Godt og blanda

1. Hvem har laget sangene Tanta til Beate og Stilleste gutt på sovesal 1?

2. Hva heter Storbritannias største innsjø?

3. Hvilken konge anla ca. 1070 Bergen?

4. Hvilken by er Tysklands nest største?

5. Hvem spilte rollen som den litt spesielle politimannen Columbo?

6. I hvilken fjernsynsfilm var Tjorven og Båtsmann viktige skikkelser?

7. Når ble Finland medlem av EU?

8. Hva kalles røret som går mellom strupehodet og bronkiene?

9. Hva kalles den svenske retten laget av poteter, løk, ansjos og fløte?

10. Hvor grunnla Paulus den første kristne menighet i Europa?

Peter Falk COLUMBO: TV-detektiven Columbo. (Nick Ut/Ap)

Godt og blanda - svar

1. Lillebjørn Nilsen

2. Loch Lomond

3. Sverre Sigurdsson

4. Hamburg

5. Peter Falk

6. Vi på Saltkråkan

7. 1995

8. Struperøret

9. Jansons fristelse

10. Filippi i Makedonia





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på K

1. Hva heter e-bokleseren fra Amazon.com?

2. Hva heter vår vanlige løk?

3. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet K?

4. Fra hvilken irsk by kommer ølet Smithwicks?

5. Hvem var Høyres leder 1991-94? (fornavnet begynner på k)

6. Tatrafjellene er den mest kjente delen av hvilken fjellkjede?

7. Hvem vant Oscar for beste mannlige birolle for sin rolle som den anglofobe amerikaneren Otto West i filmen En fisk ved navn Wanda?

8. Hvilken innsjø dekker et areal større enn Norge?

9. Hva står KPMG for?

10. I hvilket land er Bisjkek hovedstad?

KPMG: Innen revisjonsbransjen omtaler man gjerne KPMG sammen med PricewaterhouseCoopers, EY og Deloitte som de fire store («The Big Four»). (Patrick Semansky/AP)

Svaret begynner på K - svar

1. Kindle

2. Kepaløk

3. Kalium

4. Kilkenny

5. Kaci Kullmann Five

6. Karpatene

7. Kevin Kline

8. Kaspiske hav

9. Klynveld Peat Marwick Goerdeler

10. Kirgisistan





Aktuelt

1. Hvilket parti representerer Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg?

2. Jahn Teigen ville fylt 75 år denne uka. Han har fortsatt rekorden for antall deltakelser i Melodi Grand Prix-finaler. Hvor mange var han med i?

3. Hva het sangeren fra Canada som gjorde lykke med en sang oppkalt etter hans norske kjæreste Marianne?

4. Karin Fossums nye krimbok har tittelen I begynnelsen var mørket. Hvordan lyder den nesten helt identiske setningen som innleder Johannesevangeliet?

5. Hvilken by i delstaten Florida er den største når det kommer til befolkning?

6. Fra hvilket land kommer den bokaktuelle forfatteren Sally Rooney?

7. Hva er navnet på de to forfatterne av den nye boka «Partiet – en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall»?

8. Hva er høstjevndøgn?

9. Hvilket portugisisk fotballag ble denne uken slått av Bodø/Glimt i Europa League?

10. Datoen i dag er fødselsdagen til musikeren Gustav Lorentzen. Han er for de fleste best kjent som sitt alter ego, som er hva?

Journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant NY DRAKT: Disse to journalistene har prøvd seg som forfattere med den omstridte boka «partiet». (Ole Berg-Rusten/NTB)

Aktuelt - svar

1. Høyre

2. 14 ganger

3. Leonard Cohen

4. «I begynnelsen var Ordet»

5. Jacksonville

6. Irland

7. Jørgen Gilbrant og Steinar Suvatne

8. Dagen i september hvert år når dag og natt er like lange på hele Jorda

9. Porto

10. «Ludvigsen» i duoen Knutsen & Ludvigsen





Stortinget

1. Hvor mange representanter er det på Stortinget?

2. Hvor mange partier er representert på Stortinget per dags dato (september 2024)?

3. Hvem er Stortingets eldste representant?

4. Hvem har hatt den korteste perioden som stortingspresident? (9. oktober 2021 til 18. november 2021)

5. Hvilke KrF-politikere sitter på Stortinget i dag?

6. Hvilken stortingspolitiker ble fritatt fra Stortinget i inneværende periode?

7. Når åpnes Stortinget?

8. Hvem er svensken Emil Victor Langlet?

9. Hvilke to kamre hadde Storting fram til første oktober 2009?

10. I hvilken stortingskomité sitter Olaug Bollestad?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

Stortinget - svar

1. 169 representanter

2. Ti

3. Carl Ivar Hagen (80 år)

4. Eva Kristin Hansen

5. Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad

6. Anniken Huitfeldt

7. Vanligvis den første hverdagen i oktober (i år tirsdag 1. oktober)

8. Arkitekten bak Stortingsbygningen

9. Odelstinget og Lagtinget

10. Helse- og omsorgskomiteen





Årstall

1. Hvilket år giftet Harald og Sonja seg?

2. Når døde Vladimir Lenin?

3. Når tok NSB det siste damplokomotivet ut av drift?

4. Hvor ble de olympiske vinterleker arrangert i 1932 og i 1980?

5. Når fikk Fredrikshald tilbake sitt gamle navn Halden?

6. Når gjennomførte en gruppe oberster et militærkupp i Hellas?

7. Hvilket år ble Saddam Hussein hengt?

8. Når måtte Richard Nixon gå av som president?

9. Hvilket år døde dronning Victoria?

10. Når begynte undervisningen ved Menighetsfakultetet?

Presidents Legal Troubles GIKK AV: Ricard Nixon måtte gå som president etter Watergate-skandalen. (AP Photo, file)/AP)

Årstall - svar

1. 1968

2. 1924

3. 1971

4. Lake Placid

5. 1928

6. 1967

7. 2006

8. 1974

9. 1901

10. 1908





Musikk

1. Hvilken musikal er laget på bakgrunn av Maria von Trapps selvbiografi?

2. Hvem har skrevet musikken til Den tyvaktige skjære?

3. Og hvem skrev An der schönen blauen Donau?

4. Hvilke to gjenger møter man i musikalen West Side Story?

5. Hvem skrev Kjempeviseslåtten?

6. Og hvem skrev musikken til Annie Get Your Gun?

7. Hvilken film gjorde den gamle marsjen Colonel Bogey til en slager?

8. Artistene Gaute Ormåsen, Margaret Berger og Tone Damli Aaberge kom alle på samme plass i konkurransen Idol. Hvilken plass kom de på?

9. Hvem regnes som popmusikkens første superstjerne?

10. Hvor mange verker etterlot Wolfgang A. Mozart seg?





Musikk - svar

1. Sound of Music

2. Gioachino A. Rossini

3. Johann Strauss

4. The Jets and the Sharks

5. Harald Sæverud

6. Irving Berlin

7. Broen over Kwai

8. Andreplass

9. Elvis Presley

10. Over 600.