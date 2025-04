– Jeg er opprørt over det Dag-Inge Ulstein har sagt om transpersoner. Han bidrar til å gjøre livene til en sårbar gruppe vanskeligere, sier Elisabeth Meling.

Meling, som selv er transperson, er nestleder og Hordalands-kandidat for Partiet Sentrum. Inntil nylig var hun også leder for Skeivt Kristent Nettverk.

Uttalelsene hun sikter til, er en rekke utspill fra KrF-leder Dag-Inge Ulstein, der han har tatt til orde for å endre skolens læreplaner slik undervisningen legger en biologisk forståelse av kjønn til grunn. I tillegg vil KrF kaste Rosa kompetanse, som tilbyr kurs til skoleansatte i regi av Foreningen Fri, ut av skolen.

Transpersoner møter ingen varme og nestekjærlighet hos Ulstein, men en kald skulder. — Elisabeth Meling, nestleder i Partiet Sentrum

Om KrFs programkomité får det som de vil, vil disse formuleringene bli en del av KrFs stortingsprogram under landsmøtet like etter påske.

Meling mener Ulstein og KrF med disse forslagene fyrer opp under stigmatiserende retorikk overfor transpersoner.

– Jeg synes det er betenkelig at et parti som KrF, som smykker seg med ord som «familieparti og verdiparti», kjører så hardt på mot transpersoner og personer med kjønnsinkongruens. Hvor er nestekjærligheten og ydmykheten i møte med en sårbar gruppe, spør Meling, og legger til:

– Transpersoner møter ingen varme og nestekjærlighet hos Ulstein, men en kald skulder.

Dette sier KrFs programutkast





Under KrFs landsmøte 24.–27. april skal partiet vedta stortingsprogrammet for neste periode. Der foreslår programkomiteen følgende formuleringer:





Sikre at skolen legger en biologisk kjønnsforståelse til grunn for undervisningen. Undervisningen bør skje uten bruk av eksterne miljøer og interesseorganisasjoner.

Erstatte kurs for skole- og barnehageansatte i regi av organisasjoner med kurs fra offentlige institusjoner som sikrer en faglig fundert undervisning.

Legge barnets beste og føre var-prinsippet til grunn for barn og unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling – med 18-års aldersgrense for irreversible inngrep. Behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens skal i størst mulig grad være nasjonalt.

Evaluere loven om endring av juridisk kjønn fra 2016.

Styrke forskningen på kjønnskorrigerende behandling, slik at retningslinjer og praksis bygger på god evidensbasert kunnskap.





Kilde: KrFs utkast til partiprogram 2025–2029

Mener frykt for kjønnsforvirring er overdrevet

Ulstein har blant kritisert stortingsflertallet for å ønske at skolene skal undervise at kjønn først og fremst er et spørsmål om identitet og følelser, fremfor biologi.

Det mener Meling viser manglende forståelse for tematikken.

– Det er mange forskere som mener at kjønnsidentitet også har en biologisk forankring. Sannheten er at det ikke må være enten-eller. Så lenge Ulstein dummer ned debatten på denne måten, vil ikke hans politikk bidra med noe annet enn mer hat og splittelse.

Pride 2023 PRIDE: Elisabeth Meling var inntil nylig leder i Skeivt Kristent Nettverk. Bildet er fra Pride-paraden i Oslo i 2023. (Erlend Berge)

Å snakke om kjønnsinkongruens som en følelse er å underspille betydningen av kjønnsidentitet, mener Meling.

– Opplevelsen av kjønn er ikke bare noe man føler i et øyeblikk, men noe som er konstant og sitter i beinmargen.

– Hva tenker du om Ulsteins frykt for at undervisning om opplevd kjønnsidentitet kan skape unødvendig forvirring hos barn?

– Jeg føler at den er blåst opp i sky. Det å ta dette ut av skolen, og ikke la barn få lære om transpersoner og kjønnsidentitet, blir som å gå tilbake til 80-tallet. Jeg deler ikke den frykten, og for barn med kjønnsinkongruens kan det være livgivende å ha den undervisningen.

Ulstein: – Jobber alltid for respekt

Vårt Land har forelagt kritikken for Dag-Inge Ulstein, som ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Han viser til at KrF har fremmet forlag å endre undervisningen og læreplanene i skolen etter advarsler fra faglig hold, og viser blant annet til erfaringer fra Storbritannia.

KrF holder ekstraordinært landsmøte SVARER: – Jeg er glad for en større åpenhet for annerledeshet, også om ulike kjønnsuttrykk, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein. (Terje Pedersen/NPK)

– En del av bakgrunnen her er en enorm vekst av kjønnsinkongruens blant barn og unge, særlig blant jenter. Samtidig jobber KrF alltid for respekt og for å stanse hatprat og diskriminering. Det er verdt å kjempe for, og i tråd med KrFs verdier. Jeg er glad for en større åpenhet for annerledeshet, også om ulike kjønnsuttrykk. Men, undervisningen om kjønn i skolen må preges av kunnskap og baseres på biologiske fakta, sier han i en e-post til Vårt Land.

– Hva tenker du om anklagen om at KrFs uttalelser kan bidra til ytterligere stigmatisering?

– KrFs forslag på dette feltet baserer seg på ny kunnskap og advarsler fra lærere, helsesykepleiere, psykologspesialister og andre i det medisinske miljøet over den eksplosive økningen i kjønnsinkongruens, særlig blant unge jenter. Dette er noe bredden av det politiske miljø bør ta inn over seg og åpent debattere. Jeg har vanskelig for å forstå at debatt og meningsmangfold er negativt, sier Ulstein.