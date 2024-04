QUIZ: I hvilken tysk delstat ligger byen Leverkusen?

Godt og blanda

1. Hva betyr ordet martyr på gresk?

2. Hvilken samlebetegnelse brukes om mafialiknende organisasjoner i Kina?

3. I hvilket menneskeorgan dannes galle?

4. Hvilken viktig oppskrift ble laget i 1886 av farmasøyten John Styth Pemberton i Atlanta i Georgia?

5. Hvilken Ludvig i rekken ble halshugget 21. januar 1793?

6. Hvilken forfatter står bak romanen Tatt av vinden?

7. Hvor mange tidssoner er Jorden delt inn i ?

8. Nevn to av de tre våpnene som brukes i nærkampen fekting?

9. Hva er navnet på det eneste studioalbumet artisten Jeff Buckley utga? Albumet inkluderer blant annet Buckleys kjente cover av Leonard Cohen-sangen «Hallelujah».

10. I hvilket Ibsen-stykke hører man ordene «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme»?





Godt og blanda - svar

1. «Vitne»

2. Triadene

3. Leveren

4. Coca-Cola

5. Ludvig XVI, eller den sekstende (han ble faktisk dømt til døden med kun én stemme overtall: 361 mot 360 stemmer)

6. Margaret Mitchell

7. 24 tidssoner

8. Kårde, sabel og florett

9. Grace

10. Vildanden





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på Q

1. Hvilken James Bond-film var Daniel Craigs andre som den britiske superspionen?

2. Hva står bokstavene QI for i det britiske TV-programmet som tidligere var ledet av Stephen Fry og som nå ledes av Sandi Toksvig?

3. Hvilket etternavn har naboen Glenn i TV-serien Family Guy?

4. I tegneserieuniverset til DC møter man på Flash, verdens raskeste menneske. Hva heter karakteren som er verdens raskeste mann i Marvels tegneserieunivers?

5. Hva står QR for i QR-kode?

6. Hva er hovedstaden i Ecuador?

7. I filmen Pulp Fiction gjøres det et poeng ut av at navnene på hamburgerne på McDonalds er forskjellige i USA og Frankrike «på grunn av det metriske systemet». Hva kaller amerikanerne det franskmennene i Pulp Fiction kaller «Royale with cheese»?

8. Hvilken betegnelse brukes om tastaturoppsettet som er det mest brukte på skrivemaskiner i Norden, Storbritannia og USA? Navnet er de seks bokstavene oppe til venstre på det øverste tastaturfeltet.

9. Hvilket band står bak album som Sheer Heart Attack (1974), A Day at the Races (1976) og Innuendo (1991)?

10. Hvilket engelsk fotballag har kallenavnet «Super Hoops»?

RISTET OG RØRT: PÅ James Bond-premieren i 2007, bestemte Truls Svendsen seg for å drikke en martini sammen med hver gjest han hanket inn på den røde løperen. (Knut Falch/NTB)

Svaret begynner på Q - svar

1. Quantum of Solace (2008)

2. Quite Interesting

3. Quagmire

4. Quicksilver

5. Quick Response

6. Quito

7. Quarter pounder

8. QWERTY

9. Queen

10. Queens Park Rangers FC





Aktuelt

1. Tor Mikkel Wara vil tilbake på Stortinget. Hvilken statsrådspost hadde han da han måtte gå av i mars 2019?

2. Hvorfor avpubliserte Dagbladet nylig et intervju med komikeren Harald Eia?

3. Hvilken dato markeres verdensdagen?

4. Hva går den mye omtalte avtalen mellom Dagbladet og moren til Durek Verrett ut på?

5. Hvem er Norges landbruksminister (april 2024)?

6. Den tyske fotballklubben Bayer Leverkusen vant i år sitt første seriegull noensinne. I hvilken tysk delstat ligger byen Leverkusen?

7. På datoen i dag i 1912 ble Jens Bratlie Norges statsminister. Hvilket parti representerte han?

8. Datoen i dag er fødselsdagen til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Hvilket år ble hun født?

9. På denne datoen i 2010 skjedde det største uforutsette oljeutslippet i oljeindustriens historie. Hva het oljeplattformen?

10. På denne datoen i 1961 gikk CIA på et skikkelig nederlag i La Invasión de Bahía de Cochinos. Hva kalles hendelsen på norsk?

