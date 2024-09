Godt og blanda

1. I hvilket tiår ble vraket av Titanic lokalisert?

2. Hvilket begrep brukt i Bibelen kan i dag brukes om en popsang som blir så populær at den blir spilt hvor enn man går?

3. Hva er den yngste bokstaven i det norske alfabetet?

4. Varte Hundreårskrigen i mer eller mindre enn 100 år?

5. Hvilket jentenavn har det 47 millioner år gamle fossilet som ble funnet i Tyskland i 1983 og kjøpt av Naturhistorisk museum i Oslo i 2007?

6. Én nordmann innehar (per i dag) en verdensrekord på skøyter. Hvem er det snakk om, og hvilken distanse var det?

7. Hvilken av disse førerne kjører ikke i Flåklypa Grand Prix: Rufino Gasolini, Heinrich von Schnellfahrer eller Speedy Gonzales?

8. Hva regnes som verdens største fisk? Navnet er en sammenslåing av to store dyr som befinner seg under vannet.

9. Ved hvilken temperatur krysser celsius- og fahrenheitskalaen?

10. Hva er en Zamboni?





Godt og blanda – svar

1. 1980-tallet (1985)

2. Landeplage

3. Bokstaven Å

4. Mer (116 år)

5. Ida

6. Eskil Ervik, 3000 meter

7. Speedy Gonzales

8. Hvalhai

9. Minus 40 og minus 40

10. Maskin som sliper is for skøyting





---

Rangering

0–1 Dåren: Du forakter kloke ord

2–4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5–7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8–9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på H

1. Hva kalles frisyren delvis skallete menn har når de lar håret på én side av hodet vokse langt for å gre det over det skallete området? Nevneverdige eksempler: Sir Bobby Charlton og Donald Trump.

2. Hvilken arealenhet tilsvarer det samme som 10 000 kvadratmeter?

3. Hva er verdens mest solgte ketchup?

4. Hvem vant Melodi Grand Prix i 1971 med «Lykken er», men endte på sisteplass i Eurovision Song Contest med samme sang?

5. Hva het det gamle krigerfolket fra Sentral-Asia som hadde sin storhetstid under kongen Attila?

6. Hvilken øy er Norges største øy utenom Svalbard, og den nest mest folkerike øya i landet etter Tromsøya?

7. Og hva heter øygruppen utenfor vestkysten av Skottland hvor man blant annet finner øyene Skye og Mull?

8. Hvilken roman regnes som Mark Twains hovedverk?

9. Hva heter den kinesiske delstaten hvor Wuhan er hovedstad?

10. Hvilke tre land i verden begynner på bokstaven H? (Hviterussland telles ikke da det nå heter Belarus)





Svaret begynner på H – svar

1. Hentesveis (hentehår)

2. Hektar

3. Heinz

4. Hanne Krogh

5. Hunerne

6. Hinnøya

7. Hebridene

8. Huckleberry Finn

9. Hubei

10. Haiti, Hellas, Honduras





Aktuelt

1. Da Antidoping Norge nylig besøke det norske fotballandslaget ønsket de å teste Einar Gundersen og Jørgen Juve. Hvorfor reagerte landslagstrener Ståle Solbakken på dette?

2. De skandinaviske friidrettsstjernene Karsten Warholm og Armand Duplantis konkurrerte denne uka i en øvelse ingen av de driver med til vanlig. Hva var øvelsen?

3. Kongehuset har fjernet begrepet «kongefamilien». Hvilken ny kategori skal nå dekke prins Sverre Magnus, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid?

4. Sveriges utenriksminister gikk av denne uken. Hva heter han?

5. Hvilke to norske kvinnelige spillere er i år nominert til gullballen – prisen for verdens beste fotballspiller?

6. Queen-gitarist Brian May fikk nylig slag, men opplyser om at det ikke har gått utover evnen til å spille gitar. Hva heter Queen-sangen som handler om at uansett hva som skjer, så må man fortsette med det man holder på med?

7. Fra hvilket land kommer nettbutikken Temu?

8. Nye Wembley stadium kjennetegnes av den enorme buen som strekker seg over arenaen. Hva var de to liknende kjennetegnene til gamle Wembley stadium?

