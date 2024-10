– 200 kvoteflyktninger er jo skremmende lavt tall, sier Gaute Børstad Skjervø, påtroppende leder i AUF, til Vårt Land om regjeringens kutt i antall kvoteflyktninger.

Mye har skjedd siden Jonas Gahr Støre sa at Norge burde ta i mot 10.000 syriske flyktninger i 2015. Arbeiderparti og Senterparti-regjeringen tok imot 3000 kvoteflyktninger i 2022. I 2023 ble antallet redusert til 2000. I 2024 skal 1000 kvoteflyktninger komme til landet. I neste års statsbudsjett er tallet ytterligere desimert. Regjeringen legger opp til å kun ta imot 200 kvoteflyktninger.

AUF ber om hjelp fra SV

AUF har lenge jobbet for å øke antallet kvoteflyktninger til Norge. I dag fikk de svaret da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025.

– Dette tallet er alt for lavt. AUF og jeg er svært bekymret over at verden står i en svært alvorlig situasjon, sier Skjervø til Vårt Land.

AUF-lederen har ikke tro på at egen regjering vil ta ansvar for kvoteflyktningene, og håper på støtte fra SV.

– Vi håper vi har en god alliert i SV som kommer til å si at det er det viktigste i budsjettforhandlingene.

AUF mener Støre-regjeringens kutt i antall kvoteflyktninger vil virke mot sin hensikt.

– Helt feil signal

Det at regjeringen kutter så dramatisk, vil være med på å undergrave hele systemet, mener Skjervø.

– Utenriksministeren vår har flere ganger advart mot faren for storkrig i Midtøsten. Da er det helt feil signal nå å si at vi kutter i mottak av flyktninger, sier Skjervø.

Han forklarer hvorfor:

– Kvoteflyktningsystemet er et av de få legale veiene til å bli flyktning. Dersom man kutter for dramatisk i det, vil ikke konsekvensen være at folk blir mindre trua av krig. Dette kan i sum føre til at man får større flyktningstrømmer, som jo denne regjeringen har advart mot, forklarer Skjervø.

Skjervø peker på Libanon, som den delen av verden med flest flyktninger fra nærområder.

– Nå er de under heftig bombing av Israel. Det kan derfor være ganske nært forestående med store flyktningestrømmer derfra. AUF og jeg mener det er helt avgjørende at vi har internasjonale systemer som sørger for at de som trenger hjelp, får hjelp først. Å kutte er derfor ikke løsningen nå, sier Skjervø.

Han reagerer også på manglende bistand i Støre-regjeringens budsjettforslag.

– Hvorfor skal verden ta i mot flyktningene om ikke Norge gjør det? Jeg er overrasket og skuffet over dette, sier Skjervø til Vårt Land.

– Vi i AUF mener den samlende summen på internasjonal solidaritet i det her budsjettet ikke holder mål. Det gjelder bistandsnivået som ikke når én prosent. Det er ekstra ille i tid verdenssituasjon er så urolig som den er, sier han.

Ønsker seg SV med i regjering

– Vi skulle ønske at SV var på innsida av regjeringskontorene slik at disse kuttene kanskje kunne vært unngått, sier Skjervø.

Nå vil AUF ha med seg SV inn i regjering etter valget i 2025.

– AUF har sagt hele veien at vi ønsker oss SV med. Det har ikke endret seg, avslutter Skjervø.

SV: – Dypt usolidarisk

Regjeringen er avhengig av budsjettpartner SV for å få gjennom statsbudsjettet i Stortinget. Det betyr at de må forhandle med SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisbeth Kaski. Hun vil ikke si om de vil svare på AUFs bønn omn å prioritere å få opp det lave kvoteflyktningstallet.

– Vi må komme tilbake til hva vi skal ha med inn i budsjettforhandlingene. Det sier vi ikke noe om i dag. Nå skal vi gå i gang med å lage SVs alternative budsjett, som jo tross alt er helheten i vår politikk og det viktigste for oss. Og der kan man jo forskuttere at vi selvfølgelig kommer til å ha flere kvoteflyktinger enn det som ligger i budsjettforslaget fra regjeringen, sier Kaski til Vårt Land.

– Hvordan vil du karakterisere tallet 200?

– Dypt usolidarisk og ikke verdens rikeste land verdig. Vi har enormt høye inntekter, det er et kjempestort oljefond og et kjempestort budsjett. Og så finner vi ikke rom fra regjeringens side til å prioritere internasjonal solidaritet og klimakutt høyere. Det er ikke godt nok.

Kvotesystemet

Kvoteflyktninger er flyktninger Norge tar imot fra FNs kvoteflyktningssystem.

I Hurdalsplattform fra 2021 ble systemet omtalt som «den tryggeste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker med behov for beskyttelse».

Nå foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2025 et tak på 200 kvoteflyktninger

