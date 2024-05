Godt og blanda

1. Hvilket bein i kroppen er også kjent som os coccygis?

2. Hvilken barne-TV-karakter bor i den fiktive walisiske byen Pontypandy?

3. Under hvilket navn er Joseph Alois Ratzinger bedre kjent?

4. Hva er det mest solgte shampoo-merket i verden?

5. I hvilken idrett konkurrerte den tidligere OL-deltakeren Charlene Lynette Wittstock, som er gift med fyrsten av Monaco?

6. Hvem var leder i Senterpartiet før Trygve Slagsvold Vedum?

7. I hvilket land er hovedstaden Phnom Penh?

8. Hvilke fire lapper deles storhjernen inn i?

9. I filmen Elling får surkålspoeten Elling til slutt et av sine dikt på trykk. Hvilken riksdekkende avis trykker det?

10. Hvilke norske fylker grenser mot Sverige?

NORDMENN I HOLLYWOOD: Skuespiller Per Christian Ellefsen (t.v.) og regissør Petter Næss nyter utsikten fra Griffith Observatory i Los Angeles torsdag. Filmen "Elling" var nominert til Oscarprisen som beste utenlandske film. (Erlend Aas/NTB)

Godt og blanda - svar

1. Halebeinet

2. Brannmann Sam

3. Pave Benedikt 16

4. Head and shoulders

5. Svømming

6. Liv Signe Navarsete

7. Kambodsja

8. Frontallappen, Isselappen, Tinningslappen og bakhodelappen

9. Dagbladet

10. Østfold, Akershus, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på T

1. Hva er betegnelsen for musikk som blir spilt til underholdning under et festmåltid?

2. Hva kalles en person som anslår hvor mye en eiendom er verdt?

3. Hva er hovedstaden i Tunisia?

4. Hva var navnet på fotballprogrammet som gikk på NRK fra 1969 til 1995 hvor man så direktesendte fotballkamper fra England?

5. I hvilken amerikansk by i Oklahoma skjedde i 1921 en av de verste rase-massakrene i USAs historie da hvite innbyggere, støttet av kommunale myndigheter, angrep det såkalte «Black Wall Street»?

6. I gresk mytologi, hva var Mnemosyne, Tethys, Theia, Foibe, Rhea og Themis?

7. Hvilken skuespiller spiller Heksa Hvit i filmen «Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet» fra 2005?

8. Hvilken type blomst forårsaket på 1600-tallet i Nederland det som regnes som verdens første finansboble?

9. Hvilket tettsted skal vi fram til? Stedet ligger i Ullensvang i Vestland og huser Kraftmuseet, dialekten er sterkt preget av østfolddialekten, og øst for stedet ligger Trolltunga.

10. Madagaskars hovedstad Antananarivo er landets største by. Hva er landets nest største by?

FIENDER PÅ FILM: William Moseley spilte Peter i filmen «Legenden om Narina – Løven, heksa og klesskapet». Ved siden av ham står skuespilleren som spilte Heksa Hvit. (LEFTERIS PITARAKIS/Ap)

Svaret begynner på T - svar

1. Taffelmusikk

2. Takstmann

3. Tunis

4. Tippekampen

5. Tulsa

6. Titaner

7. Tilda Swinton

8. Tulipan

9. Tyssedal

10. Toamasina





Datoen i dag – 11. mai

1. I 330 blir Bysants vigslet som Konstantinopel og ny hovedstad i Romerriket. Hvilken keiser stod bak dette?

2. I 1068 blir Matilda av Flandern kronet til dronningen av England. Hva het hennes kjente ektemann?

3. I 1813 blir Christian Frederik stattholder av Norge. På hvilken plass i Oslo står det en statue av ham?

4. I 1824 blir den franske maleren Jean-Léon Gérôme født. Hans kanskje mest kjente maleri er et av Napoleon som står foran et av verdens mest kjente landemerker. Hvilket landemerke?

5. I 1904 blir Salvador Dali født. Hvilken kunstform forbindes han med?

6. I 1907 dør den norske skolemannen Peter Qvam. Hvilken kjær tradisjon i Norge var det Qvam som startet?

7. I 1981 dør reagge-sangeren Bob Marley. Fullfør teksten fra sangen hans Buffalo Soldier: «I’m just a Buffalo Soldier…».

8. I 1984 blir den spanske fotballspilleren Andres Iniesta født. Hvilken VM-finale avgjorde han for Spania?

9. I 1997 var første gang en datamaskin slo en verdensmester i sjakk, Garri Kasparov. Hva var navnet til denne datamaskinen?

