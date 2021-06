SAMMEN: Yair Lapid (t.h.) leder partiet Yesh Atid og er mannen bak koalisjonsregjeringen som ble presentert sent onsdag kveld. Naftali Bennett, (t.v.) er leder for det høyrenasjonalistiske partiet Yamina, og skal være statsminister de neste to årene. (RONEN ZVULUN/AP)