Godt og blanda

1. I hvilket år døde Elvis Presley?

2. Ved hvilken elv ligger Innsbruck?

3. Hvilket land er republikken San Marino helt omsluttet av?

4. Hva menes med en inkurie?

5. Hvilken kjent romanskikkelse ble skapt av Edgar Rice Burroughs?

6. Hvem hadde rollene som Scarlet O’Hara og Rhett Butler i filmen Tatt av vinden (1939)?

7. Når ble fastlegeordningen innført i hele landet?

8. Hvor finner du bydelen Soho?

9. Hvordan lyder det tredje bud?

10. Hva slags pengespill ble 1948 innført i Norge?





---

Rangering

0–1 Dåren: Du forakter kloke ord

2–4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5–7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8–9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Godt og blanda – svar

1. 1977

2. Inn

3. Italia

4. Forglemmelse, uoppmerksomhet (eg. skjødesløshet)

5. Tarzan

6. Vivien Leigh og Clark Gable

7. 2001

8. London

9. Du skal holde hviledagen hellig

10. Tipping





Svaret begynner på R

1. Hva kalles perioden i norsk litteraturhistorie på første halvdel av 1800-tallet hvor det var typisk for forfatterne å skrive om følelser?

2. Hva kalles dyr som spiser andre dyr?

3. Hvilken del av kroppen til Adam ble brukt til å danne Eva, ifølge Bibelen?

4. Før het hjemmebanen til fotballaget Tromsø IL Alfheim. Hvilket nytt nordsamisk navn fikk arenaen i 2023?

5. Hva kalles bevegelsen bakover som et skytevåpen får ved avfyring?

6. Hva heter ekornet som bor i livstreet Yggdrasil i norrøn mytologi?

7. Hva var Mozarts aller siste komposisjon? Han døde før han fikk fullført det, noe som er spesielt med tanke på verkets tittel.

8. I hvilket land er hovedstaden Kigali?

9. Hva er et annet ord for seksløper?

10. Hvilken stor elv som går mellom USA og Mexico har et spansk navn som rett og slett betyr «stor elv»?





Svaret begynner på R – svar

1. Romantikken

2. Rovdyr

3. Ribbein

4. Romssa Arena

5. Rekyl

6. Ratatosk

7. «Rekviem» (oppdragsverket ble fullført av to av Moazarts elever, Joseph Eybler og Franz Süssmayr. Førstnevnte fikk senere slag da han var dirigent under en fremføring av verket)

8. Rwanda

9. Revolver

10. Rio Grande





Aktuelt

1. Mellom hvilke to byer går Nordlandsbanen?

2. I hvor mange uker varer Den ortodokse kirkens advent?

3. Hvilket begrep brukes om det å gi slektninger urettmessige fordeler, for eksempel ved tildeling av embeter og andre stillinger?

4. Hva står forkortelsen NAV for?

5. Hvilke to norske verdensstjerner var Johan Kaggestad personlig trener for?

6. Hvilken årlig begivenhet dekket Johan Kaggestad sammen med Christian Paasche på TV2 i en årrekke?

7. Hvilket rike ble Romania uavhengig fra 9. mai i 1877?

8. Hvor mange prosent av et lands bruttonasjonalprodukt har Nato-landene som mål å bruke på forsvaret?

9. Mellom hvilke to datoer faller alltid første søndag i advent?

10. Hva er etymologien til navnet til måneden desember?





Aktuelt – svar

1. Trondheim og Bodø

2. Seks uker

3. Nepotisme

4. Ny arbeids- og velferdsforvaltning

5. Grete Waitz og Ingrid Kristiansen

6. Sykkelrittet Tour de France

7. Det osmanske riket

8. To prosent

9. 27. november og 3. desember

10. Navnet til desember kommer av det latinske ordet decem som betyr ti (desember var den tiende måneden i den gamle romerske kalenderen)





Datoen i dag – 30. november

1. 30. november har Andreas navnedag. Hvilket land på De britiske øyer er apostelen Andreas skytshelgen for?

