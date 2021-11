Helseministeren: – Dropp håndtrykket

– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, hånd til hjertet, nikk og smil i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse fredag.

– Det koster oss lite, men det vil hindre spredning av smitte, sier hun.

Hun sier også at mange i disse dager ikke holder seg hjemme når de er syke.

– Det fører til at koronaviruset og andre virus sprer seg raskt i befolkningen. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten. Det kan i løpet av kort tid føre til at vi må innføre strengere nasjonale tiltak for å stoppe smittespredningen, sier Kjerkol.

– Nå må du holde deg hjemme når du er syk, sier hun.

