Godt og blanda

1. Hva het opprinnelig disippelen Peter?

2. Nevn to av de tre country-sangerne som synger på samarbeidsalbumet Trio fra 1987?

3. Hvor mange toner er det i en oktav på instrumenter som piano og gitar?

4. Hva kalles et byggverk i sjøen som er til vern mot bølger og uvær, og som gir ly og havn for båter og kaier?

5. Hvem var amerikansk president da Sovjetunionen sendte opp Sputnik – den første satellitten i bane rundt Jorden?

6. Hva står bokstavene BI for i Handelshøyskolen BI?

7. Hvem synger på James Bond-sangen «We Have All the Time in the World»?

8. Minestronesuppen kommer fra Italia og suppens navn kommer fra ordet minestra. Hva betyr minestra?

9. Forholdet mellom hvilke to skuespillere, en amerikansk og en walisisk, som begge hadde flere ektefeller i løpet av livet, ble av media døpt til «århundrets ekteskap»?

10. Hva er de såkalte Stratfordianerne fremholder?

KRISTIANSAND: Gjestehavnen i Kristiansand mot Christiansholm festning, anlagt av danskekongen Christian IV i 1672. (Vidar Knai/NTB)

Godt og blanda - svar

1. Simon (eller Simeon)

2. Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt

3. Tolv toner

4. Molo

5. Dwight Eisenhower

6. Bedriftsøkonomisk Institutt

7. Louis Armstrong

8. Suppe

9. Elisabeth Taylor og Richard Burton

10. At Shakespeares verker er skrevet av Shakespeare selv, kjøpmannen fra Stratford





Svaret begynner på O

1. Hva er den siste bokstaven i det klassiske greske alfabetet?

2. Hvilken skuespiller ble Oscar-nominert for rollen som den hardt belastede Sofia i Steven Spielberg-filmen Purpurfargen (1985)?

3. Hvilken geometrisk form har kontoret til USAs president?

4. I hvilken film fra 2000 gjør den amerikanske folkesangen «Man of Constant Sorrow» et populært innhopp?

5. Hva er et annet navn på benskjørhet?

6. I hvilken roman møter man Jack Dawkins, bedre kjent som Luringen?

7. Hva er etternavnet til den nederlandske tidligere fotballspilleren som vant Champions League med A.C. Milan i 1995 og som vant the Double med Arsenal i 1998?

8. På 1950-tallet skrev Edgar Johansen en vise som har blitt kalt «Sydhavets sang» og som ble svært populær i Norge. Hvilken japansk øy synges det om?

9. Hvilken av de fem innsjøene som inngår i De store sjøer begynner på bokstaven O?

10. Hva er et annet ord for marihåndfamilien?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på O - svar

1. Omega

2. Oprah Winfrey

3. Oval

4. O Brother, Where Art Thou?

5. Osteoporose

6. Oliver Twist

7. Overmars (Marc)

8. Okinawa

9. Ontariosjøen

10. Orkidéfamilien





Aktuelt

1. Regjeringen foreslår å fjerne alders- og kjønnspoeng fra opptak til høyere utdanning. Hva kaller man poengene man får av å gå på folkehøyskole?

2. Hva er det egentlige navnet til artisten Girl in Red?

3. Musikkatalogen til bandet Kiss skal selges for over 3,2 milliarder kroner. Fra hvilket land kommer bandet?

4. I år er det 30 år siden Nirvana-frontmann Kurt Cobain forlot verden. Hva het kameraten som han starta Nirvana med, Nirvana-bassisten?

5. Hvilken spesiell ting gjorde bokseren Mike Tyson i bokseringen mot Evander Holyfield i 1997? Hendelsen førte til at Tyson ble diskvalifisert.

6. Hva heter den kommende storfilmen til regissør Francis Ford Coppola, hans første film siden 2011?

7. Den kristne fotballklubben «Kåffa» spilte nettopp sin første kamp i Eliteserien mot HamKam. Hva ble resultatet?

8. Mellom hvilke to norske byer går Europavei 39?

9. På denne datoen - 6. april - i 1974 vant ABBA Eurovision Song Contest med låten Waterloo. I hvilket land ligger landsbyen Waterloo?

