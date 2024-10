Justisminister Emilie Mehl (Sp) har ansvaret for asyl- og flyktningpolitikken. Siden hun og regjeringen tiltrådte i 2001, har antallet kvoteflyktninger Norge plukker ut blitt kraftig redusert:

2022: 3.000

2023: 2.000

2024: 1.000

Vil ha bevegelig kvote

Regjeringen legger i neste års statsbudsjett opp til å ta imot kun 200. Mehls departement skriver:

«Krigen i Ukraina har medført at mange fordrivne har komme til Noreg, og det er press på tenestetilbodet i kommunane der personane blir busette. Derfor foreslår regjeringa å redusere kvoten for overføringsflyktningar m.m. frå 1 000 plassar i 2024 til 200 plassar i 2025.»

Og: «Regjeringa meiner at den årlege kvoten må sjåast i samanheng over år, i den forstand at det er rom for noko fleksibilitet frå eitt år til eit anna, t.d. ved uventa hendingar og særskilde praktiske utfordringar.»

Kommer for mange fra Ukraina

Justisminister Mehl har varslet kraftige innstramminger i flyktning- og innvandringspolitikken.

Kvoteflyktninger er flyktninger Norge tar imot fra FNs kvoteflyktningssystem. I Støre-regjeringens Hurdalsplattform fra 2021 ble systemet beskrevet som «den tryggeste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker med behov for beskyttelse».

Justisminister Mehl og integreringsminister Tonje Brenna (Ap) har i høst varslet at fordi Norge tar svært mange flyktninger fra Ukraina, blir det rom for langt færre andre flyktninger.

Hittil har 82 500 mennesker fra Ukraina fått kollektiv beskyttelse i Norge. I Kommune-Norge kommer det nå krisevarsel, mange strever med å ta hånd dem som blir bosatt. Det er særlig mangel på boliger, samtidig som mottaksapparatet er sprengt.

Vedum: Vi må lykkes med integreringen

Etter at regjeringen i forrige statsbudsjett krympet tallet på kvoteflyktninger til den gang lave 1.000, spurte Vårt Land finansministeren hva slag signal han da sendte «fra rike Norge».

Trygve Slagsvold Vedum sa da at flyktningtallet var høyere enn da Kjell Magne Bondevik var statsminister. Og begrunnet nedgangen i kvoten med tilstrømningen fra Ukraina.

– Vi må lykkes med integreringen. Hvis ikke kan det komme til å skape konflikt og motsetninger, slik vi ser i andre land som ikke lykkes med dette, sa Vedum til Vårt Land i fjor.

SV ønsker 5.000

I forhandlingene som nå kommer om flertall for statsbudsjettet, vil partner SV altså møte et flyktninggrep som er stikk motsatt av partiets politikk. Men da regjeringen foreslo 1.000 flyktninger i fjor, ble nettopp det tallet stående da forhandlingene var landet.

SV valgte heller andre seire. Men i SVs ferske forslag til nytt stortingsprogram tar partiet til orde for å motta hele 5.000 kvoteflyktninger årlig i neste stortingsperiode.