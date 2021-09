Se samtalen: «Verden er på vippepunktet»

Maja Lunde har skrevet boken som vekket mange av oss for konsekvensene av at biene forsvinner. Søndag er hun gjest på Drammen Sacred Music Festival. Her snakker hun med NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl om frykten og håpet for framtiden. Også naturvernforkjemperen Dag Hareide og naturfotograf Tom Schandy deltar.

Se samtalen her:

– Dette er ukas viktigste samtale, sier programleder Bjørn Olav Nordahl, som i flere perioder har arbeidet som journalist i Vårt Land.

Arrangementet Ordet er dekket er en del av festivalen Drammen Music Festival, som går av stabelen i Drammen fram til søndag. Samtalene presenteres for Vårt Lands lesere som en del av et samarbeid mellom Vårt Lands TV-prosjekt og Kirkelig Dialogsenter i Drammen.

Lørdag var Mjøndalen-fotballtrener Vegard Hansen i samtale under arrangementet. Se samtalen i opptak og les mer her.

---

Drammen Sacred Music Festival

Festival om musikk og kunst med vekt på religiøse og åndelige tradisjoner

Pågår i Drammen 18.–26. september 2021

Ble startet i 2010 av Drammen og omegn tros- og livssynsforum, med dialogprest Ivar Flaten som pådriver

Mer info på festivalens nettsted

---