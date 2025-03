QUIZ: Når ble Gro Harlem Brundtland statsminister for første gang?

Godt og blanda

1. Hvilket fransk ord bruker vi for å beskrive børsfall for varer og verdipapirer?

2. I hvilken by finner du øya Staten Island?

3. Hva slags vitenskap er onkologi?

4. Hva er det som måles med ohm?

5. Hva er litt spesielt med halvkantonen Appenzell Inner-Rhoden i Sveits?

6. Hva het popsangeren som slo gjennom med «Love Letters in the Sand»?

7. Og hva heter hovedstaden i delstaten Indiana?

8. Hvilket bilmerke er basert på det militære kjøretøyet HMMWV?

9. Den indiske prinsen Siddhattha Gotama er bedre kjent under sin ærestittel, hva er den?

10. Hvilken berømt astronom og geistlig kom fra Torun (Thorn) i Polen?





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Godt og blanda - svar

1. Baisse

2. New York

3. Læren om svulster

4. Elektrisk motstand

5. Siste sted i Europa der kvinnene fikk stemmerett

6. Pat Boone

7. Indianapolis

8. Hummer

9. Buddha (den oppvåknede)

10. Nicolaus Copernicus





Svaret begynner på G

1. Hva er det fulle navnet på mannen som i 1914 drepte erkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo?

2. Hvilken bygning er Oslos eldste eksisterende?

3. Hva slags fabeldyr pryder fylkesvåpenet til Troms?

4. Hvilken president er hedret med en nesten 170 m. høy obelisk i Washington?

5. Hva har mødrene gjort, ifølge forfatteren Gisken Wildenvey?

6. Hvem var den mest sentrale skikkelsen da Italia ble samlet?

7. Hva er det samiske navnet på Kautokeino?

8. Det er to arter av or som vokser vilt i Norge. Svartor og hvilken annen art?

9. Hva er Norges største og lengste vassdrag?

10. Hvilket kjent museum ligger på Fifth Avenue, sentralt ved Central Park på Manhattan i New York?





Svaret begynner på G - svar

1. Gavrilo Principe

2. Gamle Aker kirke

3. Griff

4. George Washington

5. Grædt («Mødrene har grædt»)

6. Giuseppe Garibaldi

7. Guovdageaidnu

8. Gråor

9. Glommavassdraget

10. Guggenheim Museum





Norske kvinner

1. Når tok Sonja Henie sitt første OL-gull?

2. Kirsten Hansteen ble statsråd i 1945, hvilket parti tilhørte hun?

3. Hvem skrev Finnskogromanene Kornet og freden, Steinen blømer og Kapellet?

4. Når ble Gro Harlem Brundtland statsminister for første gang?

5. Hvem ble i 1991 Høyres første kvinnelige leder?

6. Hvem var den første som malte Jærlandskapets ødslige myrer og sandstrekninger?

7. Hvem skrev Mot mål med jentut´n?

8. Hva het hun som i 1915 ble den første kvinne som fikk St. Olavs Orden?

9. Hvem ble i 1974 vår første kvinnelige partiformann?

10. Og hvem ble i 1995 den første kvinnelige sysselmann på Svalbard?





Norske kvinner - svar

1. 1928

2. NKP

3. Åsta Holth

4. 1981

5. Kaci Kullmann Five

6. Kitty Kielland

7. Ingrid Wigernæs

8. Cathinka Guldberg (vår første diakonisse)

9. Eva Kolstad (V)

10. Ann-Kristin Olsen





Aktuelt

1. Hvilket organ klager man inn til hvis man er misfornøyd med noe man har sett på NRK?

2. Hvem er den mestvinnende VM-medaljøren i langrenn gjennom tidene?

3. Hvilket nyttig lite redskap som de fleste nordmenn har på kjøkkenet sitt fyller 100 år i år?

4. Hva heter nordmannen som i år var nominert til Oscar for beste manus?

5. Hvilken religion tilhører visepresidenten i USA, JD Vance?

6. I hvilken kommune ligger Preikestolen?

7. Hva kalles lange transportårer for vanndamp i luften over oss?

8. Det er slutt for podkasten «Heia fotball». Hva heter podkastens to programlederne?

9. 8. mars er fødselsdagen til forfatteren Neil Postman. Hvilken bok regnes som hans hovedverk?

