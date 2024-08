Godt og blanda

1. Fullfør ordtaket: «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag...».

2. Hvem er vokalist i det amerikanske bandet No Doubt?

3. Hvilket sykehus ble innviet som Norges første spesialsykehus for kreft av kong Haakon VII i 1932?

4. Hvem har skrevet memoarverket Den afrikanske Farm (1937)?

5. Hvilken musikal er basert på novellene Tevye og hans døtre eller Melkemannen Tevye av den russisk-jødiske forfatteren Sholem Naumovich Rabinovich?

6. Hva kalles læren om legemidlenes fremstilling og om deres fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper?

7. Hvilket hav har Kasakhstan kystlinje til?

8. Under 2. verdenskrig, hvem befridde den danske øya Bornholm?

9. Hva er en caffè macchiato?

10. Hva er de tre «trikkebyene» i Norge?

Blixen DEN AFRIKANSKE FARM: Hvem er denne forfatteren, som kanskje er mest kjent for memoarboken «Den afrikanske farm»? (Robert Goldberg/Ap)

Godt og blanda - svar

1. «Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.»

2. Gwen Stefani

3. Radiumhospitalet

4. Karen Blixen

5. Spelemann på taket

6. Farmasi

7. Det kaspiske hav

8. Den røde armé (Sovjetunionen)

9. Espresso med litt melk i

10. Oslo, Bergen og Trondheim

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på E

1. Hva kaller man relativt uskyldige epletyverier fra en annens hage?

2. Hva er det spanske navnet på landet Spania?

3. Hva er egentlig navnet til den pensjonerte fotballtreneren Drillo?

4. Hva er artistnavnet til den irske sangeren og komponisten Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin?

5. Hvilket latinsk ord innleder følgesetningen i en logisk slutning?

6. Hvor utkommer Dalane Tidene?

7. Hvilken fjellblomst hylles i filmmusikalen The Sound of Music?

8. Hva er et annet ord for erkjennelsesteori?

9. Hva er et annet ord for sveitserost?

10. Er det enda eller ennå som er et gradsadverb?

Fotball, EM-kvalifisering: Norge - Georgia (2-1) DRILLO: Men hva heter egentlig mannen bak «Drillo-isen» – og to norske VM-kvalifiseringer i fotball? (Fredrik Varfjell/NTB)

Svaret begynner på E - svar

1. Epleslang

2. España

3. Egil Olsen

4. Enya

5. Ergo

6. Egersund

7. Edelweiss

8. Epistemologi

9. Emmentaler

10. Enda





Aktuelt

1. Norge tok totalt 8 medaljer under årets OL i Paris. Fordel medaljene i antall gulv, sølv og bronse.

2. Hvem kom denne uken med syv råd for hva nordmenn bør spise og drikke?

3. Hvilken amerikansk by er vertskap for Sommer-OL i 2028?

4. Hvilken stortingspolitiker er aktuell med boka «Pabbi»?

5. Hvilket politisk parti tilhører Skjalg Fjellheim?

6. I hvilket år ble Premier League etablert i Storbritannia?

7. Hva kalles den fysiske komedieformen som anvendes av Fridtjof Stensæth Josefsen i NRK-serien Manndag?

8. I hvilket år ble gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ødelagt av flere eksplosjoner i Østersjøen?

9. George Harrisons livealbum The Concert For Bangladesh fra 1971 slippes nå for første gang på strømmetjenester. På hvilken arena foregikk konserten?

