Godt og blanda

1. Hvem er kjent som Dronningen av Soul?

2. Han ble døpt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel. Under hvilket navn kjenner vi ham?

3. Hva står J. K. for i forfatternavnet J.K. Rowling?

4. Hva betyr egentlig det russiske ordet sputnik?

5. Hva er «Sivsjø-underet»?

6. Titanic sank i 1912, hvilken by seilte skipet fra og hvor skulle det?

7. Hvilket tre kan du se ved Glomstua i Molde?

8. Til hvilken fuglefamilie hører dompapen?

9. Fra hvilket norsk skuespill har man uttrykket «gå utenom», som er et uttrykk for at mennesker ofte viker unna for det vanskelige i livet?

10. Nevn et år dronning Kleopatra VII levde.





Godt og blanda – svar

1. Aretha Franklin

2. Kong Haakon VII

3. Joanne Kathleen

4. Reisefelle, følgesvenn

5. At Moses skilte Rødehavet slik at han og israelittene kunne krysse

6. Southampton-New York

7. Kongebjørka

8. Finkefamilien

9. Peer Gynt

10. 69 f. Kr-30 f.Kr.

Rangering

0–1 Dåren: Du forakter kloke ord

2–4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5–7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8–9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Julemiddagen

1. Er det røy eller røye som er en fisk?

2. Hva er den høyeste tillatte alkoholstyrken på akevitt?

3. Fullfør Radioresepsjonens juleverselinje: «Ribbekjøtt, pinnekjøtt, torsk og …»?

4. Før reformasjonen i 1536 var det fastetid fra 1. desember til hvilken dato?

5. Hvilken fisk blir oftest brukt til å lage lutefisk?

6. Hva er de to mest brukte tilbehørene til pinnekjøtt?

7. Hvilken alkoholfri øl har variantene original, fatøl, bayer, og frukt IPA?

8. Etter gammel tradisjon, hva var det som helst skulle være ferdigstilt til Tomasmesse, 21. desember?

9. Fra hvilket språk stammer ordet ‘såsiss’?

10. Hva kaller man miksen av mat man putter inn i en kalkun?





Julemiddagen – svar

1. Røye

2. 60 volumprosent

3. Rypestek

4. Første juledag (25. desember)

5. Torsk

6. Kålrotstappe og potet

7. Munkholm

8. Ølbryggingen

9. Fransk (Saucisse)

10. Stuffing

Ledetråd (svaret er det samme)

