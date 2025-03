Godt og blanda

1. Hva slags leskedrikk inneholder konsentrat av sitrusfrukter og er bl. a. tilsatt kinin?

2. Hva heter Norges største nasjonalpark?

3. Hva heter barnestolen som i 1973 ble tegnet av Peter Opsvik?

4. I hvilket fylke ligger Søndre Land?

5. Hvem gjorde for snart 40 år siden stor lykke med Balladen om Morgan Kane?

6. Hva er egentlig krill?

7. Hva er den jødiske betegnelse på mat som oppfyller lovens påbud?

8. Hvor ligger regionen Piemonte?

9. Hvem ble vår første kvinnelige riksmegler?

10. Hvem spilte Gjest i filmen Gjest Baardsen fra 1939?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Godt og blanda - svar

1. Bitter lemon

2. Hardangervidda nasjonalpark

3. Tripp Trapp

4. Innlandet

5. Benny Borg

6. Små rekeliknende krepsdyr

7. Kosher

8. Italia

9. Kari Gjesteby

10. Alfred Maurstad





Svaret begynner på H

1. Hvilken norsk by har en isbjørn i sitt våpenskjold?

2. Hvor finner man Mauna Lona, verdens største aktive vulkan?

3. Hvem ble president etter at Franklin D. Roosevelt døde våren 1945?

4. Hvor arrangeres festspillene i Nord-Norge?

5. Hvilken kommune består først og fremst av Sør-Norges største øy?

6. Fra hvilken by kom komikeren Rolv Wesenlund?

7. Hva heter det eldste universitetet i USA?

8. Hvilken gresk forstavelse betyr over-, overdrevent, altfor meget?

9. Hvem skrev memoarbøkene «I Midtbøs bakkar» og «Båten om dagen»?

10. Hvilket monument i Berlin består av mer enn 2700 steinklosser?





Svaret begynner på H - svar

1. Hammerfest

2. Hawaii

3. Harry S. Truman

4. Harstad

5. Hitra

6. Horten

7. Harvard

8. Hyper-

9. Halldis Moren Vesaas

10. Holocaust-monumentet





Aktuelt

1. Hva heter landslagstreneren og skredderen på det norske hopplandslaget som nylig ble avslørt for å manipulere hoppdressene?

2. I hvilket land ble nylig Demokraatit valgvinneren?

3. Donatella Versace gir seg som kreativ leder i luksusmotemerket Versace. Hva het hennes bror, som grunnla Versace?

4. Britene skal skrote NHS. Hva står NHS for?

5. Hvordan oppstår en måneformørkelse?

6. 15. mars er datoen da Julius Cæsar ble drept i et attentat utført av romerske senatorer. I hvilket år skjedde det?

7. 15. mars ble fotballklubben Liverpool FC stiftet. Nevn to av de seks norske spillerne som har spilt for klubben.

8. Hvem er demokratenes minoritetsleder i Senatet i USA?

9. Hva baserer i utgangspunktet Den franske atomdoktrinen - Force de frappe - seg på?

10. Hva ble måneden mars kalt i antikkens Roma?





Aktuelt - svar

1. Magnus Brevig og Adrian Livelten

2. Grønland

3. Gianni Versace

4. National Health Service

5. En måneformørkelse oppstår når månen står i jordas skugge

6. 44 f.Kr.

7. Stig Inge Bjørnebye, Vegard Heggem, Forde Kippe, Bjørn Tore Kvarme, Øyvind Leonhardsen og John Arne Riise

8. Chuck Schumer

9. At atomvåpen bare skal brukes dersom landet angripes

10. Martius





Land

1. I hvilket land ligger Bischofshofen?

2. Hvor er Bangui hovedstad?

3. Hvor kan skøyteløpere gå fort på Medeobanen?

4. I hvilket land er Ararat det høyeste fjellparti?

5. Fra hvilket land kom forfatteren Jorge Luis Borges?

6. Albert Schweitzer var legemisjonær i Lambaréné, i hvilket land ligger det?

7. Hvilken europeisk republikk heter Crno Gora på sitt eget språk?

8. I hvilket land ligger Hue?

9. Javier Pérez de Cuéllar var generalsekretær i FN, og fra hvilket land kom han?

10. I hvilket land ligger Samarkand?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Land - svar

1. Østerrike

2. Den sentralafrikanske republikk

3. Kasakhstan

4. Tyrkia

5. Argentina

6. Gabon

7. Montenegro

8. Vietnam

9. Peru

10. Usbekistan





Fjell

1. Hva heter vulkanen som er Japans høyeste fjell?

2. Rupalveggen er verdens høyeste stup, hva heter fjellet der stupet befinner seg?

3. I hvilket fylke ligger Lodalskåpa?

4. Hva heter Europas høyeste fjell?

5. Hvor ligger fjellkjeden Drakensberg?

6. Matterhorn ligger i to land, hvilke?

7. I hvilken delstat i USA ligger Mount Rainier (4392 moh.)?

8. Og hvilken amerikansk delstat har mer enn 100 topper høyere enn 4000 moh.?

9. Hvor høy er Kebnekaise (Giebnegáisi)?

10. Hvor er Jiehkkevárri med 1834 moh. det høyeste punkt?





Fjell - svar

1. Fuji-san

2. Nanga Parbat

3. Vestland

4. Elbrus (5642 moh.)

5. Sør-Afrika

6. Sveits og Italia

7. Washington

8. Colorado

9. 2103 moh.

10. I Troms





Litteratur

1. Hvem skrev Slik talte Zarathustra?

2. Hva heter Miguel de Cervantes Saavedras mest kjente bok?

3. Snorre skrev Kringla heimsins, hva betyr det?

4. Hvem skrev Lodsen og hans Hustru?

5. Og hvem skrev Når villdyret våkner (The Call of the Wild)?

6. På hvilket språk skrev Franz Kafka?

7. Hvilken politiker hadde sin egen lille røde sitatbok?

8. Fra hvilken bok har vi fått ordet lilleputt?

9. Hvilken norsk ekspedisjonsbok er oversatt til mer enn 60 språk?

10. Hvem lagde boka Gurin med reverompa?





Litteratur - svar

1. Friedrich Nietzsche

2. Don Quijote

3. Verdens krets

4. Jonas Lie

5. Jack London

6. På tysk

7. Mao Zedong

8. Gullivers reiser av Jonathan Swift

9. Kon-Tiki-ekspedisjonen av Thor Heyerdahl

10. Kjell Aukrust