2. 30. november i 2021 får Sverige sin første kvinnelige statsminister, Magdalena Andersson. Hvilket parti representerer hun?

3. 30. november i 1966 blir Barbados selvstendig. Hvem blir de uavhengige fra?

4. 30. november i 1939 begynner den finske vinterkrigen, som endte med sovjetisk seier. Hva kaller finnene krigen som fulgte mot Sovjetunionen og som varte fra 1941 til 1944?

5. 30. november i 1667 blir forfatteren Jonathan Swift født, forfatteren av blant annet Gullivers reiser. Hva heter landet Gulliver reiser til hvor alle er én tolvtedel av størrelsen på normale mennesker?

6. 30. november i 1835 blir forfatteren Samuel Langhorne Clemens født. Hvilket navn er han bedre kjent under?

7. 30. november i 1974 blir den britiske statsministeren og forfatteren Winston Churchill født. Fullfør dette kjente Churchill-sitatet «Dette er ikke slutten …».

8. 30. november i 1937 blir filmregissøren Ridley Scott født. Hvilken storfilm er han aktuell med for tiden?

9. 30. november i 1980 dør Ingrid Bjerkås, prest i Den norske kirke. Hun gjorde seg bemerket under Krigen for sin motstand mot Vidkun Quisling, noe som førte til at Quislings huslege Hans Eng gav henne en oppdiktet diagnose. Hva var det merkelige navnet på diagnosen?

10. 30. november i 1718 (ifølge juliansk kalender) ble Karl 12 skutt og drept under beleiringen av Fredriksten festning i Halden. Hva er det spesielle med skuddet som drepte ham?





Datoen i dag – 30. november – svar

1. Skottland

2. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

3. Storbritannia

4. Fortsettelseskrigen (framhaldskrigen/jatkosota)

5. Lilleputt (på engelsk: Lilliput)

6. Mark Twain

7. « … Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er, muligens, slutten på begynnelsen»

8. Gladiator 2

9. «Jøssingismus anglemanicus paranoidformis»

10. Hvorvidt kula som tok livet av Karl 12 kom fra festningen eller fra de svenske rekkene er fremdeles en uløst gåte





Ord

1. Hvilket gresk ord betyr at et menneske opphøyes til guddom?

2. Hva betyr det gammelnorske ordet sira?

3. Ordet souk har arabisk bakgrunn, hva betyr det?

4. Hva er det norske ordet for ventrilokvist?

5. Hva betyr egentlig ordet kamera?

6. Hva blir buddhistiske munker kalt i Mongolia og Tibet?

7. Hva kaltes en sprengladning som ble festet magnetisk til en skipsside med sikte på sabotasje?

8. Hva kaller man en person som holder styr på diskusjoner på Internettbaserte fora?

9. Hvor kalles statsministeren taoiseach, et gammelt ord for høvding eller hersker?

10. Hva er en svalestjert?





Ord – svar

1. Apoteose

2. Herre

3. Marked, markedskvartal

4. Buktaler

5. Lite rom, kammers

6. Lama

7. Limpet

8. Moderator

9. Irland

10. Dagsommerfugl





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Musikaler

1. Hvilken musikal er sangen «Ol’ Man River» fra?

2. Hvilken musikal er sangen «Memory» fra?

3. Hvilken musikal er «Blåklokkevikua» fra?

4. Hvilken musikal er sangen «One Night in Bangkok» fra?

5. Hvilken musikal er sangen «On the Street Where You Live» fra?

6. Hvilken musikal er sangen «I Feel Pretty» fra?

7. Hvilken musikal er sangen «There’s No Business Like Show Business» fra?

8. Hvilken musikal er sangen «Master of the House» fra?

9. Hvilken musikal er sangen «You’ll Never Walk Alone» fra?

10. Hvilken musikal er sangen «Et lite wienerbrød» fra?





Musikaler

1. Show Boat

2. Cats

3. Trost i taklampa

4. Chess

5. My Fair Lady

6. West Side Story

7. Annie Get Your Gun

8. Les Misérables

9. Carousel

10. Bør Børson Jr.