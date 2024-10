Godt og blanda

1. Hvilket hormon produseres i kroppen ved fare- og stressituasjoner?

2. I hvilket fylke ligger Nome?

3. Mellom hvilke to land er Narva grenseelv?

4. Hva heter Norges største måke?

5. Hvor har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt hovedkvarter?

6. Hva var ifølge de gamle grekere gudenes drikk?

7. Hva er det bedriften Märklin produserer?

8. Hvilke farger har det samiske flagget?

9. Hva heter hovedstaden i Nord-Makedonia?

10. Hvor og når oppsto buddhismen?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Godt og blanda - svar

1. Adrenalin

2. Telemark

3. Estland og Russland

4. Svartbak

5. Tønsberg

6. Nektar

7. Modelljernbaner

8. Rødt, blått, grønt og gult

9. Skopje

10. I Nord-India, ca. 500 år f.Kr.









Svaret begynner på O

1. Hvilket ord bruker japanere for «papirbretting»?

2. Hva kalles læren om fuglene?

3. Hvilken høyere offisergrad som eksisterer i de fleste land i verden, er plassert under oberst og over major?

4. Hva er den norske tittelen på Stanley Kubrick-filmen The Shining (1980)?

5. Hva kalles den tidlige egyptiske sivilisasjon i det nordøstlige Afrika?

6. Hvilken sang av The Beatles forteller historien om et par ved navn Desmond og Molly og var en hyllest til den begynnende reggae-bevegelsen i England?

7. Hvilken militærfestning er kjent for senkingen av «Blücher»?

8. Hvilken type bolig er den frieste form for fengsel?

9. Hvilken tidligere kommune ble i 2020 slått sammen med Ski kommune for å danne den nye Nordre Follo kommune?

10. Hva kalles et møte der en tar oppgjør med noen eller noe?





Svaret begynner på O - svar

1. Origami

2. Ornitologi

3. Oberstløytnant

4. Ondskapens hotell

5. Oldtidens Egypt

6. «Ob-La-Di, Ob-La-Da»

7. Oscarsborg festning

8. Overgangsbolig

9. Oppegård kommune

10. Oppvaskmøte





Aktuelt

1. Ordføreren i Lom, Kristian Frisvold, har meldt seg ut av sitt parti etter den mye omtalte skolestruktursaken. Hvilket parti representerte han?

2. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til innkjøp av sarkofag til kongen og dronningen. Hva er en sarkofag?

3. Hvilken norsk by er tittelen på den nyeste romanen til Karl Ove Knausgård?

4. Språkrådet har to forløpere. Nevn en av dem.

5. Hvilken superhelt slåss mot Pingvinen?

6. Hvilken nylig avdød trønder var med i Valley Boys og Vømmøl Spellmannslag?

7. Fra hvilket land kommer Donald Trumps kone Melania Trump?

8. 26.oktober vant Winston Churchill valget i Storbritannia og tok sin andre periode som statsminister. I hvilket år skjedde dette?

9. 26. oktober er navnedagen til Amanda. Hvilket guttenavn har navnedag da?

10. 26. oktober er fødselsdagen til Hillary Rodham Clinton. Hvem var hennes visepresidentkandidat du hun tapte presidentvalget i 2016?





Aktuelt - svar

1. Høyre

2. En monumental likkiste (særlig av stein og ofte utsmykket med relieffer, inskripsjoner og annet)

3. «Arendal»

4. Norsk språknemnd (1952) og Norsk språkråd (1972)

5. Batman

6. Hans Rotmo

7. Slovenia

8. 1951

9. Amandus

10. Tim Kaine





Parlament

1. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel?

2. Hvilken nasjonalforsamling regnes for på være verdens eldste?

3. Hvordan er Senatet i USA satt sammen?

4. I hvilket land i 1789 oppstod betegnelsen ‘nasjonalforsamling’?

5. Hva heter dokumentet som siden 1215 har regulert forholdet mellom konge og nasjonalforsamling i England?

6. Hva heter den danske nasjonalforsamling?

7. Den danske nasjonalforsamlingen holder til i et slott i København, hva heter det?

8. Hvilken nasjonalforsamlingsbygning ble i 1933 påtent?

9. Parlamentet i London er delt i to kammer, hvilke?

10. Hvilket parlament tilhører rapperen Elling Borgersrud?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Parlament - svar

1. Knesset

2. Alltinget på Island

3. To medlemmer fra hver stat

4. Frankrike

5. Magna Charta libertatum

6. Folketinget

7. Christiansborg

8. Tysklands riksdag

9. Overhus og underhus (House of Commons og House of Lords)

10. Gatas Parlament





Forfattere

1. Hvilken norsk forfatter var den første som fikk kunstnerlønn?

2. Hvem skrev Den gamle mannen og havet?

3. Når fikk Rudyard Kipling Nobelprisen?

4. Hvem skrev framtidsromanen 1984?

5. Fra hvilket land kom Imre Kertész som fikk Nobelprisen i 2002?

6. Hvem fikk i 1984 Nordisk Råds litteraturpris for Juloratoriet?

7. Hva heter Lars Saabye Christensen roman som kom i 2001?

8. Hvem skrev romanen The Call of the Wild om en hund som ble leder for en ulveflokk?

9. Hvem angrep norsk skole med romanen Jonas?

10. Hva het finnen som i 1954 fikk sitt gjennombrudd med Ukjent soldat?





Forfattere - svar

1. Bjørnstjerne Bjørnson (1863)

2. Ernest Hemingway

3. 1907

4. George Orwell

5. Ungarn

6. Göran Tunström

7. Halvbroren

8. Jack London

9. Jens Bjørneboe

10. Väinö Linna





Frukt og bær

1. Hva slags frukt er Moltke og Philip?

2. Hvilket europeisk land har størst appelsinproduksjon?

3. Hva slags bær er Asker og Preussen?

4. Selskapet Apple Computer navnga datamaskinene kjent som ‘Mac’ etter hvilken eplesort?

5. Hva slags farge har bjørnebær?

6. Hvorfor er det så sunt å spise blåbær?

7. Hvilken frukt kaster deltakerne på den årlige festivalen i Buñul i Spania på hverandre?

8. Hvor kommer ananasen egentlig fra?

9. Fleip eller fakta? Ifølge botanisk terminologi er bananen et bær.

10. Hva er navnet på multer i Sverige?





Frukt og bær - svar

1. Pære

2. Spania

3. Bringebær

4. McIntosh

5. Svart eller svartrød

6. Har fargestoff med store mengder antioksidanter

7. Tomat

8. Tropisk Sør-Amerika

9. Fakta

10. Hjortron