UVANLIG GREP: Dagbladet valgte nylig å avpublisere et intervju med komiker Harald Eia. Vet du hvorfor? (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Aktuelt - svar

1. Justisminister

2. Dagbladet hadde mistanke om at Eias svar var AI-generert

3. 22. april

4. Å dele bilder mot betaling

5. Geir Pollestad

6. Nordrhein-Westfalen

7. Høyre

8. 1939

9. Deepwater Horizon

10. Invasjonen av Grisebukta





Ledetråd (svaret er det samme)

1. Tidligere programleder på NRK, en hatt, utøver av en spesiell type sport.

2. Ord som beskriver noe som ikke kan flyttes, noe som skjer regelmessig, og noe som er varig.

3. En subjunksjon, valutaen i et stan-land, et av ordene i bibelverset Johannes 3:16.

4. En partner, å kutte ned noe, en fangstinnretning.

5. En kolle, et tidligere norsk ungdomsblad, noe som ofte sies etter «tipp».

6. Talefeil, noe som inneholder årringer, en gruppe innfødte mennesker.

7. Dyret på kommuneskjoldet til Flå, nordisk mannsnavn, strandsted i Nordland.

8. Noe du hører på en bondegård, fornavnet til en israelsk skuespiller, mentalt forstyrret.

9. Provins i Thailand, en viktig del av en bygning, noe du kan gripe, men også glippe.

10. Himmellegeme, David Bowie, symbol for kvalitet.





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Ledetråd (svaret er det samme) - svar

1. Bowler

2. Fast

3. Som

4. Felle

5. Topp

6. Stamme

7. Bjørn

8. Gal

9. Tak

10. Stjerne





Tyskland

1. Hvem er Tyskland forbundskansler (april 2024)?

2. I hvilken tysk delstat ligger Nürnberg?

3. Hva het tyskeren som vant Eurovision Song Contest i Oslo i 2010?

4. Hvem er de tre B’ene i klassisk musikk?

5. Hva heter norgesvennen som var forbundskansler i Vest-Tyskland fra 1969-1974?

6. Hvis du finner glede i å se andre tabbe seg ut, lider du av det tyskerne kaller ...?

7. Hva får du hvis du bestiller en Frankfurter?

8. Hvilken statsleder fikk tilnavnet Jernkansleren?

9. Hvilken by var Vest-Tysklands provisoriske hovedstad?

10. Bombingen av hvilken by dannet grunnlaget for Kurt Vonneguts bok Slaktehus-5?

FORNEBU: I Eurovision Song Contest i Oslo i 2010 var det Tyskland som vant. (Gorm Kallestad/NTB)

Tyskland – svar

1. Olaf Scholz

2. Bayern

3. Lena (Lena Meyer-Landrut)

4. Bach, Beethoven og Brahms

5. Willy Brandt

6. Schadenfreude

7. En pølse

8. Otto von Bismarck

9. Bonn

10. Dresden





Fra Kennedy til Biden

1. Hvilket kallenavn blir ikke brukt om John F. Kennedy: Jack, Johnny eller JFK?

2. Hva står B’en i Lyndon B. Johnson for?

3. Nixon måtte gå av etter å ha avlyttet Watergate-hotellet i Washington D.C. Hvorfor ­avlytte akkurat det hotellet?

4. Hva er spesielt med måten Gerald Ford ble visepresident og så president på?

5. I hvilket land foregikk gisselkrisen i 1979, som ble en politisk katastrofe for Jimmy Carter?

6. Kan du navnet på mannen som skjøt og ­skadet Ronald Reagan i 1981?

7. Hva står H’en og W’en for i George H. W. Bush?

8. Hvilket blåseinstrument spilte Bill Clinton?

9. I ruinene til Tvillingtårnene, fikk Bush jr. høre «vi kan ikke høre deg». Hva ropte han til stor applaus?

10. Hva er mellomnavnet til Joe Biden?

Pictures of the Week Global Photo Gallery LIKHETER: Joe Biden deler flere likheter med John F. Kennedy. Begge har vært presidenter, begge demokrater og begge av irsk opphav. (Alex Brandon/AP)

Fra Kennedy til Biden - svar

1. Johnny

2. Baines

3. Det var Demokratenes valgkamphovedkvarter (før valget i 1972)

4. Han er den eneste som ikke har blitt valgt av folket, hverken som vise­president eller president

5. Iran

6. John Hinckley Jr.

7. Herbert Walker

8. Saxofon

9. «Jeg kan høre dere!»

10. Robinette