Julefilmer

1. Hvor reiser familien til gutten som blir forlatt i den første «Hjemme alene»-filmen fra 1990?

2. Hva finner Askepott i den første nøtta i «Tre nøtter til Askepott» fra 1973?

3. Hvem spiller Askepott i den norske nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott» fra 2021?

4. Hva slags rolle har Harald Heide Steen Jr. i «Reisen til Julestjernen» fra 1976?

5. Hva heter det grønne vesenet som forsøker å ødelegge julen for innbyggerne i «Who-Ville» (norsk: Hvemvik)?

6. Hva slags dyr er karakteren «Emanuel Desperados» i «Flåklypa Grand Prix»?

7. Filmen «Love Actually» starter og slutter et spesielt sted. Hvor da?

8. I den første «Die Hard»-filmen fra 1988 må John McClane bekjempe terrorister på selveste julaften. Hva heter sjefterroristen han må overvinne?

9. I «Harry Potter og de vises stein» feirer Harry jul på Galtvort, der han blant annet får en usynlighetskappe i gave. Hvem er den fra?

10. Nå har jeg spurt om mange julefilmer. I hvilke tre av filmene som hittil er nevnt spiller den britiske skuespilleren Alan Rickman?

Julefilmer – svar

1. Paris.

2. Ridedrakt/jegerdrakt.

3. Astrid S (Smeplass).

4. Hoffnarren/gjøgleren.

5. Grinchen.

6. Krysning mellom sjimpanse og gorilla (ape kan også godkjennes).

7. En flyplass, nærmere bestemt Heathrow.

8. Hans Gruber.

9. Fra Albus Humlesnurr, men den kom opprinnelig fra Harrys far.

10. I «Harry Potter og de vises stein» (Slur), «Die Hard» (Hans Gruber) og «Love Actually» (Harry).

Julesalmer

1. «Glade jul» er basert på en tysk julesang. Hvilken?

2. Men hvem har skrevet teksten vi i dag bruker i «Glade jul»?

3. Var det i Norsk salmebok 1985, Salmer 1997 eller i Norsk salmebok 2013 at «En stjerne skinner i natt» ble tatt med for første gang?

4. Hvor mange vers har «Et barn er født i Betlehem», ifølge Norsk salmebok 2013?

5. Fra hvilket land stammer teksten i salmen «Det hev ei rose sprunge»?

6. Omtrent hvor i Norsk salmebok 2013 er julesalmene samlet? Tidlig, i midten eller på slutten?

7. Salmen «Mitt hjerte alltid vanker» står på tre ulike språk i Norsk salmebok 2013. Hvilke tre?

8. Hvilken dansk eventyrforfatter har skrevet teksten til salmen «Barn Jesus i en krybbe lå»?

9. Hvilken av Alf Prøysen sine julesanger har fått plass i Norsk salmebok 2013?

10. «Deilig er den himmel blå» er en salme skrevet av en dansk teolog og dikter (1783–1872). Hva het han?

Julesalmer – svar

1. Stille Nacht (Stille natt).

2. B.S. Ingemann.

3. Norsk salmebok 2013.

4. Ni vers.

5. Tyskland.

6. Tidlig, fra salme 27 til 72.

7. Norsk, lulesamisk og kvensk.

8. H.C. Andersen.

9. Julekveldsvisa (Nå har vi vaska golvet).

10. Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

Julemat

1. Hvilken rett er den desidert mest populære i norske hjem på julekvelden?

2. Hva bruker man gjerne i lussekattene dersom man ikke har safran?

3. På 1. juledag spiser britene gjerne «Christmas pudding». Nevn noen av ingrediensene du finner i denne desserten. (Poeng ved minst fem riktige ingredienser).

4. Hvis du skal lage kransekake (uten glasur) trenger du kun fire ingredienser, ifølge Tine. Hvilke?

5. Hvor stor del av den norske befolkningen spiser pizza på julaften? (Slingringsmonn på en prosent).

6. Hvilken dessert finner du oftest i norske hjem på julaften?

7. Hvilken julebrus er Norges mest solgte?

8. Nevn ett eller flere triks man kan bruke på slutten av steketiden for å få svoren på ribba ordentlig sprø.

9. Hva slags kjøtt er fenalår (dvs. hvilket dyr)?

10. Hvilken geometrisk form har julekaken goro?

Julemat – svar

1. Ribbe (av svin).

2. Gurkemeie.

3. Tørket frukt (for eksempel svisker, rosiner eller tørkede kirsebær), nøtter (for eksempel mandler eller valnøtter), krydder (blant annet ingefær, kanel og muskat), mel, sukker, egg og smør, i tillegg til brandy (eller annen alkohol).

4. Mandler, melis, meierismør og egg (kun eggehviten).

5. Omtrent tre til fire prosent.

6. Riskrem.

7. Hamar Lillehammer julebrus.

8. De lærde strides, så hvis du har minst ett av disse svarene, blir det poeng: Flytt ribba høyere i ovnen, flytt ribba lavere i ovnen, bruk grillfunksjon, øk temperaturen til 250 grader, snu ribba.

