1. Hvilke fem landsdeler er det vanlig å dele inn Norge etter?

2. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet Fe?

3. Martin Scorsese har begynt arbeidet med å lage en ny Jesus-film. Hva heter den første filmen han laget om Jesus?

4. Hva heter de fire kvinnene i TV-serien Sex og singelliv?

5. Hvilken nasjonalitet hadde artisten Amy Winehouse?

6. Hva er den eldste grunnloven i verden som fortsatt er gjeldende?

7. I vikingtida, hva var en frille?

8. Vi skal fram til ett ord som kan bety flere ting. Et stort gullskrin, en loftsutbygning og en norsk kjede. Hvilket ord skal vi fram til?

9. I Bibelen, hva skjer med Malkus?

10. Hvem er jeg? Jeg er regnet som en av tidenes beste bassister, var medlem av The Wrecking Crew, har spilt med Sinatra og Elvias, spiller bass på Beach Boys-albumet Pet Sounds og en rekke hits av Simon & Garfunkel, samt på Lalo Schifrins Mission Impossible-soundtrack.

Paul McCartney INSPIRERT: Spillingen til bassisten i The Wrecking Crew har vært med å inspirere Paul McCartney. (Michael Zorn/AP)

Godt og blanda - svar

1. Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge

2. Jern

3. Jesu siste fristelse (The Last Temptation of Christ)

4. Carrie (Bradshaw), Samantha (Jones), Charlotte (York) og Miranda (Hobbes)

5. Engelsk (britisk)

6. Den amerikanske grunnloven fra 1787

7. En fri og selvstendig kvinne som levde sammen med en mann som ho ikke var gift med

8. Ark

9. Han fikk øret skåret av i Getsemane

10. Carol Kaye





Svaret begynner på H

1. Hva kalles kontor- og forretningsgården som har adressen Stortingsgata 20?

2. Hva heter datteren til Jan Eggum og Kaia Huuse som vant MGPjr 2020 med sangen «Kan ikke la deg gå»?

3. Hva heter bringebær på svensk?

4. Hva er det oftest brukte navnet på blomsten leirfivel?

5. Hvem var det som holdt til i Bergen før og som er opphavet til at Bryggen i Bergen også kalles Tyskebryggen?

6. Hva var fornavnet til admiral Nelson, mannen som vant slaget ved Trafalgar, og som har fått et monument etter seg midt på Trafalgar Square i London?

7. Hva var den første filmen hvor Robert De Niro og Al Pacino delte en scene sammen?

8. Hva kalles den statlige undersøkelseskommisjonen som har til oppgave å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, jernbane, veitrafikk, sjøfart og forsvarssektoren i Norge?

9. Hva heter Nils Gaups sommerthrillerkomedie fra 1993?

10. Et av de høyeste fjellene på Hardangervidda kalles for «kongen av Hardangervidda». Hva er navnet på fjellet?





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på H - svar

1. Høyres hus

2. Hennika Eggum Huuse

3. Hallon

4. Hestehov

5. Hanseatene

6. Horatio

7. Heat (1995)

8. Havarikommisjonen

9. «Hodet over vannet»

10. Hårteigen





Aktuelt

1. Hva var Lillebjørn Nilsens fulle navn?

2. Hva heter bokutgivelsen til Lillebjørn Nilsen fra 1973 som har lært flere generasjoner med nordmenn å spille gitar?

3. I Alex Brinchmanns lystspill Karusell fra 1940 er det en replikk som har gått inn i det norske språket som et eget uttrykk. Fullfør uttrykket: «Piller og piller, ...».

4. Hvilken dansk forfatter er aktuell med romanen Om utregning av romfang 4?

5. Hva er den britiske prinsessen Kate prinsesse av, ifølge hennes offisielle tittel?

6. Hva heter fotballfilosofien som Liverpool-manager Jürgen Klopp ofte blir kreditert for å ha popularisert?

7. Seksnasjonersturneringen er en årlig internasjonal turnering i rugby union mellom blant andre England, Skottland, Irland og Wales. De to siste nasjonene tilhører fastlands-Europa, hvilke er de?

8. Seksnasjonersturneringen er sponset av bryggeriet Guinness. Hva slags type øl er en Guinness?

9. 3. februar i år er det 150 år siden forfatteren Gertrude Stein ble født. I hvilken europeisk hovedstad var hun i mange år vertskap for noen av de mest kjente forfatterne og kunstnere i det 20. århundre?

10. Iran har kystlinje til en «gulf», en «bukt» og et «hav». Hva er de tre?





Aktuelt - svar

1. Bjørn Falk Nilsen

2. Lillebjørns gitarbok

3. «Fru Blom!»

4. Solvej Balle

5. Wales

6. Gegenpressing

7. Frankrike og Italia

8. Stout

9. Paris

10. Persiagulfen, Omanbukta og Det kaspiske hav





Norske fotballspillere i utlandet

1. Hvilken av Erling Braut Haalands bostedsbyer Dortmund og Manchester ligger nærmest i luftlinje til der hans fotballkarriere startet, nemlig Bryne?