10. Fra hvilket land kommer Muhammad Yunus? Han er grunnlegger av Grameen Bank som, i 2006 fikk Nobels fredspris.

Sommer OL i Paris 2024 BLE DET GULL, MON TRO? Hvor mange gull- sølv- og bronsemedaljer fikk Norge under årets sommer-OL? (Beate Oma Dahle/NTB)

Aktuelt - svar

1. Gull: 4, Sølv: 1, Bronse: 3

2. Helsedirektoratet

3. Los Angeles

4. Mímir Kristjánsson

5. Senterpartiet

6. 1992

7. Slapstick

8. 2022

9. Madison Square Garden

10. Bangladesh





Byer i Storbritannia

1. Hva er hovedstaden i Skottland?

2. Hva er hovedstaden i Wales?

3. Vikingene kalte byen for Jorvik. Hva heter den nå?

4. Hva kalte romerne London?

5. Hvilken by i Storbritannia har ofte blitt kalt Europas oljehovedstad?

6. I hvilken nord-irsk by ble skipet Titanic bygget, og hvilken engelsk by seilte skipet fra før det forliste?

7. Hvilken engelsk by er hjemmet til britiske band som Oasis, The Stone Roses og The Smiths?

8. Hva er den nest største byen i republikken Irland, og den tredje største byen på øya Irland?

9. Hva kalles aksenten til mennesker fra Glasgow?

10. Hvilken by ligger lengst sør i Storbritannia?

TITANIC Auksjon TITANIC: De fleste husker hvordan det endte, men hvor var det det begynte? (Disney / Handout/NTB)

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

Byer i Storbritannia - svar

1. Edinburgh

2. Cardiff

3. York

4. Londonium

5. Aberdeen

6. Belfast og Southampton

7. Manchester

8. Cork

9. Glaswegian

10. Truro

Donald Duck i 90 år

1. Hva heter Donald Duck på svensk?

2. Hva heter gårdsgutten som bor sammen med bestemor Duck?

3. Hvilken nabo krangler Donald med?

4. Hva heter det norske Donald-bladet?

5. Hvilken genierklært Donald-tegner skapte blant annet Andeby, Onkel Skrue og B-Gjengen?

6. Hva heter Donald på dansk?

7. Hva produseres på fabrikken hvor Donald Duck har fast jobb, en jobb han stadig mister eller slutter i?

8. Hvem er grunnleggeren av byen Andeby?

9. Hvilken rolle har nordmannen Trine Lise Normann (29) i Donald-universet?

10. Hva er registreringsnummeret på Donalds bil?

HISTORISKEBILDER DONALD: I 1968, hele 30 år etter at Donalds bil er introdusert i tegneserien, leser en mann Donald. Men hva står det på bilskiltet? (NTB)

Donald Duck i 90 år - svar

1. Kalle Anka

2. Guffen

3. Jensen

4. Donald Duck & Co

5. Carl Barks

6. Anders And

7. Margarin

8. Kornelius Kvakk

9. Hun ble i år Nordens første kvinnelige Donald-tegner

10. 313

Tegneserier

1. Hva het tegneserien med en liten gutt og en geitebukk av Ivar Mauritz-Hansen?

2. Hvilken serie ble startet i 1936 av Lee Falk og Ray Moore?

3. Hva heter serien som regnes som verdens eldste egentlige tegneserie?

4. Hvilken tegneserie startet i 1937 i Norsk Ukeblad?

5. Hvem skapte Knøttene?

6. Hvilket fotballag holder Pondus med?

7. Hvilken Disney-karakter forbindes med tegneserieforfatterne Don Rosa og Carl Barks?

8. Hvilken superhelt innledet i 1938 superheltsjangeren?

9. Hvem stod bak seriesuksessen Asterix?

10. Hva er tilnavnet til vikingen Hårek?

Pressebilder FOTBALL: Pondus er nok hakket mer interessert i fotball enn i naboenes buskekunst. Men hva heter laget han heier på? (Gorm K. Gaare/NTB kultur)

Tegneserier - svar

1. Nils og Blåmann

2. Fantomet

3. Knoll og Tott

4. 91 Stomperud

5. Charles M. Schulz

6. Liverpool

7. «Donald Duck»

8. «Supermann»

9. René Goscinny og Albert Uderzo

10. Den hardbalne