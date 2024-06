– Det er trist, tragisk, en katastrofe. Jeg vil ikke miste dette landet.

Dette sier 34 år gamle Giordi Rodionov. Han er georgier, homofil, kunstner, og anser seg som forkjemper for skeive rettigheter i hjemlandet.

– Det handler ikke lenger om homofile rettigheter, eller om åpenhet – det er en sabotasje av Georgias fremtid.

«Utenlandsk agent»-lov

Han refererer til den nylig innførte «utenlandsk agent»-loven, men også det mindre kjente lovforslaget om å forby det de kaller «LHBT-propaganda».

«Utenlandsk agent»-loven, med kallenavnet «den russiske loven» har høstet sterk kritikk fra menneskerettsgrupper. Veneziakommisjonen kaller loven udemokratisk, og advarer at den kan brukes til å sensurere kritiske stemmer i samfunnet.

I ukene fram til loven ble vedtatt, tok titusener av Georgiere til gatene for å protestere mot myndighetene og forslaget. Sikkerhetsstyrker brukte både tåregass og vannkanoner for å kontrollere folkemengdene, og flere tilfeller av politivold er blitt dokumentert.

Men i skyggen av dette, har det sittende partiet også foreslått en lov som skal begrense skeives rettigheter i landet. Om partiet vinner valget i oktober, frykter Giordi at loven blir signert og vedtatt.

Å veive et regnbueflagg ville ikke fungert her. De har forsøkt å organisere Pride flere år på rad, og hvert år endte det opp med vold

DEMONSTRERER: I flere måneder har georgiere tatt til gatene for å demonstrere mot regjeringens nye «Utenlandsk agent»-loven. Loven ble likevel vedtatt. (Morten Risberg)

Forbyr skeiv fremstilling

– Vil det bli vanskeligere å leve som skeiv i Georgia fremover?

– «Vanskeligere» er en underdrivelse, vi vil rett og slett forsvinne.

– De vil forby all fremstilling av skeiv tematikk i filmer, bøker, serier og kunst – det er enda verre enn i Russland, for å være ærlig.

Forslaget skal også forby kjønnskorrigerende operasjoner, samt hormonell behandling for transpersoner. I tillegg vil de forby likekjønnet ekteskap, og gjøre det umulig for andre enn heterofile å adoptere.





---

«Loven for å beskytte familieverdier og mindreårige»

Regjeringskoalisjonen Georgisk drøm, som styrer Georgia, har foreslått en endring i landets grunnlov. Kritikere mener endringen vil innskrenke homofiles rettigheter i landet.

«Loven for å beskytte familieverdier og mindreårige» vil gjøre det ulovlig med likekjønnet ekteskap, adopsjon for likekjønnede par og kjønnskorrigerende behandling for transpersoner.

Loven vil også gjøre det ulovlig å arrangere offentlige arrangementer som fremmer likekjønnede forhold, noe Georgisk drøm kaller «LGBT-propaganda».

Hvis lovforslaget blir innført vil 17. mai bli døpt Familieverdi-dagen, og bli en ny nasjonal fridag.

---

Normalisert

Giordi kaller det et «stort steg i feil retning» for et land som lenge har slitt med homofobi, og trakassering av skeive. Han vokste selv opp i Georgia etter Sovjetunionens kollaps, og beskriver et samfunn i kaos, borgerkrig, og hvor det å være homofil ikke var et tema.

– Alle slet, og mentaliteten blant folket var veldig lukket. Folk visste ikke engang hva det var å være «homo». Det var nesten umulig å forstå noe av sin egen identitet. Å gå med ørering var helt utenkelig i starten – da ville du vært en av raringene, homsene. Det var til og med farlig.

– Selv å gå med shorts ute ville fått deg stemplet som en «raring».

Når Vårt Land møter Giorgi på en kafé i sentrum av Tbilisi, går han med både shorts og ring i øret. På veggen over sitteplassene henger et stort regnbueflagg.

– Jeg var en av de første som gikk med ring i øret, sier han videre.

– Etter hvert ble det mer og mer normalt, og på universitetet var det egentlig helt greit å være åpen homofil. Det hjalp også at det ble åpnet møtesteder – barer og klubber – hvor vi fikk møte likesinnede. Og heterofile og andre allierte fikk se at homofile også var helt normale folk.