10. I 2020 dør komedie-skuespilleren Jerry Stiller, blant annet kjent for å spille faren til George Costanza i TV-serien Seinfeld. Hva heter karakteren hans i serien?

DALI: Et portrett av kunstneren Salvador Dali med sin som alltid snasne bart. (Chris O'Meara/Ap)

Datoen i dag – 11. mai - svar

1. Konstantin den store

2. Vilhelm Erobreren

3. Eidsvolls plass

4. Sfinksen i Giza («Napoléon foran sfinksen»)

5. Surrealisme

6. Barnetog på 17. mai

7. «In the heart of America»

8. VM i 2010

9. Deep Blue

10. Frank Costanza





Aktuelt

1. I hvilken svensk by avholdes årets finale i Eurovision Song Contest?

2. Hvilket navn er Philip Calvin McGraw bedre kjent under? Talkshow-verten fikk nylig besøk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

3. Hvilken ungdomsparti ledes av Amrit Kaur?

4. 6000 nordmenn har bestilt den. Hva heter Teslas futuristiske monstertruck?

5. Hva heter sangen som den israelske artisten Eden Golan synger i årets Eurovision Song Contest?

6. Hvilken teaterpris deles ut av Norsk teater- og orkesterforening?

7. Den ikoniske plateprodusenten Steve Albini døde denne uken. Han er særlig kjent for Nirvanas siste studioalbum. Hvilken tittel har det albumet?

8. I hvilken by ligger det omstridte museumet Kunstsilo som åpner 11. mai i 2024?

9. Jerry Seinfelds nye film Unfrosted handler om frokostblandingselskapet Kellogg’s. Hva er navnet på selskapets kjente Corn Flakes-maskot? Navnet er et ordspill på produktet han reklamerer for.

10. Hva er navnet til tegneseriehelten Superman?

KUNST, IKKE KORN: 11. mai åpner Kunstsilo som blant annet inneholder Nicolai Tangens kunstsamling. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Aktuelt - svar

1. Malmö

2. Dr. Phil

3. Rød Ungdom

4. Cybertruck

5. «Hurricane»

6. Heddaprisen

7. In Utero

8. Kristiansand

9. Cornelius

10. Clark Kent (eller Kal-El)





Navnet på landet på landets eget språk

1. I Finland finnes det finner som sier «Finland» når de omtaler landet, men hvilket annet navn bruker de som regel?

2. Hva er «Østerrike» på tysk?

3. Og hva er «Tyskland» på tysk?

4. Hvilket europeisk land heter også «Hrvatska»?

5. Hvordan sier nederlenderne «Nederland»?

6. Hvordan sier polakker «Polen»?

7. Hva er det walisiske ordet for «Wales»?

8. Hva er det irske ordet for «Irland»?

9. Hvilket europeisk land heter også «Shqipëria»?

10. Majoriteten av nordmenn sier det norske ordet «Sameland», hvilket nordsamisk ord brukes gjerne for å omtale det samme?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

Navnet på landet på landets eget språk - svar

1. Suomi

2. Österreich

3. Deutschland

4. Kroatia

5. Nederland

6. Polska

7. Cymru

8. Éire

9. Albania

10. Sápmi





Geografi

1. Hvilke tre fylker utgjorde tidligere Viken?

2. Hva er hovedstaden i Thailand?

3. Hvilke to hav grenser Frankrike mot?

4. Hvor finner man Gunnbjørns Fjeld (3.693 meter over havet)?

5. Hvorfor vil ikke høyden på toppen av Mont Blanc være konstant?

6. I hvilket fylke ligger Hol kommune?

7. Hva er USAs tre største delstater, målt i areal?

8. Hvilke fire land grenser Pakistan til?

9. Det er fire hav i verden som er oppkalt etter en farge - hvilke?

10. Hvilket navn har det geografiske området som danner et triangel med de tre hjørnene Hawaii, New Zealand og Påskeøya?

AVSKILTET VIKEN: Trygve Slagsvold Vedum fikk det som han ville: Ikke noe mer Viken. (Vidar Ruud/NTB)

Geografi - svar

1. Akershus, Buskerud og Østfold

2. Bangkok

3. Atlanterhavet og Middelhavet

4. På Grønland

5. Fordi toppen er en isbre

6. Buskerud

7. Alaska, Texas og California

8. Afghanistan, India, Iran og Kina

9. Rødehavet, Svartehavet, Gulehavet og Kvitsjøen

10. Polynesia