2. Hva heter den andre norske spilleren som spiller for Manchester City utenom Erling Braut Haaland?

3. Martin Ødegård har vært på en rekke utlån, men har faktisk bare vært eid av tre klubber. Hvilke tre klubber?

4. Hvilken fotballklubb spiller Maren Mjelde for?

5. Mathias Normann har fått kritikk for å spille både for en russisk klubb og nå for en saudiarabisk klubb. Hva heter den saudiarabiske klubben han spiller for?

6. Hvilket lag spiller Alexander Sørloth for?

7. Hva heter den tyske klubben som søstrene Ada og Andrine Hegerberg signerte for i 2013?

8. Hvilken fotballklubb spiller Birger Meling og Mohamed Elyounoussi for?

9. Hvilken tidligere fotballspiller, av mange regnet som tidenes beste norske, sa nei til tilbud fra storklubber som Ajax, Bayern München og Real Madrid, og spilte i stedet for kun ett norsk lag gjennom hele karrieren?

10. Jeg har vunnet spansk og tysk liga, er Champions League-vinner med Barcelona og har mottatt Norges Fotballforbunds Gullballen tre år på rad. Hvem er jeg?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (82) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

Norske fotballspillere i utlandet - svar

1. Manchester (761,42 km) er nærmere Bryne enn Dortmund (809,46 km)

2. Oscar Bobb

3. Strømsgodset, Real Madrid og Arsenal

4. Chelsea FC

5. Al Raed FC

6. Villareal

7. Turbine Potsdam

8. FC København

9. Tom Lund

10. Caroline Graham Hansen





Brasil

1. Hva er det offisielle språket i Brasil?

2. Hva heter Brasils mest kjente dans?

3. Hvem er Brasils president?

4. Hva er spesielt med Brasils hovedstad Brasília?

5. I hvilket år ble sommer-OL arrangert i Rio de Janeiro, som var første gang OL ble holdt i Sør-Amerika?

6. Hva representerer stjernene i det brasilianske flagget?

7. Hvilken betegnelse har slumbebyggelser som Rocinha i Rio de Janeiro?

8. Hva er de to eneste landene i Sør-Amerika Brasil ikke grenser til?

9. Hvilken brasiliansk forfatter står bak den internasjonale bestselgeren Alkymisten?

10. Han ble født med en deformert ryggrad og et venstre bein som var seks centimeter kortere enn hans høyrebein. Hvem var denne fotballspilleren som også endte opp med å vinne VM, gullballen og gullstøvelen i én og samme turnering?

Kristus frelseren BRASIL: Solen skinner bak Kristusstatuen i Brasil i forkant av OL i Rio de Janeiro. (Felipe Dana/Ap)

Brasil - svar

1. Portugisisk

2. Samba

3. Luiz Inácio Lula da Silva

4. Det er en såkalt planlagt by

5. 2016

6. Delstatene (og det føderale distriktet)

7. Favela

8. Chile og Ecuador

9. Paulo Coelho

10. Garrincha (egentlige navn: Manuel Francisco dos Santos)





Filmer som fyller 40 år (1984)

1. Hva heter boka som filmen Dune er basert på?

2. I filmen Hjelp, vi er i popbransjen skrur gitaristen Nigel Tufnull på volumknappen på sin forsterker. Hva er så spesielt med akkurat denne volumknappen sammenliknet med de som er på andre gitarforsterkere?

3. Hvilken artist synger Footloose, tittelsangen til filmen med samme navn?

4. Hva er den norske oversettelsen av filmtittelen Ghostbusters?

5. Hva heter karate-dojoen hvor bøllene til hovedperson Daniel LaRusso trener?

6. I filmen Indiana Jones og de fordømtes tempel møter man en ung Ke Huy Quan, som de siste årene har gjort et realt comeback i filmverdenen. For hvilken film vant han Oscar for beste birolle?

7. Hva er navnet på skuespilleren som spiller Ronja Røverdatter i filmen med samme navn?

8. I filmen The Terminator leverer Arnold Schwarzenegger en av de meste kjente filmreplikkene gjennom tidene når han sier til en politimann «I’ll be back». Når han endelig kommer tilbake til politistasjonen, på hvilken farlig måte kommer han tilbake?

9. I filmen Gremlins, er det tre regler du må følge når det kommer til å passe dyrene Mogwai. Hva er de tre?

10. I filmen Amadeus, hva er det siste stykket som Mozart og Salieri jobber med, et verk som også blir spilt når Mozart blir begravet i en massegrav?

GJENFORENING: For 40 år siden var Harrison Ford og Ke Huy Quan å se på kino i filmen «Indiana Jones og de fordømtes tempel». I fjor ble de gjenforent under Oscar-utdelingen. (Chris Pizzello/AP)

Filmer som fyller 40 år (1984) - svar

1. Sand

2. Volumknappen hans går opp til 11, i motsetning til øvrige gitarforsterkere som “bare” går opp til 10

3. Kenny Loggins

4. Spøkelsesligaen

5. Cobra Kai

6. Everything Everywhere All at Once

7. Hanna Zetterberg

8. Han kjører en bil inn i politistasjonen

9. Ikke la de komme i kontakt med lys (særlig sollys som vil drepe de), vann, og aldri gi de mat etter midnatt

10. Requiem

