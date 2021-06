Israelsk gruppe: Regjeringen vil utvide bosetninger

Rundt 600.000 israelere lever i over 200 bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som ble okkupert i seksdagerskrigen i 1967. Palestinerne håper Øst-Jerusalem kan bli hovedstad i en fremtidig palestinsk stat.

Statsminister Naftali Bennett tilhører det bosettervennlige partiet Yamina. Koalisjonen han leder, består av åtte partier fra hele det politiske landskapet. For første gang er også et arabisk parti med i regjeringen.

Fem boliger i tre bosetninger er godkjent, sier Peace Nows talskvinne, Chagit Ofran. Den israelske organisasjonen sier i en uttalelse at den største utfordringen regjeringen står overfor er «å snu skipet og sette kurs mot fred» og stanse byggevirksomheten.