9. Frankrikes nye statsminister Michel Barnier forbindes med noe spesielt for britene. Hvem er Barnier for britene?

10. Hva står CD for?





Aktuelt – svar

1. Fordi begge de tidligere landslagsspillerne er døde (Gundersen døde i 1962 og Juve døde i 1983)

2. 100 meter

3. «Øvrige kongelige»

4. Tobias Billström

5. Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen

6. «The Show Must Go On»

7. Kina

8. To tårn

9. EUs forhandlingssjef for brexit

10. Compact Disc





Bøker og album som fyller 35 år

1. Hvilke to artister utga i 1989 albumet Lollipop, som var duoens første utgivelse sammen?

2. Hvilken albumaktuell mann utga i 1989 romanen Eselet så Herrens engel (And the Ass Saw the Angel)?

3. I hvilket trossamfunn vokste Madonna opp? Hun synger om det på hennes 1989-album Like a Prayer.

4. Hvilken hovedkarakter møter man i Tom Clancys roman Clear and Present Danger?

5. I 1989 utga Metallica albumet … And Justice for All. Tittelen er de fire siste ordene av hva?

6. I hvilken roman møter man Mino som blir grunnlegger av «Mariposa-bevegelsen», oppkalt etter den fiktive sommerfugl-arten Mariposa mimosa?

7. I 1989 utga DumDum Boys hiten «Splitter Pine». Hva heter albumet som sangen er med på?

8. Hva er debutromanen til Per Petterson?

9. Sissel Kyrkjebøs album Soria Moria, som lå 13 uker på toppen av VG-lista, avsluttes med sangen «Somewhere»? Fra hvilken musikal er sangen hentet?

10. Hvilken forfatter vant Bookerprisen for romanen Resten av dagen?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Bøker og album som fyller 35 år – svar

1. Rune Larsen og Tore Endresen

2. Nick Cave

3. Den katolske kirke

4. Jack Ryan

5. Troskapseden til USA

6. Mengele Zoo

7. Splitter Pine

8. Ekkoland

9. West Side Story

10. Kazuo Ishiguro





Geografi

1. Hva forbinder nordmenn med tallet totusenfirehundreogsekstini?

2. Hva er Norges vanligste bergart?

3. Hvilket nordisk land grenser til flest andre nordiske land?

4. I hvilket land er Mount Logan det høyeste fjellet?

5. I hvilket land er Vltava den største elven?

6. Hvilke fire farger består De forente arabiske emiraters flagg av?

7. Omtrent hvor stor del av jordens landoverflate dekket Sovjetunionen da den var verdens største stat?

8. I hvilket fylke ligger Aremark kommune?

9. Hva er jordens største sammenhengende skogområde?

10. Hvilket skjær utgjør Norges sydligste punkt?





Geografi – svar

1. Det er høyden til Norges største fjell Galdhøpiggen

2. Gneis

3. Sverige (grenser til Norge, Finland og Danmark)

4. Canada

5. Tsjekkia

6. Rød, grønn, hvit og sort

7. En sjettedel

8. Østfold

9. Den boreale barskogsonen (taigaen)

10. Pysen





Verdens imperier gjennom musikk

1. Hvilken gruppe har sangen «Walk like an Egyptian»?

2. Hvilket rockeband utga i 1976 «Achilles Last Stand»?

3. Iron Maiden og Vehicle har begge en sang ved navn «The Ides of March». Hvilken historisk hendelse forbindes denne tittelen med?

4. Hvilket land representerte gruppen Dschinghis Khan i Eurovision i 1979?

5. Gérard Depardieu spiller Christofer Columbus i Ridley Scott-filmen 1492 – Erobringen av Paradis. Hvilken kjent komponist har filmmusikken?

6. Hvilken fransk helt synger vokalisten Morrissey om i The Smiths-sangen «Bigmouth Strikes Again»?

7. Hvilket skotsk band er oppkalt etter mannen som ble offeret for skuddene i Sarajevo?

8. Hvilket spesielt “instrument” brukes i Scorpions-sangen «Wind of Change», sangen som forbindes med Berlinmurens fall?

9. Hvordan går refrenget til sangen «Rule Britannia!»?

10. Hva er den første Star Wars-filmen hvor man kan høre den ikoniske «The Imperial March»?





Verdens imperier gjennom musikk – svar

1. The Bangles

2. Led Zeppelin

3. Attentatet og mordet på Julius Cæsar

4. Vest-Tyskland

5. Vangelis

6. Jeanne d’Arc

7. Franz Ferdinand

8. Plystring

9. «Rule, Britannia! Britannia, rule the waves! Britons never, never, never will be slaves.»

10. Star Wars Episode V: Imperiet slår tilbake (1980)