Her på berget er det mange som er skuffet over valgresultatet. Familien Sæle, med Finn Jarle Sæle i front er derimot ved svært godt lag etter at amerikanere bestemte seg for hvem de vil ha som sjef.

– Ja, det er bare å gratulere med godt resultat, da.

– Takk for det. Men den takken tar jeg imot på vegne av amerikansk kristelighet.

– Ble det noen feiring på dere?

– Vi prøvde, men det var fullt overalt. Vi var for seint ute.

– Så dere gikk rett og slett glipp av det?

– Ja, men vi gikk ikke glipp av den stemningen det er å være i Amerika når det skjer. Du kan føle, kjenne, puste og se den amerikanske revolusjonen, forteller en svært engasjert Finn Jarle Sæle.

Han er redaktør for Norge IDAG, bor tidvis i USA og er stolt republikaner og Trump-supporter. I omtrent 20 år har han og kona Anita Apelthun Sæle eid det de beskriver som store hus i Florida, og solgt dem med fortjeneste. Når Vårt Land ringer sitter de i «hytta» deres i USA. Det skal være et vanlig lite hus, som venner og familie kan bruke om de er i området.

Han klarer å samle folket og gi dem tro, håp og kjærlighet. Og tro på framtiden — Finn Jarle Sæle om Donald Trump

Election 2024 Trump Photo Gallery VANT ALT: Donald Trump og det republikanske parti vant presidentvervet, kongressen og senatet i tirsdagens valg. (Julia Demaree Nikhinson/AP)

– Trump er som en gressklipper du setter i gang

Sæle snakker i positive ordlag om Amerikas 45. og 47. president. Han tror Trump vil bli sjeldent effektiv.

– Trump er som en gressklipper du setter i gang. Det kommer bare til å gå og gå og gå.

Effektiviteten Sæle snakker om kan blant annet bli mulig fordi republikanerne ser ut til å få flertall både i senatet og i representantenes hus.

– Det kan bli styringsflertall, akkurat som i Arbeiderpartiets glansdager, forteller Sæle.

Men Trumps effektivitet handler også om hans «kolossale energi», ifølge Sæle.

Feiringen blir ikke noe mindre av at alle de norske mediene som skal ta alle de kristne nå henger med nebbet — Finn Jarle Sæle

– Han er 77 år og burde vært pensjonert for syv år siden. Han har vært på 500 «rallies». Det er hans kolossale energi, der han drar ut på folkemøter og klarer å begeistre folk. Han skildres av media som en som snart skal i fengsel, som en som vil bli valgt for å unngå fengsel.

– Og så klarer han å samle folket på folkemøte og gi dem tro, håp og kjærlighet. Og tro på framtiden.

– Du nevner tro, håp og kjærligheten. Tenker du det er stikkord for hans kampanje?

Sæle mener både Kamala Harris og Donald Trump bygget kampanjene sine på dette. Han forteller at de gled over i det han kaller motivasjonstaler, der alle taler avsluttet med tro, håp og kjærlighet.

– Det var ikke én hedning her i USA, og ikke én abort-tilhenger, som ikke avsluttet med dobling av «Gud velsigne deg».

Election 2024 Trump FOLKEMENGDER: Donald J. Trump holdt mange republikanske folkemøtene i forkant av valget. Det kan ha vært med på å sikre ham seieren. (Evan Vucci/AP)

Må ha alle papiravisene i landet

Det er mye med det ferske valgresultatet Finn Jarle Sæle er glad for. Blant dem er nok at hele familien Sæle feirer det.

– Jeg vil ikke underslå at vi tilhører en familie der alle feirer dette.

Og det er ikke bare at alle er med han er glad for.

– Feiringen blir ikke noe mindre av at alle de norske mediene som skal ta alle de kristne, deriblant Norge IDAG, nå henger med nebbet og bare så vidt kommer seg på beina dagen derpå. Feiringen blir ikke noe mindre når vi ser at vi hadde rett og de hadde feil.

– Ja, det er bare å nyte, det.

– Vi er jo bare syndige mennesker. Vi er litt egoistiske og bare nyter det, forteller Finn Jarle Sæle etterfulgt av klukkende latter.

Og nyte det skal han gjøre også når han er tilbake i Norge.

– Jeg er så redd for at de hjemme ikke kjøper alle avisene til meg i dag. Jeg må ha alle førstesidene som finnes i Norge. Jeg gleder meg nå bare til å komme tilbake og se alle førstesidene.

Og det holder ikke å lese dem digitalt.

– Du må ha papir mellom hendene!