10. På denne datoen i dag ble Mona Grudt født. I hvilket år vant hun Miss Universe?

MISSA IKKE: Norske Mona Grudt er den eneste nordmannen som har vunnet tittelen Miss Universe. (Suu /Joffet/Sipa Press/SCANPIX/NTB)

Aktuelt - svar

1. Tilleggspoeng

2. Marie Ulven

3. USA

4. Krist Novoselic

5. Tyson bet Holyfield i øret (han bet faktisk av en bit av øret til Holyfield)

6. Megalopolis

7. 1-1

8. Trondheim og Kristiansand

9. Belgia

10. 1990





Nato

1. Hvor mange år fyller Nato i år (2024)?

2. I hvilken europeisk hovedstad ligger Natos hovedkvarter?

3. Hva står forkortelsen NATO for?

4. Hva heter traktaten som ligger til grunn for forsvarssamarbeidet i Nato? Her godtar vi flere svar.

5. Både Finland og Sverige er nå medlemmer av Nato - fleip eller fakta?

6. Hvilken bokstav i NATOs bokstaveringsalfabet er også en hovedstad?

7. Har Nato noen gang hatt en kvinnelig generalsekretær?

8. Til den amerikanske kongressen fortalte Nato-sjef Jens Stoltenberg at han bodde deler av barndommen i hvilken amerikansk by?

9. Hva het alliansen Sovjetunionen laget som en respons på opprettelsen av Nato?

10. Hvilke sju Nato-land grenser mot Russland?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Nato - svar

1. 75 år

2. Brussel

3. North Atlantic Treaty Organization

4. Atlanterhavspakten (Fullt navn: Traktat for det nordatlantiske området, også kjent som Washington-traktaten)

5. Fakta

6. Lima

7. Nei

8. San Fransisco

9. Warszawapakten

10. Norge, Sverige, Finland, Latvia, Estland, Litauen og Polen





Filmer som fyller 30 år

1. Hvilken norsk komiker har stemmen til Timon i filmen Løvenes konge?

2. Hva er originaltittelen på filmen Frihetens regn?

3. Hva heter karakteren til John Travolta i Quentin Tarantino-filmen Pulp Fiction?

4. I filmen Dum og Dummere kjører karakterene Harry og Lloyd hver sin spesielle bil. Hva slags biler er det snakk om?

5. Fra hvilken amerikansk delstat kommer karakteren Forrest Gump?

6. I filmen Speed vil en bombe på en buss sprenge hvis bussen kjører under 80 kilometer i timen. Hva tilsvarer 80 kilometer i timen i det amerikanske systemet miles per hour?

7. Hvilken litterær karakter spilles av Harrison Ford i filmen Overhengende fare?

8. Hvilken Oscar-vinnende skuespiller gjorde sin filmdebut i filmen Leon i en alder av 13 år?

9. Hvilken forfatter står bak romanen Little Women, som ble filmatisert i 1994 med blant annet Winona Ryder og Susan Sarandon på rollelisten?

10. Hvilket mannlig engelsk for- og etternavn brukes iblant til å omtale individualistiske personer som har en sta uavhengighet? Navnet er tittelen på en film med Mel Gibson fra 1994.

DUM OG DUMMERE: Skuespiller-vennene Jim Carrey og Jeff Daniels var tilbake som Harry og Lloyd i Dum og Dummer 2 i 2014. Her fra premieren. (Jordan Strauss/Ap)

Filmer som fyller 30 år - svar

1. Åsleik Engmark

2. Shawshank Redemption

3. Vincent Vega

4. En limousin og en bil som ser ut som en hund

5. Alabama

6. 50 miles per hour

7. Jack Ryan

8. Natalie Portman

9. Louisa May Alcott

10. Maverick





India

1. Hva er hovedstaden i India?

2. Hvor mange land er mer folkerike enn India?

3. Hva heter myntenheten i India?

4. Hva slags type bygg er Taj Mahal?

5. Hva heter Indias største elv?

6. Hvordan døde Mahatma Gandhi?

7. Fra slummen i hvilken indisk storby kommer Jamal Malik, hovedkarakteren i filmen Slumdog Millionaire (2008)?

8. Hvilke seks land grenser India til?

9. Hvilken hinduistisk gud har hodet til en elefant?

10. Hva het inderen som vant Nobels fredspris samme året som Malala?

AGRA: Taj Mahal ligger i bygen Agra i nord-India. (Pawan Sharma/AP)

India - svar

1. New Delhi

2. Ingen

3. Rupi

4. Mausoleum

5. Ganges

6. Han ble skutt og drept (utenfor hjemmet sitt i New Dehli)

7. Mumbai

8. Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Kina, Nepal og Bhutan

9. Ganesha

10. Kailash Satyarthi