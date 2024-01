Godt og blanda

1. Hva er et annet navn på den kristne bønnen Pater Noster?

2. I Bibelen, hvem er det som går fra å bli utstøtt av brødrene sine hjemme i Kanaans land til å bli den mektigste mannen i Egypt?

3. Hva betyr Norgga gonagasriika?

4. Hva er dobbeltsøskenbarn?

5. Hvilket norsk band ga ut en låt om «problemer innad i Høyre» rett før tusenårsskiftet?

6. Hvor ender folk opp som blir sendt til Davy Jones’ Locker eller Davy Jones’ skap?

7. Hvem regisserte den norske spillefilmen Kristin Lavransdatter fra 1995?

8. Hvilken skuespiller spilte Kjell i de norske filmene om Olsenbanden?

9. Hva kaller man en person fra Elfenbenkysten?

10. Hva er spesielt med den italienske forfatteren som kaller seg Elena Ferrante?





Godt og blanda - svar

1. Fadervår (eventuelt Herrens bønn)

2. Josef

3. Kongeriket Norge

4. Barn som har alle fire besteforeldre felles

5. Black Debbath

6. Bunnen av havet

7. Liv Ullmann

8. Carsten Byhring

9. Ivorianer

10. Forfatterens identitet er ikke kjent (navnet er et pseudonym)





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på F

1. I Anne Grete Preus-sangen «Når himmelen faller ned», hva er det det snør himmelsk korrekturlakk over?

2. Hva er kallenavnet til kjendistreneren Jørgine Massa Vasstrand?

3. Hva kan du kalles hvis du er en person som i hovedsak har et plantebasert kosthold, men som likevel inkluderer noe fisk, kjøtt, egg og melk?

4. I hvilken nettavis er Harald Klungtveit redaktør?

5. Hva var samfunnsformen i middelalderens vestlige Europa hvor monarker fordelte land til vasaller og de ufrie bøndene arbeidet på vasallenes gods?

6. Når Ragnarok kommer, hvem dreper Odin?

7. Hva heter den amerikanske statsviteren og forfatteren som er mest kjent for sin bok The End of History?

8. Hvilket ord brukes for å beskrive en feil som oppstår som følge av en feil i det man baserer seg på?

9. Hva kalles stilretningen som slo gjennom i Norge på 1920-tallet og hvor det ble lagt vekt på det konstruktive og utelukket alt overflødig?

10. Hva heter det selvstyrte området i Stillehavet som har Tahiti som sin største øy?

Vixen awards 2021 FOLKETS FAVORITT: Jørgine Massa Vasstrand ble tildelt Folkets favoritt-prisen under Vixen awards 2021. (Naina Helén Jåma/NTB)

Svaret begynner på F - svar

1. «Feilstavet sommer»

2. Funkygine

3. Fleksitarianer

4. Filter Nyheter

5. Føydalisme

6. Fenrisulven

7. Francis Fukuyama

8. Følgefeil

9. Funksjonalismen

10. Fransk Polynesia





Australia

1. Hva heter Australias urbefolkning?

2. Hva er valutaen i Australia?

3. Hva er hovedstaden i Australia?

4. Hvilken av disse skuespillerne er ikke australsk: Hugh Jackman, Cate Blanchett eller Mel Gibson?

5. Australia deltok i Vietnamkrigen - fleip eller fakta?

6. Dyret dingo er en art eller underart i hvilken dyrefamilie?

7. Hvilken sang begynner med tekstlinjen «Take a little walk to the edge of town and go across the tracks»?

8. Den danske dronningen Mary kommer opprinnelig fra øya Tasmania i Australia. Hva heter stredet som skiller øyen fra fastlandet?