1. Et norsk fotballag, en form for lotto, en veihjelpsoperatør.

2. En myteomspunnet by i Mali, en svensk rapper, et amerikansk uttrykk for å beskrive et sted langt unna.

3. Evangeliet etter Matteus, fargesvak eller kraftløs, noe Jon Ludvig Hammer må ha sagt minst en gang i sitt liv.

4. Noe å gjøre med både skatten, bryna og glasset.

5. Reise, flaks, runde.

6. Kube, buljong, nyttig spillverktøy.

7. Grunnstoff, en av Saturns måner, en type gud i gresk mytologi.

8. Fugl, vinterens «gressklipping», fotballuttrykk for å sparke en ball hardt.

9. Suksessfull fotballmanager, traktor-merke, hertuginne.

10. TV-produksjonsselskap, italiensk elv, Agnar Mykle-roman.





Ledetråd (svaret er det samme) – svar

1. Viking

2. Timbuktu

3. Matt

4. Heve

5. Tur

6. Terning

7. Titan

8. Måke

9. Ferguson

10. Rubicon

Geografi

1. Hvor mange fylker har Norge?

2. I hvilke fire fylker finner du Norges lengste elv Glomma?

3. Ligger Mumbai på vest- eller østkysten av India?

4. Hvor ligger fjellområdet Moab?

5. Hva heter Danmarks nordligste by?

6. Hvor er Antananarivo hovedstad?

7. Hvilken innlandsstat ligger “låst” mellom Ukraina og Romania?

8. Hva heter verdens største korallrev?

9. Peipus er en stor innsjø på grensa mellom hvilke to land?

10. Hva er Atacama?





Geografi – svar

1. 15 fylker

2. Trøndelag, Innlandet, Akershus og Østfoldno

3. Vestkysten

4. Øst for Dødehavet

5. Skagen

6. Madagaskar

7. Moldova

8. Great Barrier Reef

9. Russland og Estland

10. En ørken i Chile (regnes for å være verdens tørreste ørken)

Juletradisjoner

1. I hvilket evangelium finner man Juleevangeliet?

2. Hva heter det norske TV-programmet som har blitt sendt hver lille julaften på NRK1 siden 1980?

3. Ifølge salmedikteren Eivind Skeie, skal et lys brenne og to lys skinne, men hva skal tre lys gjøre?

4. Hva er den ene dagen i jula som er offentlig flaggdag i Norge?

5. Fra hvilket land stammer tradisjonen med julekalenderen?

6. I julesangen «O jul med din glede», er teksten «så gladelig» eller «så glad er vi»?

7. Ifølge gammel tradisjon, hvor mange ulike julekaker må man bake?

8. Hvilket klokkeslett sendes kongens nyttårstale på NRK 1?

9. Hva heter de hellige tre konger?

10. Fullfør det tredje og siste verset av Deilig er jorden: «Fred over jorden, menneske, fryd deg! …»





Juletradisjoner – svar

1. Lukasevangeliet

2. Kvelden før kvelden

3. Flamme

4. Første juledag

5. Tyskland

6. «Så gladelig»

7. Syv

8. 19:30

9. Kaspar, Melkior og Baltasar

10. «Oss er en evig Frelser født!»

Julefilmer

1. Hvem spiller kongen i Reisen til Julestjernen (1976) og hadde fortellerstemmen i filmen Tre nøtter til Askepott?

2. I Grevinnen og hovmesteren, hva heter de fire gjestene (som egentlig ikke er til stede)?

3. I hvilken julefilm har Donald Trump en gjesteopptreden?

4. I hvilken film med handling fra julen forsøker John McClane å stoppe terrorister?

5. Er det Solan eller Ludvig som er med på Reodor Felgens intense sisterunde i Flåklypa Grand Prix (1975)?

6. Hva heter nevøen til den bitre og gjerrige Ebenezer Scrooge i En julefortelling?

7. I Hjelp, det er juleferie (1989), hvorfor kidnapper familiefar Clark Griswold sin egen sjef?

8. Hvilken komisk herremann får en kalkun tredd over hodet sitt hver jul?

9. Den standhaftige tinnsoldat er laget av tinn, og jomfruen han forelsker seg i er laget av hva?

10. I hvilken norsk julefilm møter man Pia, spilt av Pia Tjelta, som er på vei hjem til jul for å møte kjæresten sin Kristoffer?





Julefilmer – svar

1. Knut Risan

2. Sir Toby, Admiral von Schneider, Herr Pomeroy og Herr Winterbottom

3. Alene hjemme 2 (1992)

4. Die Hard (1988)

5. Ludvig

6. Fred

7. Fordi han ikke fikk sin årlige julebonus

8. Mr. Bean

9. Papir

10. Mongoland (2001)

Årstall

1. Rullebrett forbys i Norge, Pave Johannes Paul II blir pave, Jahn Teigen får null poeng i den internasjonale MGP-finalen med sangen «Mil etter mil».

2. Nelson Mandela løslates, Margaret Thatcher gir seg som statsminister, Magnus Carlsen blir født.

3. Mao Zedong dør, Odvar Nordli blir statsminister, Watergate-filmen Alle presidentens menn, med Robert Redford og Dustin Hoffman i hovedrollene, utgis.

4. Kronprins Haakon og Mette-Marit gifter seg, Wikipedia lanseres, Lars Saabye Christensen utgir romanen Halvbroren.

5. Hvilket år ble konfirmasjonen innført i Norge?

6. Når slo Martin Luther opp sine 95 teser på Slottskirkens dør i Wittenberg?

7. Når begravde Vesuvs utbrudd byene Pompeii og Herculaneum?

8. Italia angriper Etiopia, Elvis Presley blir født, Raselovene fra Nürnberg vedtas av den tyske riksdagen.

9. Kåre Willoch blir statsminister, Ronald Reagan innsettes som amerikansk president, skihopper Bjørn Einar Romøren og golfspiller Suzann Pettersen blir født.

