Ukraina ber Russland trekke troppene tilbake – vil fortsette dialogen

Russland har utplassert store militære styrker i nærheten av grensa til Ukraina, og vestlige land mener det er fare for en russisk invasjon. Dette avvises av Russland. Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt sine vestlige støttespillere trappe ned krigsadvarslene.

Tidligere søndag sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at han ønsker et forhold til USA basert på gjensidig respekt.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!