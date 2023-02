Slik vil LO-topper få ned matprisene: Krever matmomsopprør

Denne uken rykket Handel og Kontor ut og ba regjeringen fjerne matmomsen, for å gjøre noe med prisgaloppen på matvarer i Norge. I dag slutter flere LO-forbund seg til saken og ber regjeringa se på matmomsen.

Forbundslederen Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mener regjeringen må svare på prisøkningen som kom onsdag denne uken.

– Vi har lenge ment nivået på matmomsen i Norge burde vært lavere, på permanent basis, sier Aker Hansen til Vårt Land, samme dag som matvarebransjen øker matvareprisene med nær 10 prosent.

1. februar og 1. juli setter matvarebransjen opp prisene. Økningen på matvareprisene kommer på toppen av en kraftig prisvekst på mat i fjor. De siste ti årene har prishoppene vært nesten tre ganger så høye som på begynnelsen av 2000-tallet, skriver NRK.

Ba regjeringen fjerne momsen

Det var forbundslederen Christopher Beckham i Handel og Kontor som tidligere denne uken ba regjeringen fjerne hele matmomsen. Han kalte det et tiltak for at folk skal få mat på bordet.

– Vi ser at fattigdommen har økt. Det har vært lange køer ved fattighusene for å få mat, og vi ser at folk har lavere kjøpekraft på grunn av at alle prisene har økt betraktelig, sa Beckham til NRK.

LO Stats Kartellkonferanse 2022 MOMSKUTT: Forbundsleder Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjon, vil ha momskutt. Her under LO Stats Kartellkonferanse 2022. Foto: Terje Bendiksby / NTB (Terje Bendiksby/NTB)

Nå får han støtte fra andre LO-forbund:

– Yes! svarer Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen kjapt, når Vårt Land spør om regjeringen bør utrede kutt i matmomsen.

– Det kan være et viktig grep, men viktig at det gjøres en skikkelig utredning, sier hun.

Andre LO-forbund er imidlertid skeptiske til å røre matmomsen.

– Problemet med forslaget om å fjerne matmomsen, er at vi ikke veit om dette får ned prisene eller ender som økt profitt hos eierne, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Arbeidsmandsforbundets leder Anita Johansen skriver i en sms til Vårt Land at de ikke har konkludert.

Støre ønsker mer konkurranse

Det siste året har vært sterkt preget av stigende matvarepriser, stive strømpriser, høye renter, og onsdag kom den nye varslede prisveksten på mat.

På spørsmål om hva Støre mener om prishoppet, svarer statsminister Jonas Gahr Støre at han er kritisk.

– Vi må ha og vil ha et matvaremarked som har effektiv konkurranse, og det må virke slik at den enkelte forbruker erfarer det, sier Støre til NTB.

Han påpeker at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tatt flere initiativer på området. Blant annet skal regjeringen gjennomføre en studie for å se på hvordan prisene dannes. I tillegg kommer det flere lovendringer, skriver Aftenposten.

DN skrev onsdag at Norgesgruppen og Reitan-konsernet har økt sine overskudd med hele fire milliarder kroner, og at resultatmarginene har gått i været. Kjedene selv forklarer resultathoppet med gode koronaår, og at marginene skal ned fremover.

Legger hovedansvaret på kjedene

AUF landsmøte AUF-leder Astrid Hoem støtter regjeringa. Her under åpningen av landsmøtet til AUF. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK (Javad Parsa/NPK)

Regjeringen får støtte fra lederen i AUF, Astrid Hoem. Hun er tydelig på at det hun kaller utbyttefesten til kjedene må stoppes.

– HKs matmomsforslag er interessant, men hvis det viser seg at det sitter noen folk på toppen og tjener veldig mye penger på våre handlekurver er det der vi må starte.

Hun mener monopolet som matvarekjedene har, må brytes opp:

– Det er få kjeder i Norge som sitter på så mye. Hvis det viser seg at de misbruker den makta, som det er lett å mistenke i disse dager, så mener jeg det bør strammes hardt inn.

Hoem mener man først og fremst må se på regelverket som har skapt monopoliseringen og muligheten for kjedene å hente ut store utbytter.

Vestre har flere ganger sagt han vil ta grep i matbransjen, som er styrt av noen få aktører. På produsentsiden har du blant annet Orkla, Tine og Nortura. Butikk-gigantene er Norgesgruppen, Rema og Coop.

I en pressemelding deler han en tipunktsliste med tiltak. Noen av tiltakene, er å finne ut av denne særnorske ordningen med å øke prisene to ganger i året.

---

Matmomsen

HK Norge anslår at det vil koste rundt 15–16 milliarder kroner å fjerne matmomsen i ett år, til NRK.

NTB skriver at nordmenn handlet for mer enn normalt i dagligvarebutikkene før det varslede prishoppet, ifølge Bankaxept.

Tallene for den gjennomsnittlige handlekurven til folk tirsdag, fordelt på fylker og sammenlignet med snittet for de øvrige tirsdagene i januar: Agder: 296 kroner (+15 prosent), Innlandet: 306 kroner (+14 prosent), Møre og Romsdal: 314 kroner (+26 prosent), Nordland: 291 kroner (+17 prosent), Oslo: 253 kroner (+10 prosent), Rogaland: 308 kroner (+22 prosent), Troms og Finnmark: 311 kroner (+19 prosent), Trøndelag: 298 kroner (+19 prosent), Vestfold og Telemark: 309 kroner (+12 prosent), Vestland: 305 kroner (+21 prosent) og Viken: 306 kroner (+12 prosent)

---