10. The Beatles utgir albumet Revolver, England vinner VM i fotball, Eric Cantona blir født.





Årstall – svar

1. 1978

2. 1990

3. 1976

4. 2001

5. 1736

6. 1517

7. 79 e.Kr.

8. 1935

9. 1981

10. 1966

2024 i revy

1. Hvor giftet prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett seg?

2. Hvilket nordisk land ble med i Nato i år?

3. Hva er navnet på lokallaget i Arbeiderpartiet som Trond Giske leder?

4. Fra hvilken øykommune i Møre Romsdal kommer KrF-leder Dag Inge Ulstein?

5. Hvem er de to journalistene som står bak den mye omtalte boka Partiet – en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall?

6. Hvem var Thomas Matthew Crooks?

7. Hvor mange år fikk dronning Margrethe på tronen før hun abdiserte i år?

8. Wikileaks-grunnlegger Julian Assange ble i år en fri mann. I hvilket land bor han?

9. Fra hvilket land kommer forfatteren Han Kang, som i år ble tildelt Nobelprisen i litteratur?

10. Hvilke to land vant mest gullmedaljer under sommer-OL i Paris med 40 gull hver?





2024 i revy – svar

1. Geiranger

2. Sverige

3. Nidaros sosialdemokratiske forum

4. Sula

5. Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant

6. Personen som forsøkte å skyte Donald Trump i juli

7. 52 år

8. Australia

9. Sør-Korea

10. USA og Kina

Jula

1. Mellom hvilke to dager foregår romjulen?

2. Hva refererer disse navnene til: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner og Blitzen?

3. I filmen Tre nøtter til Askepott, hva er gaven i den tredje og siste nøtta?

4. I juleevangeliet, hvilken forklaring gis til hvorfor Josef vil skrive seg inn i manntall i Davids by Betlehem, og ikke byen Nasaret, hvor de oppholder seg?

5. Hva er akevitten laget på i Norge?

6. I hvilket skandinavisk land står tradisjonen med halmbukker som et julesymbol, sterkest?

7. Hva er hovedingrediensen i kransekake?

8. Hvilken dag i jula sikter engelskmennene til når de sier Boxing Day?

9. Hva slags type brød serveres til mølje?

10. Hvorfor sender Norge et juletre til London hvert år?





Jula – svar

1. Fra og med tredje juledag 27. desember til og med nyttårsaften 31. desember.

2. Julenissens reinsdyr

3. En bryllupskjole

4. Fordi Josef var av Davids hus og ætt

5. Potet

6. Sverige

7. Mandler

8. Andre juledag

9. Flatbrød

10. Det sendes som takk for britenes hjelp under andre verdenskrig

Krigen

1. Hva het Adolf Hitlers schæferhund?

2. Hvem var Reichskommissar i det okkuperte Norge 1940-45?

3. I hvilken afrikansk by møttes Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt i januar 1943?

4. Hvordan endte Benito Mussolini sine dager?

5. Hvilket land ble angrepet 30. september 1939?

6. Hvem ble kalt Ørkenreven?

7. Når eksploderte atombomben over Hiroshima?

8. Hvilken stor europeisk by ble befridd 24. august 1944?

9. Færøyene og Island ble okkupert i mai 1940, av hvem?

10. «Kjakan», «Erling Fjeld» og «Nr. 24». Hva het egentlig mannen som er tidenes høyest dekorerte norske borger?





Krigen – svar

1. Blondi

2. Josef Terboven

3. Casablanca

4. Skutt av italienske partisaner april 1945

5. Finland angripes av Sovjet

6. Generalfeltmarskalk Erwin Rommel

7. 6. august 1945

8. Paris

9. Storbritannia

10. Gunnar Sønsteby





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---