvorlige farevarsler for regn og vind for en 40 mil lang kyststrekning, der vannet stiger raskt. Det inkluderer forsteder til Sydney som rommer fem millioner mennesker og er Australias største by. Stormen har beveget seg sørover langs østkysten fra delstaten Queensland og ned til delstaten New South Wales, og skapt kaos da elver og vannreservoarer har flommet over. Flere boliger har blitt oversvømt.

– Mange mennesker våkner i dag til at mye av delstaten vår er under vann, sa delstatsminister Dominic Perrottet i New South Wales.

I tillegg til de 200.000 som allerede er beordret evakuert, advarer myndighetene om at ytterligere 300.000 snart kan få samme beskjed.

– Om du er underlagt en av evakueringsordrene, vær så snill å dra. Ting vil bli verre før de blir bedre, sa Perrottet videre.

Demningen Warragamba, som ligger sørvest i Sydney og står for 80 prosent av byens vannforsyninger, har vært oversvømt siden onsdag morgen, noe som har framskyndet flommen i flere områder.