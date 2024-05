Godt og blanda

1. Hvilket organ i menneskekroppen danner urin?

2. Når du trykker inn clutchen på en bil, frikobler du forbindelsen mellom hvilke to deler?

3. Hvilken belgfrukt er hovedingrediensen i hummus?

4. Hva står forkortelsen LP (vinylplate) for?

5. Hvor mange skorsteiner hadde skipet Titanic? (en av dem var en såkalt «dummy» for å gi inntrykk av et sterkere skip)

6. Hvor mange år gammel er den tidligere amerikanske presidenten Jimmy Carter (18. mai 2024)?

7. Vi er på sporet av Tore Strømøy, og lurer på i hvilken idrett han har vunnet tolv NM-gull?

8. Hva står ADHD for?

9. Hvilket upopulært ord stammer fra navnet til helgenen Ignatius av Loyola, grunnleggeren av Jesuittordenen?

10. Når er svenskenes nasjonaldag?

SVENSK FEIRING: Sveriges dronning og konge under feiringen av Sveriges nasjonaldag i Dalarna. (Ulf Palm/TT/NTB)

Godt og blanda – svar

1. Nyrene

2. Motoren og girkassen

3. Kikerter

4. Long play

5. Fire skorsteiner (men kun tre som fungerte som eksosrør)

6. 99 år (født 1. oktober 1924)

7. Kappgang

8. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

9. Nazist

10. 6. juni





Svaret begynner på U

1. Hva er trolig den femte grunnsmaken, ved siden av søtt, salt, surt og bittert?

2. Hva er et annet navn for rå melk?

3. Hvem er Europakommisjonens president anno mai 2024?

4. Hvilken forkortelse bruker FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon?

5. Gardermoen ligger på grensa mellom Nannestad og hvilken annen kommune?

6. Hvilket land har Kampala som hovedstad?

7. Hva kalles det å planlegge produkter, omgivelser og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte?

8. Hvilket våpen ble utviklet av israeleren Uziel Gal?

9. Hvilket fransk selskap står bak videospill som Assassin’s Creed, Far Cry og Rayman?

10. Hvilken kinesisk by er hovedstaten i Xinjiang, het Dihua fram til 1954, og er den storby i verden som ligger lengst fra noen kystlinje?





Rangering

0–1 Dåren: Du forakter kloke ord

2–4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5–7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8–9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på U – svar

1. Umami

2. Upasteurisert melk

3. Ursula von der Leyen

4. UNESCO

5. Ullensaker

6. Uganda

7. Universell utforming

8. Uzi (våpenet ble oppkalt etter Uziel Gal, selv om han ikke ville at det skulle bli det)

9. Ubisoft

10. Ürümqi





Aktuelt

1. Hvem er Norges barne- og familieminister (mai 2024)?

2. Hvilket land vant årets Eurovision Song Contest?

3. Fra hvilket land kommer artisten St. Vincent?

4. Hvilke to fotballag møtes i årets finale i Europaligaen for menn?

5. Hvilket land har den siste tiden opplevd store demonstrasjoner mot en såkalt «utenlandsk agent»-lov?

6. Hvilken tidligere sportsanker vant årets utgave av realityserien Spillet?

7. BAFTA-utdelingen skjedde i forrige uke. Hva står BAFTA for?

8. Hva heter førsteprisen på filmfestivalen i Cannes?

9. Hva heter den nederlandske artisten som ble disket før årets Eurovision finale?

10. 18. mai i 1565 ble Den store beleiringen av Malta innledet. Hvilket rike forsøkte å invadere og erobre øya?

PRO-EU: I en lengre tid har demonstranter i et europeisk land demonstrert mot en foreslått lov som mange ser som Russland-vennlig. Her viser demonstrantene hvem de heller vil være venner med. (Shakh Aivazov/AP)

Aktuelt – svar

1. Kjersti Toppe (Sp)

2. Sveits

3. USA

4. Bayer Leverkusen og Atalanta

5. Georgia

6. Line Andersen

7. British Academy of Film and Television Arts

8. Gullpalmen (Palme d’Or)

9. Joost Klein

10. Det osmanske riket





17. mai

1. I hvilket fylke ligger Eidsvollsbygningen, hvor Grunnloven ble skrevet?

2. Bjørnstjerne Bjørnson skrev teksten, men hvem laget melodien til nasjonalsangen?

3. Hva kalles bunadsølvet man fester foran på halsen/brystet?

4. Hvilken norsk nasjonalhelt var sentral i Torgslaget da den svenske stattholderen von Platen satte kavaleri inn mot studenter den 17. mai 1829?