10. 8. mars er fødselsdagen til Frederikke «Frida» Bolette Hansen. Hvilket yrke hadde hun?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (32).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Aktuelt - svar

1. Kringkastingsrådet

2. Marit Bjørgen (26 medaljer, 18 gull)

3. Ostehøvelen

4. Mona Fastvold

5. Katolisismen

6. Strand

7. Atmosfæriske elver

8. Sven Bisgaard Sundet og Tete Lidbom

9. Vi morer oss til døde (Amusing Ourselves to Death)

10. Billedvever





Masker

1. I hvilken actionfilm bytter skuespillerne Nicholas Cage og John Travolta ansikt?

2. Hvilken skuespiller har hovedrollen i filmen Masken (The Mask)?

3. Medlemmene av hackergruppa Anonymous bruker masker av ansiktet til mannen som planla den mislykkede kruttsammensvergelsen i London i 1605. Hva het han?

4. Hvem har skrevet musikken til operaen Maskeballet?

5. Hva er det egentlige navnet til Zorro?

6. Hva representerer de to teatermaskene, som har blitt et symbol for teater generelt?

7. Hvem var egentlig Mannen med jernmasken?

8. James Earl Jones har stemmen til Darth Vader i Star Wars-filmene, men hvem er de fire som har båret karakterens maske? Nevn én av dem.

9. Hva er navnet til Operafantomet?

10. Hvem er Thomas Bangalter and Guy-Manuel de Homem-Christo?





Masker - svar

1. Face/Off

2. Jim Carrey

3. Guy Fawkes

4. Giuseppe Verdi

5. Don Diego Vega

6. Tragedie og komedie

7. En anonym fange som fra 1698 til sin død i 1703 satt fengslet i Frankrike, de siste årene i Bastillen (fangens identitet har vært gjenstand for mange teorier)

8. David Prowse (Episode IV–VI), Sebastian Shaw (Episode VI), Hayden Christensen (Episode II, III) og stuntmannen Bob Anderson

9. Erik

10. Musikkduoen Daft Punk





Ukraina

1. Hva er hovedstaden i Ukraina?

2. Hva heter landets president?

3. Hvilken idrett drev borgermesteren i Ukrainas hovedstad, Vitali Klitschko med?

4. Hvor mange ganger har Ukraina vunnet Eurovision Song Contest siden år 2000?

5. I 1917 ble Ukraina en autonom republikk under hvilken nasjons beskyttelse?

6. Når ble Ukraina medlem av FN?

7. Hva heter Europas tredje største elv, som kommer fra Russland, renner gjennom Ukrainas hovedstad, og som munner ut i Svartehavet?

8. Kunstløp for kvinner under OL i Lillehammer ble delvis overskygget av feiden mellom Nancy Kerrigan og Tonya Harding, men hva het ukraineren som vant OL-gullet foran de begge?

9. Hva heter plassen som ble samlingspunktet for de store demonstrasjonene i Ukrainas hovedstad i 2013?

10. Hvilket slagord brukt mye av ukrainere i den pågående krigen mot Russland, kan oversettes til «ære være Ukraina»?





Ukraina – svar

1. Kyiv

2. Volodymyr Zelenskyj

3. Boksing

4. Tre ganger (2004, 2016 og 2022)

5. Tyskland

6. I 1945 (de var som en sovjetrepublikk med på oppstarten av FN)

7. Dnepr

8. Oksana Bajul

9. Majdanplassen

10. Slava Ukraini