– «Har meldt meg inn i Nidaros i dag, og fikk mail fra Jonas Gahr Støre, er det riktig?» skriver et medlem i Facebook-gruppen «Støttegruppe for Trond Giske».

– «Gjorde jeg også, og meldte meg ut igjen med det samme», svarer et annet gruppemedlem.

En stikkprøve Vårt Land har gjort i grupper på Facebook, tyder på at flere av Nidaros Sosialdemokratiske Forums nye medlemmer ikke har skjønt at de meldte seg inn i Arbeiderpartiet.

Vårt Land har flere skjermbilder som dokumenterer at medlemmer er forvirret rundt medlemskapet. Et flertall av postene har blitt slettet i ettertid. Det er ikke Trond Giske som administrerer støttegruppene.

Reagerer på Støre-velkomst

Mens noen er forvirret over at de har blitt medlem i Ap, er andre overrasket over å få en velkomst-video med Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, fremfor en telefon fra Trond Giske.

– «Fikk velkomst-mail fra Jonas Gahr Støre, stemmer det da?», skriver et annet medlem.

– «Ja, det stemmer. Nidaros Sosialdemokratiske Forum er et lokallag, som ligger under Arbeiderpartiet», svarer en annen.

STØRE-SMS: medlem reagerer på melding fra Støre. (skjermdump)

Hvorfor ringer ikke Trond Giske?

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med personer som er tilknyttet Giskes lag. Et medlem forteller at han hadde håpet på å få en telefon fra lagets leder, Trond Giske, slik Giske i VG lovet han skulle gjøre med alle nye medlemmer.

– Jeg hadde håpet Trond Giske skulle ringe, men i stedet fikk jeg en velkomstmelding fra Jonas Gahr Støre. Det var litt pussig, sier medlemmet til Vårt Land.

Medlemmet ønsker ikke å stå fram med navn.

Nidaros sosialdemokratiske forum

Nidaros Sosialdemokratisk Forum er Arbeiderpartiets største med 3.000 medlemmer ved årsskiftet, ifølge NTB.

Omtrent halvparten av medlemmene bor utenfor Trønderlag.

Lokallaget het tidligere Regionsykehusets Arbeiderlag, men ble reorganisert til Nidaros i 2021.

I åpne grupper for Trond Giske på Facebook skriver flere medlemmer at de ikke forstod at de meldte seg inn i Arbeiderpartiet da de meldte seg inn i lokallaget.

Trond Giske er leder av Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trøndelag. Han er tidligere nestleder i partiet.

Ville støtte Giske, ikke bli medlem av Arbeiderpartiet.

Av meldingene fremgår det at mange ønsker å støtte Giskes lag, ikke Arbeiderpartiet.

«Har meldt meg inn i Nidaros i dag. Men fikk svar fra Støre. Det er jo kun for Trond Giske, som jeg støtter, at jeg melder meg inn i Nidaros Sosialdemokratiske Forum. Har ikke noe til overs for Oslo-eliten i Arbeiderpartiet, og ikke for Ap for Trond kommer i posisjon igjen. Jeg håper jeg står som medlem i Nidaros og ikke i Skien, for man må jo melde seg inn i Arbeiderpartiet for å støtte Nidaros, ser det ut som», skriver et av medlemmene på Facebook-gruppen «Støttegruppe for Trond Giske».

Vårt Land har sjekket innmeldingssiden til Nidaros Sosialdemokratiske forum. Der fremgår det tydelig av stegene i innmeldingsprosessen at man melder seg inn i Arbeiderpartiet når man melder seg inn i Nidaros Sosialdemokratiske Forum.

– Innmelding i Nidaros skjer gjennom Arbeiderpartiets nettside, så det er svært tydelig at Nidaros er et lokallag i Ap, skriver Trond Giske i en sms til Vårt Land.





STØRE-MELDING: Medlemmer i støttegruppen til Trond Giske uttrykker frustrasjon over å ha fått velkomstmelding fra Støre. (Skjermdump)

Forvirring om medlemskap

Trond Giskes rekordstore partilag Nidaros Sosialdemokratiske Forum har 3000 medlemmer og er nå det største lokallaget i Arbeiderpartiet. På onsdag avholder Trond Giske årsmøte i Nidaros Sosialdemokratiske Forumslag. Et sentralt punkt på møtet er valg av delegater fra Nidaros til Trondheim Arbeiderpartis årsmøte 10. februar.

Giskes lokallag vil ha rent flertall på Trondheim Arbeiderpartis årsmøte med 149 av 230 delegater, meldte NTB. Aps nest største lokallag får kun 10 delegater, skriver Adressa. I mars skal delegatene fra Trønderlag til Arbeiderpartiets landsmøte 4.–7. mai.

STØRE-MELDING: Medlemmer i støttegruppen til Trond Giske uttrykker frustrasjon over å ha fått velkomstmelding fra Støre. (Skjermdump)

Trond Giske svarer

Vårt Land har spurt Trond Giske om en kommentar på medlemmer som uttrykker skuffelse over å ha blitt medlem i Arbeiderpartiet. Han gleder seg først og fremst over stor medlemsvekst:

– Det er alltid synd om noen forlater oss. Men vi gleder oss heller over de mer enn 3.000 som har meldt seg inn og forblir medlemmer. De aller fleste er blitt med i et parti for første gang i sitt liv. Det er demokrati i praksis og gir håp og inspirasjon.

Statsministerens kontor er kjent med innholdet, men ønsker ikke kommentere.