QUIZ: Hvorfor valgte nylig flere bildebyråer å trekke et bilde av prinsesse Kate?

Godt og blanda

1. Hva er telefonnummeret til brannvesenet?

2. Hvilket TV-program har gitt opphav til filmer som The Blues Brothers (1980) og Wayne’s World (1992)?

3. Hvilken by forbindes med band som The Smiths, Oasis og The Stone Roses?

4. I hvilket hav ligger Puerto Rico-gropa?

5. Hvilket år skjedde disse tingene? Saddam Hussein henrettes, Siv Jensen blir Frp-formann, Karpe Diem gir ut sin debutplate Rett Fra Hjertet.

6. Hva kalles læren om at «alt er Gud»?

7. Hvilket materiale som er fremstilt av en type plastmikrofibre ble oppfunnet av den amerikanske virksomheten Malden Mills i 1979?

8. Hva var fødenavnet til kunstneren Pushwagner?

9. Nevn et år Julis Cæsar levde.

10. Hva heter forfatteren bak karakteren Peter Pan?

SENTRALE: I hvilket år overtok Siv Jensen ledervervet i Frp fra Carl Ivar Hagen? (Fredrik Varfjell/NTB)

Godt og blanda - svar

1. 110

2. Saturday Night Live

3. Manchester

4. Atlanterhavet

5. 2006

6. Panteisme

7. Fleece (opprinnelig formelt Polar Fleece)

8. Terje Brofos

9. 100 f.Kr.–44 f.Kr.

10. J.M. Barrie





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på M

1. Hva er etternavnet til skuespilleren som spiller hovedpersonen Daniel LaRusso i Karate Kid-trilogien?

2. Hvilken spillkarakter ble først introdusert for verden under navnet Jumpman?

3. Østfold har seks byer. Hvilke to byer begynner på bokstaven M?

4. To fotballkamper har fått det samme kallenavnet: Vålerengas snuoperasjon mot Besiktas i 1998 og Liverpools snuoperasjon mot AC Milan i 2005 (i begge kampene ble 3-0 til pause snudd til 3-3 ved fulltid). Hva blir disse to kampene begge kalt?

5. Hvilken film av Steven Spielberg handler om Mossad-agenten Avner som får i oppdrag å spore opp terroristene i Sort September?

6. I sitt hovedverk Nasjonenes velstand fra 1776, retter Adam Smith en omfattende kritikk mot hvilken form for økonomisk politikk?

7. Hvilket Metallica-album har i flere omganger av ulike publikasjoner blitt kåret til tidenes beste metallalbum?

8. Hvilken skuespillerinne ble Oscar-nominert for sin rolle i filmen Working Girl (1988?

9. Hva er Frankrikes tredje største middelhavsby?

10. Under hvilket navn er den italienske maleren Tommaso di Ser Giovanni di Simone Guidi Cassai bedre kjent?

NORSK SUKSESS I UTLANDET: Egil Drillo Olsen (her Vålerenga-trener) og John Arne Riise (her Liverpool-spiller) har begge vært med på store snuoperasjoner i utlandet. (Gorm Kallestad, NTB Pluss, Thomas Kiensle, AP Photo)

Svaret begynner på M - svar

1. Macchio

2. Mario

3. Moss og Mysen

4. Mirakelet i Istanbul

5. München (2005)

6. Merkantilisme

7. Master of Puppets (1986)

8. Melanie Griffith

9. Montpellier

10. Masaccio





Aktuelt

1. Hvem har skrevet musikken til rockeoperaen Jesus Christ Superstar?

2. Hva kalles valgene i USA hvor en presidentkandidat jobber for å sikre seg nok delegater til å representere sitt parti i et presidentvalg?

3. I uka som har gått valgte en rekke bildebyråer å trekke et bilde publisert av prinsesse Kate. Hvorfor trakk de bildet?

4. Hvem er Norges tros- og livssynsminister?

5. Hvilken Nato-artikkel fastslår at et angrep på ett Nato-land er et angrep på hele alliansen?

6. Cillian Murphy og Robert Downey Jr. vant i år Oscar for henholdsvis beste mannlige hovedrolle og beste mannlige birolle for samme film. Sist gang to menn vant disse prisene for samme film var i 2013. Hvem var de to mennene og hva var filmen?

7. Panamakanalen gjør at skip kan unngå å ta den farligere ruten gjennom to kjente streder som ligger lenger sør, hvilke to streder?

8. I hvilket nordisk land har regjeringen nå åpnet opp for å forlenge og utvide verneplikten?

9. Hvem vant Oscar for beste kvinnelige birolle på årets Oscar-utdeling?

10. Trommeslageren Dave Rowntree har blitt valgt som Labours kandidat for valgkretsen Mid Sussex i det kommende parlamentsvalget i Storbritannia. Hvilket band spiller han i?

