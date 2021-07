Religiøse bygg får verdensarvstatus

Unescos verdensarvkomité, som er samlet til årsmøte i Fuzhou i Kina, ga tirsdag verdensarvstatus til historiske jødiske sentre i Tyskland.

De tyske byene Speyer, Worms, og Mainz var jødiske, kulturelle sentre i middelalderen, og blir omtalt som «Jerusalem ved Rhinen». Byene kalles for SjUM-byene. Navnet er satt sammen av bynavnenes første bokstaver på hebraisk.

UNESCOs verdensarvliste

UNESCOs liste over verdens fremste kulturminner og naturområder. Listen er knyttet til en konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv som ble vedtatt i 1972.

Konvensjonen stadfester at det er et felles moralsk og økonomisk ansvar å bevare disse skattene for fremtiden. Norge ratifiserte konvensjonen i 1977. I alt omfatter listen rundt 1000 objekter og områder. (SNL og UNESCO)

– Med denne anerkjennelsen verdsetter UNESCO betydningen av byene som sentre for jødisk lærdom i middelalderen, og at jødisk liv, religion, og kultur har vært en del av dette landet i mange århundrer, skriver presidenten for de tyske jødenes sentralråd, Josef Schuster.

I byene finnes det en jødisk domstol, skoler, synagoger, et menighetshus, mikveh (rituelle bad), og gravplasser. Jøder i andre byer brukte disse som utgangspunkt for sine bygninger og gravplasser.

SUDANSK STIL: Moske på Elfenbenskysten (OIPC)

Moskeer i sudansk stil på Elfenbenskysten

Åtte moskeer på Elfenbenskysten er også kommet på lista i år. Moskeene er i sudansk stil - som blant annet kjennetegnes av at toppen av tårnene er pyntet med strutseegg eller keramikk. Den lett gjenkjennelige, sudanske stilen ble utviklet mellom det 17. og 19. århundre.

De åtte moskeene er de best bevarte av det som en gang var flere hundre på Elfenbenskysten. Den sudanske stilen viser at det foregikk handel på tvers av Sahara, som også la grunnlag for at islam og muslimsk kultur spredde seg, skriver Unesco i sin begrunnelse.

7000 ÅR GAMMEL: Denne mumien av et barn er et eksempel på chilenske mumier som er 2000 år eldre enn de egyptiske. (Bernardo Arriaza)

Flere på lista

Tidligere i uken ble Liverpools historiske område langs elven Mersey fratatt plassen på verdensarvlisten, til store protester fra den engelske byens ordfører.

Venezia klarte torsdag så vidt å unngå at Unesco klassifiserer byen som «truet verdensarv». De økonomiske konsekvensene av dette ville ha blitt store.

Flere nye på lista:

• 7.000 år gamle mumier i Chile, altså over 2.000 år eldre enn de egyptiske mumiene. Det er funnet over 300 slike chilenske mumier, som regnes som svært godt bevarte.

• Den franske byen Nice for sin urbane byplanlegging som strekker seg to århundrer tilbake.

• En del av det romerske imperiets grenser fikk verdensarvstatus i 2005. Den delen som nå i tillegg fikk verdensarvstatus i Tyskland, strekker seg fra Rheinbrohl til nordkysten av Nederland.

• Kulturlandskapet Hawraman/Uramanat i Iran viser den tradisjonelle kulturen til folkeslaget Hawrami. Det kurdiske folkeslaget har bodd i regionen siden 3000 f.Kr.

• 17 arkeologiske utgravningsplasser i Japan, som gir kunnskap om menneskets liv som jegere og samlere i 10000 år fra ca. 13000 f.Kr.

• En arkeologisk utgravningsplass i India. Det er en av de best bevarte bosettinger i Sørøst-Asia fra perioden 3000 – 1500 f.Kr., og har blant annet et avansert system for vannforsyning.

• Tlaxcala-katedralen i Mexico er en av de første som ble brukt til å konvertere urinnvånere til kristendommen da europeere ankom kontinentet.

•Chanquillo-observatoriet, som er 2.300 år gammelt og ligger på en topp 400 kilometer nord for Lima i Peru

