QUIZ: Hvilken spansk by er kjent for «Running of the bulls»?

Godt og blanda

1. Hva kalles hannen hos sau?

2. I hvilken liten toskansk fjellandsby ble Leonardo da Vinci født?

3. Hvilken tittel fikk Hans Nielsen Hauge da han reiste rundt i Norge og forkynte potetens velsignelser ved siden av sitt kristne budskap?

4. Hvilket Henrik Ibsen-drama skildrer konflikten mellom kong Håkon IV Håkonsson og hans svigerfar Hertug Skule?

5. Under hvilket navn er boka Sun Zis militærstrategi bedre kjent?

6. Hvilken regissør står bak den norske filmsuksessen Buddy fra 2004?

7. Hva er pneumatologi?

8. I hvilken avis er Mari Skurdal ansvarlig redaktør?

9. Hva heter han som har tittelen statsminister i Palestina?

10. Hvem er jeg? Jeg ble født 15. mai i 1915 i Oslo, var leder for Milorg og etter krigen ble jeg forsvars- og justisminister.





Godt og blanda - svar

1. Vær

2. Vinci

3. Potetprest

4. Kongs-Emnerne

5. Kunsten å krige (The Art of War)

6. Morten Tyldum

7. Læren om Den hellige ånd

8. Klassekampen

9. Mohammad Shtayyeh

10. Jens Christian Hauge





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på i

1. Hvilket kvinnenavn ble gitt til uværet som har herjet Norge i månedsskiftet januar/februar i 2024?

2. Hva er det engelske ordet for «rente»?

3. Hvilket land er Éire?

4. Det finnes kun én hovedstad i verden som begynner på bokstaven i - hvilken?

5. Hva er et annet navn på regnbuehinnen, den fargede delen av øyet til mennesker?

6. Hvilket ord kan både referere til et mindre musikkstykke og også en hendelse som kommer midt inni eller avbryter noe annet?

7. Hva står IP i IP-adresse for?

8. Hvilken russiskfødt amerikansk komponist har sangen «White Christmas» som sitt mest kjente verk?

9. Hvilken av de såkalte apostoliske fedre var den første som brukte begrepet «den katolske kirke» om fellesskapet av kristne?

10. Hva er de tre filmene Christopher Nolan har regissert som begynner på bokstaven i?

ET SYN: Regnbuehinna på øyet heter også noe annet. Vet du hva? (MEL EVANS/AP)

Svaret begynner på i - svar

1. Ingunn

2. Interest

3. Irland

4. Islamabad

5. Iris

6. Intermesso

7. Internet Protocol

8. Irving Berlin

9. Ignatius (av Antiokia)

10. Interstellar, Inception og Insomnia





Aktuelt

1. Finalen i neste herre-VM i fotball skal spilles i nærheten av hvilken amerikansk by?

2. Hva heter musikkfestivalen og musikkonferansen som arrangeres årlig i Trondheim i månedsskfitet januar/februar?

3. Hvor mange prosent av et Nato-lands bruttonasjonalprodukt skal brukes på forsvar?

4. Hvilket amerikansk fotballag spiller Travis Kelce for? Laget vant Super Bowl-finalen 11. februar i år (2024).

5. I hvilken søramerikansk by avholdes det i disse dager et karneval som er blitt kalt «verdens største show»?

6. Hvilken kvinnelig skuespiller har hovedrollen i den kinoaktuelle norske filmen «Håndtering av udøde»?

7. Under årets Grammy-utdeling stakk The Beatles av med prisen for beste musikkvideo for sangen «I’m Only Sleeping». Hvilken beatle har hovedvokalen på sangen?

8. Den nye dokumentaren The Greatest Night in Pop tar for seg innspillingen av veldedighetssangen «We Are the World». Hvilke to artister skrev sangen sammen?

9. Mottoet til Harvard University er «Veritas». Hva betyr det?

10. Hvilken dikter er aktuell med diktsamlingen Finans, som beskrives som «en poetisk rapport fra det norske næringslivet»?