5. Hvem ble valgt til norsk konge 17. mai 1814?

6. Hvilken vise av biskop Johan Nordahl Brun blir av mange regnet som Norges første ­uoffisielle nasjonalsang?

7. Fullfør tekstlinja: «Norske mann i hus og hytte...»?

8. På 17. mai gleder mange seg til champagnefrokost. Nevn én av de tre druene tillatt i champagne.

9. Hvilken linje går du på videregående hvis du blir svartruss?

10. Hvilken russeknute har du tatt hvis du får en solokork som belønning?

HISTORISK: Eidsvollsbygningen, her vår grunnlov ble skrevet og vedtatt i 1814. (Terje Bendiksby/NTB)

17. mai – svar

1. Akershus

2. Rikard Nordraak

3. Sølje

4. Henrik Wergeland

5. Prins Christian Fredrik

6. Norges Skaal (bedre kjent som «For Norge, Kiempers Fødeland»)

7. «... Takk din store Gud»

8. Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier

9. En yrkesfaglig studieretning (utenom service og samferdsel). Dette gjelder tradisjonelt spesielt for studieretningene elektro og datateknologi, bygg- og anleggsteknikk, og håndverk, design og produktutvikling

10. Å være edru gjennom hele russetiden





Norges historie

1. Ifølge sagaene, hvordan fikk Norges første konge Harald Hårfagre sitt tilnavn?

2. I hvilket år stod slaget ved Stiklestad?

3. Hvilket navn ga Henrik Ibsen den 434 år lange unionen mellom Norge og Danmark?

4. Hvilket navn fikk Jean Baptiste Bernadotte?

5. «Enten blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt. Fyr!». Hva het obersten som ga ordren som senket det tyske skipet Blücher?

6. De fire norske statsministrene som har sittet lengst, representerte alle Arbeiderpartiet. Hvem er de fire?

7. I hvilke to år stemte vi om EU-medlemskap?

8. I Midtøsten hadde denne mannen sett hvordan store oljeselskap utnyttet rike ressurser til egen gevinst, mens vertslandet fikk lite igjen. Hva het irakeren som ivret for at Norge måtte sikre at oljeproduksjonen kom det norske fellesskapet til gode?

9. Jappetiden var en periode i norsk næringsliv og samfunnsliv som varte omtrent fra 1983 til november 1987. Hva kommer navnet Japp fra?

10. Knud Bergsliens berømte maleri Birkebeinerne fra 1869 viser to væpnede menn med ski på beina, hvorpå den ene bærer på et lite barn mens de flykter fra baglerne. Hvem var det lille barnet?

GOD GLI: «Birkebeinerne» av Knud Bergslien. Det ser ut som at det går unna. (Knud Bergslien, Public domain, via Wikimedia Commons)

Norges historie – svar

1. Han skal ha nektet å klippe hår og skjegg før samlingen av Norge var gjennomført

2. 1030

3. Firehundreårsnatten

4. Karl III Johan

5. Birger Eriksen

6. Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Johan Nygaardsvold og Einar Gerhardsen

7. 1972 (da om EF – senere EU) og 1994

8. Farouk al-Kasim

9. Navnet kommer fra den engelske forkortelsen «YAP» – «Young Aspiring Professional», eller «Yuppie» – «Young Urban Professional» eller «Young Upwardly-Mobile Professional»

10. Håkon IV Håkonsson (Norges konge fra 1217-1263)





Balkan

1. Hva er hovedstaden i Bosnia-Hercegovina?

2. Hva heter det smale stredet som skiller Balkan fra Asia?

3. Hvilke sju nåværende land inngikk i den tidligere republikken Jugoslavia (1945-1918)?

4. Hva er hovedstaden i Montenegro?

5. Hva het mannen som skjøt og drepte den ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand?

6. I hvilke to land finner man Balkanfjellene?

7. Nevn et år da Bosniakrigen pågikk.

8. Hva er Stari most?

9. Hvilket land har Nord-Makedonia kranglet med om bruken av navnet Makedonia?

10. Hva het mannen som var Jugoslavias stats­leder fra 1953 til sin død i 1980?

TATT: Mannen bak skuddene i Sarajevo blir arrestert av politiet 28. juni 1914. (AP Photo/Ap)

Balkan – svar

1. Sarajevo

2. Bosporosstredet

3. Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia, Nord-Makedonia

4. Podgorica

5. Gavrilo Princip

6. Bulgaria og Serbia

7. 1992 til 1995

8. En bro i Mostar i Bosnia-Hercegovina

9. Hellas (Makedonia er også en gresk region)

10. Tito, Josip Broz





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---