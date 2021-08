DANS FOR LIVET: Han er i begynnelsen av 20-årene og har flyktet fra Afghanistan. Reisen har stoppet opp i Hellas, der har han fått mulighet til å undervise i dans gjennom prosjektet Yoga and Sport with Refugees i deres treningssenter ved Mytilene. Mohammad bor i Mytilene i en bolig han leier sammen med andre av foreningens instruktører. (Giacomo Sini)