KJENDISPAR: Den amerikanske fotballspilleren Travis Kelce og den amerikanske popstjerna Taylor Swift er for tiden overalt å se. Også her i Vårt Lands Spørrebanken. (Julio Cortez/AP)

Aktuelt - svar

1. New York

2. Trondheim Calling

3. To prosent

4. Kansas City Chiefs

5. Rio de Janeiro

6. Renate Reinsve

7. John Lennon

8. Lionel Richie og Michael Jackson

9. «Sannhet»

10. Martin Svedman





Canada

1. Det har blitt foreslått at Canadas ekvivalent til Oscar-utdelingen, Canadian Screen Awards, burde kalles «The Candy’s». Hvem er bakgrunnen for dette tilnavnet?

2. Hvilken kanadisk provins er den eneste hvor fransk er eneste offisielle språk?

3. Canadas motto A Mari Usque ad Mare, som betyr fra sjø til sjø, henviser i utgangspunktet ikke til havene landet har kyst til, men i nyere tid har det kommet til å bety det også. Hva er de tre havene landet har kystlinje til?

4. Hvilken orden av pattedyr tilhører Canadas nasjonaldyr beveren?

5. Hva kalles Lake Superior på norsk?

6. Hva er valutaen i Canada?

7. Canada står for 80 prosent av verdens produksjon av en sirup. Hvilken?

8. Faren til Canadas statsminister Justin Trudeau var også statsminister. Hva het han?

9. Hva er tittelen på Canadas nasjonalsang?

10. I hvilke tre kanadiske byer har det blitt arrangert OL? Dette skjedde i 1976, 1988 og 2010.





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (82) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Canada - svar

1. Den kanadiske skuespilleren John Candy

2. Québec

3. Stillehavet, Atlanterhavet og Nordishavet

4. Gnagere

5. Øvresjøen

6. Kanadisk dollar

7. Lønnesirup

8. Pierre Trudeau

9. «O Canada»

10. Montréal, Calgary og Vancouver





Mat og drikke

1. Hvilket produkt reklameres som «10 viktige vitaminer med frisk appelsinsmak»?

2. Hva er egentlig svisker?

3. Hva kalles den klare geléen laget av kjøtt- eller fiskekraft som brukes til kabareter med for eksempel kjøtt, fisk og skalldyr?

4. I hvilken by holder bryggeriet Aass til?

5. Hva er hovedingrediensen i tofu?

6. Hva heter den skotske matretten som blant annet består av innmat, løk og havregryn som er kokt i en dyremage?

7. Hvilket krydder er uunværlig i en béarnaisesaus?

8. I en kjent Monty Python-sketsj ramser John Cleese opp ting som Limburger, Liptauer og Bel Paese. Hva er dette for noe?

9. Hvilket bær blir kalt «amerikanske tyttebær»?

10. Fra hvilket land kommer gryteretten gulasj?

ELVEBYEN: Vet du hvilken by hvor Aass bryggeri ligger? (Terje Pedersen/NTB)

Mat og drikke - svar

1. Sana-sol

2. Tørkede plommer

3. Aspik

4. Drammen

5. Soya

6. Haggis

7. Estragon

8. Oster

9. Tranebær

10. Ungarn





Geografi

1. Hvilken valuta blir brukt i Russland?

2. Nord-Norge er den største av Norges fem landsdeler etter areal, men hvilken plass er Nord-Norge på når det kommer til folketall?

3. Hvilket land kalles for ‘De tusen sjøers land’?

4. Hva er den største øya i Indiahavet?

5. Hvilke tre farger har det jamaikanske flagget?

6. Hvilken spansk by er kjent for «Running of the bulls»?

7. De fire dypeste innsjøene i Norge er også de fire dypeste innsjøene i Europa – fleip eller fakta?

8. Fire amerikanske delstater begynner på samme bokstav som sine respektive delstatshovedsteder. Nevn ett av tilfellene.

9. Er Tuva en republikk i Russland, Tyrkia eller Mongolia?

10. Hvilket fylke tilhører Iveland kommune?

DET INDISKE HAV: Det indiske hav er en av de såkalte verdenshavene. Her utfører Russland, Iran og Kina en felles militærøvelse. (AP Photo/AP)

Geografi - svar

1. Rubel

2. Tredjeplass

3. Finland

4. Madagaskar

5. Grønn, gul og svart

6. Pamplona

7. Fakta

8. Delaware - Dover, Hawaii - Honolulu, Indiana - Indianapolis, Oklahoma - Oklahoma city

9. Russland

10. Agder