QUIZ: Hvem har malt «Leiv Eiriksson oppdager Amerika»?

Godt og blanda

1. Hva heter hovedstaden i Aserbajdsjan?

2. Hvem skriver om politietterforskeren Harry Hole?

3. Hvem er statsminister i Sverige?

4. Hva het Halden fram til 1928?

5. I hvilket fylke ligger Stord?

6. Hvor betalte tidligere du med lats og santims?

7. Hvem er Frank-Walter Steinmeier?

8. Hvor ble verdens første fabrikk for kunstgjødsel startet i 1905?

9. Når døde kong Olav 5?

10. Hva menes med det arabiske ordet hajj?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Godt og blanda - svar

1. Baku

2. Jo Nesbø

3. Ulf Kristersson

4. Fredrikshald

5. Vestland

6. Latvia

7. Tysklands forbundspresident

8. Notodden

9. 17. jan. 1991

10. Pilegrimsferd til Mekka





Pseudonymer

1. Under hvilket navn ble Marion Michael Morrison en populær filmskuespiller?

2. Hva var Mark Twains egentlige navn?

3. Under hvilket navn ble Josef V. Dsjugasjvili velkjent?

4. Hvilket navn brukte Francois-Marie Arouet?

5. Hvilket pseudonym brukte André Bjerke når han skrev kriminalromaner?

6. Under hvilket etternavn ble Josip Broz en meget kjent statssjef?

7. Forfatteren Cicely Fairfield ble kjent under et navn fra et Ibsen-drama, hva var navnet?

8. Hvilken forfatter skrev flere kjærlighetsromaner under navnet Mary Westmacott?

9. George Remi både skrev og tegnet, og hvilket forfatternavn brukte han?

10. Under hvilket navn har David Cornwell etter 1961 skrevet en rekke kriminalromaner?





Pseudonymer - svar

1. John Wayne

2. Samuel Langhorne Clemens

3. Josef Stalin

4. Voltaire

5. Bernhard Borge

6. Tito

7. Rebecca West

8. Agathe Christie

9. Hergé

10. John Le Carré





Fisker

1. Hvor fort tror du en makrellstørje kan svømme?

2. Hva slags fisk er en brosme?

3. Og hva er en brasme?

4. Hvilken fisk gyter i Sargassohavet?

5. Hva er det engelske ordet for torsk?

6. Kan man spise slimål?

7. Hvilken fisk regnes som verdens største?

8. Hva slags fisk er en sypike?

9. Hvilke fisker skaffer oss den dyre kaviaren?

10. Hva er det vestlendinger mener når de snakker om pal eller pale?





Fisker - svar

1. 66 km/t

2. En torskefisk

3. En karpefisk (i Sørøst-Norge)

4. Ålen

5. Cod

6. Ja, den er velsmakende, men lite brukt

7. Hvalhaien (mer enn 20 m)

8. Liten fisk i torskefamilien

9. Først og fremst størartene

10. Ungsei





Malere

1. Hvem malte «Bjerk i storm»?

2. Hvem har malt «Guernica»?

3. Hvem malte «Leiv Eiriksson oppdager Amerika»?

4. Hva het de to maleriene som ble stjålet fra Munch-museet i 2004?

5. Hvor ligger Astrup-tunet?

6. Fra hvilket land kom den surrealistiske kunstneren Salvador Dalí?

7. Hvem har malt «Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814» som henger i Stortinget?

8. Hvilken kunstnerisk retning forbinder du med Claude Monet og Auguste Renoir?

9. Hva het maleren som i 1830 ble født i Tysvær?

10. Hvem har malt «Telemarksjenter»?





---

---

Malere - svar

1. Johan Christian Dahl

2. Pablo Picasso

3. Christian Krohg Madonna og Skrik 4.

5. I Jølster

6. Spania

7. Oscar Wergeland

8. Impresjonismen

9. Lars Hertervig

10. Erik Werenskiold





Monumenter

1. Hvor kan du se monumentet Sverd i fjell?

2. Hvor ligger Minnehallen for forliste sjøfolk?

3. Hvor i Norge kan du se et monument over finsk innvandring?

4. Hvor høy er Frihetsstatuen i New York?

5. Hvor kan du se den 80 meter høye statuen Rodina?

6. Hvilket land var først ute med en versjon av Den ukjente soldats grav?

7. Hvor i Europa ligger det store krigsminnesmerket De falnes dal?

8. Hvor i Oslo er det reist et minnesmerke over norske motstandsfolk som ble henrettet av okkupasjonsmakten?

9. Hvor står Titusbuen?

10. Hvem står høyt oppe på en sokkel på Trafalgar Square London?





Monumenter - svar

1. Hafrsfjorden, Rogaland

2. Stavern

3. I Vadsø

4. 46 m (med sokkel 92 m)

5. Volgograd (Stalingrad)

6. Danmark

7. Utenfor Madrid

8. Akershus slott og festning

9. I Roma

10. Lord Nelson





Godt og blanda 2

1. Hvem har komponert klaverstykkene «Femti folketonar frå Hardanger»?

2. Hva het den britiske oppdagelsesreisende som i 1779 ble drept på Hawaii?

3. Hvor ligger byen Corleone?

4. Hva het keiseren som flyttet Romerrikets hovedstad fra Roma til Bysants?

5. Magne Myrmo var siste verdensmester på treski, når?

6. Hva heter lederen av Fellesforbundet?

7. Hvor betaler man med tugrik som er delt inn i 100 möngö?

8. Hvor i verden lever de ekte vampyrene (vampyrflaggermus)?

9. Hva er en vosserull?

10. Hva het reformatoren som i 1531 falt i strid med sveitsiske katolikker?





Godt og blanda 2 - svar

1. Geirr Tveitt

2. James Cook

3. Vest-Sicilia

4. Konstantin den store

5. 1974

6. Jørn-Henning Eggum

7. Mongolia

8. Sør- og Mellom-Amerika, fra Mexico i nord til Brasil og Argentina og Chile i sør.

9. Pardans fra Voss og Hardanger

10. Huldreich Zwingli