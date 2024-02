Godt og blanda

1. De to tårnene på Oslo rådhus er ikke like høye – fleip eller fakta?

2. Verdens tolvte lengste elv går gjennom landene Kina, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam. Hva heter den?

3. Hvilket bilmerke har modeller som Expedition, Edge og Taurus?

4. Hvilken kjent avdød musiker er i fokus i biografien Shockadelica, skrevet av Christer Falck og Petter Aagaard?

5. Hvilket år skjedde følgende ting: Trine Skei Grande tar over som Venstre-leder etter Lars Sponheim, Sveriges kronprinsesse Victoria gifter seg, Liu Xiaobo tildeles Nobels fredspris.

6. Hvilket dyr er symbolet til evangelisten Lukas?

7. Hvilket navn har dragen som vokter en stor skatt i J.R.R. Tolkien-romanen Hobbiten?

8. Hva bruker man for å måle atmosfærisk lufttrykk?

9. Hvilke tre kriterier må være på plass for å kunne bli president i USA?

10. Hvem er jeg? Jeg er en artist som ble født i 1948 i England og døde 26 år gammel. Ingen av utgivelsene mine oppnådde stor suksess mens jeg levde, men nå regnes jeg som en av de mest innflytelsesrike artistene i folkrockens historie.





Godt og blanda – svar

1. Fakta (de to tårnene er 63 og 66 meter høye, men ser like høye ut da toppene på begge tårnene er på samme nivå)

2. Mekong

3. Ford

4. Prince

5. 2010

6. Okse

7. Smaug

8. Barometer

9. For å være valgbar til presidentembetet må man ha fylt 35 år, være født amerikansk statsborger, samt ha bodd i USA i 14 år

10. Nick Drake





Svaret begynner på J

1. Hvilke fire land i verden begynner på bokstaven j?

2. Hvilken betegnelse brukes om en periode i norsk næringsliv og samfunnsliv som varte omtrent fra 1983 til 1987?

3. Hva er et navn på en liten robåt eller seilbåt?

4. Hva heter de tre Anker-Hansen-søsknene i TV2-serien Hotel Cæsar som spilles av Kim Kolstad, Anette Hoff og Elin Sogn?

5. Hvilken kjent amerikansk lovløs ble skutt og drept av Bob Ford?

6. Hva er en vanlig brukt betegnelse på paragraf 2 i Grunnloven, slik den lød fra 1814 til 1851?

7. I hvilken kommune ligger Hadeland Glassverk?

8. Hvilke skuespiller vant Oscar for beste mannlige birolle for å spille leiemorderen Anton Chigurh?

9. Hva het dominikanermunken og avlats-predikanten som var sterkt mislikt av Martin Luther og som tilskrives setningen «Når pengene i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer»?

10. Hvem skrev «Den sidste viking»?





---

Svaret begynner på J – svar

1. Jamaica, Japan, Jemen og Jordan

2. Jappetida

3. Jolle

4. Jens-August, Julie og Juni

5. Jesse James

6. Jødeparagrafen

7. Jevnaker kommune

8. Javier Bardem

9. Johann Tetzel

10. Johan Bojer





Godt og blanda 2

1. Fra hvilket land kommer faren til fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic?

2. Hva er det eneste landet i verden som befinner seg på alle av jordas fire halvkuler?

3. Hva het Senterpartiet fram til 1959?

4. Hva er et annet navn på hemofili?

5. Hva kaller man hvalens avkom?

6. Hva er T-bane en forkortelse for?

7. Hva kalles prøven du må bestå for å kunne jakte på vilt i Norge?

8. Hvilket grunnstoff har atomnummer 1 i periodesystemet?

9. Hva heter det når babyen kommer med bakenden først under fødsel?

10. Hvilket år innførte Norge pappaperm: 1987, 1993 eller 1998?





Godt og blanda – svar

1. Bosnia-Hercegovina

2. Kiribati

3. Bondepartiet

4. Blødersykdom

5. Kalv

6. Tunnelbane

7. Jegerprøven

8. Hydrogen

9. Setefødsel

10. 1993





Danmark

1. I hvilket år måtte Danmark gi fra seg Norge til Sverige?

2. Hvordan sier danskene tallet 90?

3. Hva er den danske tittelen på HC Andersens eventyr «Den stygge andungen»?

4. Hvilken sjømann beskrives her: «Når krigen kommer i 1809, ror han over havet til Danmark for å få tak i mat, tre tønner bygg, til den sultne kona og dattera.»?