GYLNE SMIL: Robert Downey Jr. og Cillian Murphy (ytterst på hver sin side) vant Oscar-pris for samme film, Oppenheimer. Nest til høyre står Emma Stone, vinner av beste kvinnelige skuespiller, mens navnet på kvinnen til hennes venstre ikke kan røpes her (det er et av quiz-spørsmålene). (Jordan Strauss/AP)

Aktuelt - svar

1. Andrew Lloyd Webber

2. Primærvalg

3. Fordi bildet var manipulert

4. Kjersti Toppe

5. Artikkel 5

6. Matthew McConaughey (hovedrolle) og Jared Leto (birolle) for filmen Dallas Buyers Club

7. Magellan- og Drakestredet

8. Danmark

9. Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

10. Blur





Godt og blanda 2

1. 16. mars i 1935 beordret Adolf Hitler noe som var stikk i strid med Versaillestraktaten. Hva?

2. Hva er den største øya i den japanske øygruppen Vulkanøyene?

3. Hvor mange seriegull har Stabæk fotball (menn)?

4. Hvilke seks amerikanske delstater har bokstaven Y i navnet sitt?

5. Hvilken keiser overtok etter den første romerske keiseren Augustus?

6. I hvilket år ble Sosialistisk Venstreparti stiftet?

7. I hvilket land skjedde My Lai-massakren?

8. I hvilken TV-serie møter man Muppets-karakterene, blant annet Kakemonsteret og Elmo?

9. Hva er hovedbestandelen i retten Bacalao?

10. Hvilke to svenske konger har dødd i utlandet?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (82) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Godt og blanda 2 - svar

1. Gjenoppbygningen av det tyske militæret

2. Iwo To (Iwo Jima)

3. Ett seriegull (2008)

4. Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania og Wyoming

5. Tiberius

6. 1975

7. Vietnam

8. Sesame Street

9. Klippfisk

10. Karl XII (døde under beleiringen av Fredriksten festning i Halden) og Gustav II Adolf (døde i slaget ved Lützen)





Afrikas horn

1. Knytt hovedstedene Addis Abeba, Djibouti, Mogadishu og Asmara til de fire landene som utgjør Afrikas horn: Etiopia, Eritrea, Djibouti og Somalia.

2. Hvilket land ble Eritrea selvstendig fra i 1993?

3. Hvilke to farger har farget til Somalia?

4. Hvilket av de fire landene har den lengste kystlinja på hele det afrikanske kontinentet?

5. Hvilket land gikk tidligere under navnet Fransk Somaliland?

6. Hvilket av de fire landene på Afrikas horn har en spesiell prestisje på grunn av at landet aldri ble kolonisert?

7. Hvilke to land ligger rett overfor kystlinjen til Eritrea?

8. Hvilken etiopisk friidrettsutøver blir av mange regnet for å være tidenes beste langdistanseløper? Han vant blant annet OL på 10.000 meter i OL i 1996 og 2000.

9. Hvilket av de fire landene som utgjør Afrikas horn er det eneste landet som deler grense utelukkende til de tre andre landene?

10. Kun ett av de fire landene har vunnet Afrikamesterskapet i fotball, med en seier i 1962. Hvilket land?

DJIBOUTI: Et bilde av en havnene til Djibouti, et av fire land som utgjør Afrikas horn. (Elias Messeret/AP)

Afrikas horn - svar

1. Addis Abeba - Etiopia, Asmara - Eritrea, Djibouti - Djibouti, Mogadishu - Somalia

2. Etiopia

3. Blått og hvitt

4. Somalia

5. Djibouti

6. Etiopia

7. Saudi-Arabia og Jemen

8. Haile Gebrselassie

9. Djibouti

10. Etiopia





Talkshow

1. Hva het talkshowet Fredrik Skavlan ledet på NRK1 fra 1998 til 2007?

2. Og hva het talkshowet Anne Lindmo ledet på NRK1 fra 2002 til 2009?

3. Hvilken nåværende talkshow-vert har The Roots som husband?

4. På hvilket amerikansk talkshow gjorde John Lennon og Yoko Ono i 1971 et av sine mest kjente intervju, et intervju som seinere ble brukt i filmen Forrest Gump?

5. Thomas Numme og Harald Rønneberg vokste opp adskilt av Oslofjorden i henholdsvis Vestfold og Østfold. Hvilke to byer kommer de fra?

6. Hva er fornavnet til den britiske talkshow-verten som ledet programmet Parkinson?

7. Hvilken norsk TV-profil ble først kjent som kapellmester i det kortlevde talkshowet Storbynatt?

8. Hvilken tidligere talkshow-vert har tilnavnet Coco?

9. Hvem var talkshow-legenden Johnny Carsons medvert gjennom 30 år?

10. Medverten til Johnny Carson pleide å introdusere Carson med et sitat som senere skulle ende opp med å bli en av filmhistoriens mest kjente improviserte replikker. Hvordan lød introduksjonen?

RADARPAR: Johnny Carson (t.v.) og hans medvert gjennom alle år under deres siste episode av talkshowet til Carson i 1992. (Douglas C. Pizac/AP)

Talkshow - svar

1. Først og sist

2. Store studio

3. Jimmy Fallon

4. Dick Cavett Show

5. Sandefjord og Halden

6. Michael

7. Einar Tørnquist

8. Conan O’Brien

9. Ed McMahon

10. «Heeeeeeere’s Johnny» (Også sagt av Jack Nicholson når han stikker hodet inn i en åpning i en dør i filmen Ondskapens hotell)