9. Hva kalles serien av cricketkamper som spilles mellom England og Australia annethvert år?

10. Hva er den danske arkitekten Jørn Utzon kjent for?

QUEENSLAND?: Danmarks nye dronning Mary er fra Australia. (Scott Barbour/AP)

Australia - svar

1. Aboriginer

2. Australsk dollar

3. Canberra

4. Mel Gibson

5. Fakta

6. Hundefamilien

7. Red Right Hand (av Nick Cave & The Bad Seeds)

8. Bass-stredet

9. The Ashes

10. Utzon er kjent for å ha designet Sydney Opera House





Sport og spill

1. Hvor mange hull er det vanligvis på en golfbane?

2. Hvilken idrett forbindes med Andre Agassi?

3. I hvilket spill og TV-serie med samme navn møter man karakterene Joel og Ella?

4. Hvilken storspisende gul karakter ble skapt av Toru Iwatani, og har siden det første spillet kom ut i 1980, vært blant de mest kjente spillkarakterene i verden?

5. Hvilket nummer har Erling Braut Haaland bak på drakta si?

6. Hva heter idrettsgrenen hvor utøverne først løper, deretter sykler og tilslutt avslutter med å løpe inn til mål?

7. Hvilken regissør laget den tyske filmen Olympia, som dokumenterer de olympiske leker i Berlin i 1936?

8. Hva heter svømmeren som er tidenes mestvinnende olympier med 23 gullmedaljer?

9. I hvilket arkadespill styrer man en kanon som flytter seg sidelengs fra høyre til venstre lengst ned på skjermen med mål om å skyte fiendtlige romvesen i formasjon?

10. Hva står EA for i EA Sports?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (82) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Sport og spill - svar

1. 18

2. Tennis

3. The Last of Us

4. Pac-Man

5. Nummer 9

6. Duatlon

7. Leni Riefenstahl

8. Michael Phelps

9. Space Invaders

10. Electronic Arts





Geografi

1. Mellom hvilke to hav ligger Tyrkia?

2. Hva er hovedstaden i Liechtenstein?

3. Hva er navnet på den største av øyene i Indre Hebridene i Skottland? Øya er basen til det skotske whisky-destilleriet Talisker.

4. Tidligere het USAs høyeste fjell Mount McKinley. Hva heter det nå?

5. Hvilket nordisk land er størst i areal?

6. I hvilket land er Nairobi hovedstad?

7. Ligger Seychellene øst eller vest for det afrikanske fastlandet?

8. Hvilken amerikansk president er hovedstaden i Liberia, Monrovia oppkalt etter?

9. Av USAs 13 delstater som grenser til Canada, begynner fire av dem på bokstaven M. Hvilke fire delstater er det snakk om?

10. I hvilke tre land finner man området Ardennene?

MCKINLEY: Det var president Barack Obama som besluttet å forandre navnet på Mount McKinley. (Becky Bohrer/Ap)

Geografi - svar

1. Svartehavet og Middelhavet

2. Vaduz

3. Skye

4. Denali

5. Sverige

6. Kenya

7. Øst

8. James Monroe

9. Maine, Michigan, Minnesota og Montana

10. Belgia, Frankrike og Luxembourg





Aktuelt

1. Ole Gunnar Solskjær skal ha vært i samtaler om å bli Sveriges neste landslagssjef. Nevn én av de to svenskene som har trent Norges herrelandslag i fotball?

2. Hva står AFP for?

3. Hva heter USAs tidligere FN-ambassadør som forsøker å bli landets neste president?

4. Hvem er Norges landbruksminister? (januar 2024)

5. I disse dager arrangeres Australian Open, den første av de fire årlige Grand Slam-turneringene. Hva er de tre andre?

6. Hva står NSM for?

7. Hvem var Danmarks monark før dronning Margrethe?

8. Des Moines er delstatshovedstaden i hvilket amerikansk delstat?

9. 20. januar er datoen for når USAs presidenter blir tatt i ed. Er det høyre eller venstre hånd de legger på Bibelen når de tar eden?

10. Hva heter den katolske minnedagen til ære for helgenen Antonius den hellige?

Ole Gunnar Solskjær I AKSJON: Ole Gunnar Solskjær i aksjon i en vennskapskamp mot Sverige. (Lise Åserud/NTB)

Aktuelt - svar

1. Lars Lagerbeck og Tord Grip

2. Avtalefestet pensjon

3. Nikki Haley

4. Geir Pollestad

5. French Open, US Open og Wimbledon

6. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter

7. Kong Frederik (IX) (konge fra 1947 til 1972)

8. Iowa

9. Venstre (den høyre hånda løfter de)

10. Antonsmesse