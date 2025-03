Skeivt Kristent nettverk har valgt Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen til ny styreleder. Det melder organisasjonen på Instagram. Valget skjedde på årsmøtet lørdag.

Pedersen-Eriksen tar over etter Elisabeth Meling, som har ledet Skeivt kristent nettverk siden 2023.

Den nye styrelederen er prest i Den norske kirke og jobber som kapellan i Sarpsborg.

Biskop ville ikke ordinere henne

Pedersen-Eriksen fikk mye medieoppmerksomhet i 2015, da hun ble tilbudt jobben som sokneprest i Sandøy. Møre-biskop Ingeborg Midttømme ville ikke ordinere henne, fordi hun skulle gifte seg med en kvinne. Pedersen-Eriksen ble ordinert av en daværende biskop Per Arne Dahl, men takket da nei til jobben.

Samme året ble hun sjømannsprest i Florida, og har senere vært sjømannsprest i København.

Tenker at Gud er skeiv

– Troen min har fått en annen type alvor over seg. Trosidentitet og seksualidentitet er viktige deler av meg, som går inn i hverandre. Jeg tenker at Gud er skeiv, og det gjør noe med mitt utgangspunkt for tro, sa Pedersen-Eriksen i et Min tro-intervju med Vårt Land i 2023.

På årsmøtet ble Mona Høvset og Marit Liarbø Showalter ble gjenvalgt som styremedlemmer, og Sunniva Marie Hustoft ble valgt som nytt varamedlem.

Skeivt kristent nettverk definerer seg som en økumenisk interesseforening for LHBT+-personer og støttespillere med forskjellig menighetsbakgrunn.