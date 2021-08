Prest drept i Frankrike

NANTES: F.v.: Den franske kulturministeren, statsministeren, borgermester i Nantes, og innenriksminister Geral Darmanin under besøket av katedralen i Nantes etter at den hadde blitt tent på i 2019. Nå knyttes kirkebrannen og et nylig drap av en prest, til den samme gjerningsmannen (AP Photo/Laetitia Notarianni, Pool). (Laetitia Notarianni/AP)