5. Hva heter nasjonalforsamlingen i Danmark?

6. I en kjent Uti vår hage-sketsj, sliter danskene med å forstå hverandre. Atle Antonsens karakter går inn på en isenkrambutikk og spør om syglekugle og kamelåsa, to oppkonstruerte ord som begge er ment til å bety tingen Antonsen har problemer med. Hvilken ting har Antonsen problemer med?

7. Hva heter hovedkarakteren i TV-serien Borgen?

8. Hvilket dansk indieband står bak album som «Frengers» og «And the Glass Handed Kites»?

9. Hvilken øygruppe okkuperte Storbritannia som en respons på Tysklands okkupasjon av Danmark?

10. Hva heter Danmarks største øy?





---

Danmark – svar

1. 1814

2. Halvfems

3. «Den grimme ælling»

4. Terje Vigen

5. Folketinget

6. Sykkeldekket

7. Birgitte Nyborg Christensen

8. Mew

9. Færøyene

10. Sjælland





Afrikansk geografi

1. Til hvilken by må du reise hvis du vil se Table Mountain?

2. Hva heter det vestafrikanske landet som er omsluttet av Senegal?

3. Hva heter hovedstaden i Sudan? Den deler navn med hesten som blir halshogget i den første Gudfaren-filmen.

4. Kenya grenser til fem land. Hvilke?

5. I hvilket land ligger byen Casablanca?

6. I 1885 fordelte de europeiske koloniherrene de afrikanske landene mellom seg på en konferanse. Hva het denne konferansen?

7. Mellom hvilke to land ligger Victoriafallene?

8. Hva heter den idylliske øygruppa utenfor Tanzania som består av øyene Unguja og Pemba?

9. Hva heter den nest største byen i Egypt, ofte også kalt «Middelhavets perle»?

10. I hvilket land finner du Ngorongoro nasjonalpark?





Afrikansk geografi – svar

1. Cape Town

2. Gambia

3. Khartoum

4. Somalia, Etiopia, Sør-Sudan, Uganda og Tanzania

5. Marokko

6. Berlinkonferansen

7. Zambia og Zimbabwe

8. Zanzibar

9. Alexandria

10. Tanzania





Hvilket årstall?

1. Emmanuel Macron vinner presidentvalget i Frankrike, Joshua French returnerer til Norge fra DR Kongo, António Guterres overtar vervet som FNs generalsekretær.

2. Statistisk sentralbyrå opprettes, Alexander Graham Bell foretar den første telefonsamtalen, «Peer Gynt» fremføres på scenen for første gang i Oslo.

3. Ravi og DJ Løvs sang «E-Ore» blir en sommerhit, den nye Svinesund-broen åpnes, Angela Merkel blir Tysklands første kvinnelige kansler.

4. Machu Picchu blir gjenoppdaget, Roald Amundsen når Sydpolen, Ronald Reagan blir født, Sigrid Undset utgir romanen «Jenny».

5. Libya blir selvstendig stat, komiker Robin Williams blir født, Einar Gerhardsen trekker seg som statsminister.

6. Didrik Solli-Tangen vinner Melodi Grand Prix, Det nasjonale museum for populærmusikk – Rockheim åpner, filmen Inception går på kino.

7. Rosemarie Köhn blir Den norske kirkes første kvinnelige biskop, beleiringen i Waco skjer, Erlend Loe utgir Tatt av kvinnen.

8. Grover Cleveland blir USAs 22. president, Berlinkonferansen avsluttes, Peter Chr. Asbjørnsen dør.

9. Andreas Thorkildsen vinner OL-gull i spydkast, maleriene «Skrik» og «Madonna» stjeles fra Munchmuseet i Oslo, Odd Nordstoga blir Årets spellemann.

10. Suez-krisen skjer, Elvis går inn på hitlistene for første gang med «Heartbreak Hotel», skuespillerne Tom Hanks og Carrie Fisher blir født.





Hvilket årstall? – svar

1. 2017

2. 1876

3. 2005

4. 1911

5. 1951

6. 2010

7. 1993

8. 1885

9. 2004

10. 1956