Må bruke lokale metoder

Selv driver Giordi et kunstgalleri i Tbilisi som fremmer skeive artister og kunst med skeiv tematikk.

– Vi bruker kunst som verktøy til å snakke om feminisme og LHBT – også uten vestlig påvirkning.

Giordi vektlegger at homokampen i Georgia må foregå lokalt, og at det ikke alltid fungerer å adoptere metoder fra vesten.

– De forstår ikke at situasjonen kan være annerledes. Å veive et regnbueflagg ville ikke fungert her. De har forsøkt å organisere Pride flere år på rad, og hvert år endte det opp med vold.

Han mener en feil tilnærming kan være med på å ødelegge det det lokale skeive miljøet har opparbeidet gjennom tiden – med offentlige foredrag, kunst, forestillinger, og åpning av lokaler og møtesteder.

Giordi sier han selv aldri har blitt utsatt for vold – men sier han kjenner mange i Georgia som har blitt banket opp grunnet legning eller identitet.

– Homofobi og vold skjer stort sett når det er organisert. Under pride er det alltid grupperinger som går ut på gata kun for å banke opp folk.

KJEMPER FORTSATT: Selv om «utenlandsk agent»-loven ble vedtatt i mai, tar folk fortsatt til gatene i juni for å demonstrere mot regjeringskoalisjonen Georgisk drøm. (Morten Risberg)

Legitimerer homofobi

Under en protest mot myndighetene i Tbilisi forrige uke, pratet Vårt Land med en mann i 30-årene som er åpent homofil, men ikke ønsket å bli avbildet eller navngitt. Han gikk med regnbuefargede sokker, og hadde flere piercinger i både ører og nesen.

– Jo mer synlig du er, jo flere piercinger du har, jo større risiko er det.

Mannen fortalte at han selv har blitt utsatt for vold flere ganger, og at mange i det skeive miljøet har forlatt landet som flyktninger. Han mente myndigheten er med på å skape homofobi ved å foreslå loven mot «LHBT-propaganda».

– Hvis noen i samfunnet er imot noe, og man ser at myndighetene også er imot det, så legitimerer det holdningene.

Han mente at myndighetene bruker LHBT som en syndebukk, for å engasjere konservative og eldre velgere mot opposisjonen. Det samme sier Giordi.

– Til nå tror politikere fortsatt at folk i Georgia bryr seg om skeive – men folk bryr seg egentlig ikke. De sliter med økonomi, helse, utdanning, kvalitet på mat og luft – men LHBT brukes som en fiende.

– Vi har nesten blitt en frontlinje mellom konservative og liberale, både her, i Russland, og andre land.

PRIDE OG VOLD: Giordi Rodionov advarer mot å bruke vestlige metoder for å bekjempe den nye anti-LHBT-loven i landet. – Å veive et regnbueflagg ville ikke fungert her. De har forsøkt å organisere Pride flere år på rad, og hvert år endte det opp med vold, sier han til Vårt Land. (Morten Risberg)

«Brenne til grunnen»

Nå har Giordi blikket rettet mot valget i oktober. Om opposisjonen vinner, vil loven bli droppet. Om Georgias Drøm vinner, «vil landet brenne til grunnen», sier han.

– Det vil ikke stoppe her. Jeg vil ikke engang kalle det ytre høyre – det er rett og slett ondskap, et brudd på menneskerettighetene. Om det ikke stopper her, vil det spre seg i regionen, og mot Europa. Og vi kan ikke alle få plass i Oslo, eller i Berlin.

Giordi bor nå delvisi Berlin sammen med ektemannen, men reiser regelmessig tilbake til Tbilisi for å drifte galleriet, og fortsette arbeidet. Men de sittende myndighetene vinner, er det siste gang han setter foten i hjemlandet. Det samme gjelder andre skeive, forteller han.

– Alle skeive her har allerede pakket koffertene, klare til å reise.

Derfor er han i gang med å skape et herberge i Tyskland, for å huse skeive kunstnere fra Georgia som må komme seg vekk fra landet.

– Jeg vil ikke miste Georgia. Det er ikke at jeg ikke vil reise tilbake, men det vil ikke være lov å være meg her.