9. Sau.

10. Rektangel.

Juletradisjoner

1. Fra hvilket land stammer den norske juletre-tradisjonen?

2. Hvilken helgen er opphavsmann for tradisjonen knyttet til julenissen?

3. Hvor mange slag julekaker skal man helst bake før jul?

4. I hvilket århundre levde italienske Sankt Lucia?

5. I mange land henger man opp julestrømper for gaver. Hva får du i strømpen dersom du ikke har vært snill?

6. Hva slags gjenstand kler man opp i den spanske juletradisjonen Tió de Nadal?

7. I Østerrike kan du i desember møte folk kledd ut som «Krampus» i desember. Hvem er dette?

8. I Japan har mange en tradisjon for å kjøpe mat ved et spesielt utsalgssted for å markere jul. Hvilket?

9. Til hvilket land må du reise til for å møte heksa «La Befana» rundt juletider?

10. Hva heter de fire «gjestene» som hovmesteren serverer under sketsjen «Grevinnen og hovmesteren» fra 1963?

Juletradisjoner – svar

1. Tyskland.

2. Sankt Nikolas.

3. Sju.

4. Hun levde fra 283–304, så både det på 3. og det 4. århundret (200- og 300-tallet) godkjennes.

5. Kull.

6. En vedkubbe.

7. Julenissens onde motpart som leter etter slemme barn.

8. KFC (Kentucky Fried Chicken).

9. Italia.

10. Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy og Mr. Winterbottom.

Kan du sangteksten?

1. Fullfør det andre verset i «Det lyser i stille grender»: «Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall …»

2. Fullfør det første verset: «Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født …»

3. Det siste refrenget i en kjent julesang begynner slik: «Her kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang». Hvordan fullføres refrenget?

4. Fullfør dette verset: «Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme, du så vel at jorden var naken og kald …»

5. Og fullfør dette Prøysen-verset: «Ja, musebestemora er også kommet inn, nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin …»

6. Fullfør verset: «I krybba låg en liten gutt, så fresk og rein og god. Og mor has dreiv og stelte’n og far has sto og lo …»

7. Hva kommer etter dette: «Hark, now hear the angels sing, a new king was born today»?

8. Og hva er neste strofe i denne Prøysen-sangen: «Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert gla’»?

9. Fullfør dette verset: «Så sku vi klampe inn på høge hæler, og kvinke julbokkmål: Godkvell, godkvell».

10. I «Så går vi rundt om en enerbærbusk» så vasker man klær på mandag, skyller på tirsdag, henger opp på onsdag, men hva gjør man på torsdag?

Kan du sangteksten? – svar

1. «Som kom og vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall».

2. «Da lyste stjernen som en sol og engler sang så søtt».

3. «For dette barn har himlen med, og jorden fylles med sang».

4. «Du lengtet til meg og du sendte meg barnet, og viste meg vei til en stall».

5. «Det æ'kke en ortnlig gyngestol, d’er no som alle vet, hun sitter der og gynger på en stor potet».

6. «Og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå. Og bar med seg små lamunger som gutten sku få sjå».

7. «And man will live forevermore because of Christmas day».

8. «Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra».

9. «Og djupt i stolen sku a bæssmor svara: Så kom det julbokk åt en stakkar lell».

10. «Ruller vårt tøy».

Kringkastede adventskalendere

1. Hva heter tøffelen som bor under disken hos skomaker Andersen?

2. Hva slags bedrift driver gutta med i «Vazelina Hjulkalender»?

3. Hva er spesielt med hvordan nissene snakker i «The Julekalender» fra 1994?

4. Hvilken julekalender hadde «Turte» som hovedkarakter?

5. I hvilken norsk bygd var deler av denne serien spilt inn?

6. Hva heter julekalenderen fra 2021 som handler om Luka, en fattiggutt fra Vika?

7. Hva heter skolen som barna i serien «Julekongen» fra 2012 går på?

8. Hva heter hovedkarakteren fra serien «Jul i Svingen» fra 2006?

9. Hvilken av disse titlene er ikke en julekalender fra norsk TV? Jul på Sesam Stasjon, Vertshuset Den Gyldne Hale, Ole Lukkøyes julepølsemakeri eller Stjernestøv?

10. I 2010 kom TV3 ut med en julekalender med en ung versjon av en kjent norsk humor-figur. Hvem er dette?

Kringkastede adventskalendere – svar

1. Tøfflus.

2. Bilopphuggeri.

3. De bytter mellom norsk og engelsk.

4. Jul i Blåfjell.

5. Røros.

6. Kristiania magiske tivolitheater.

7. Sølvskogen.

8. Linus.

9. Ole Lukkøyes julepølsemakeri.

10. Marve Fleksnes (i «Den unge Fleksnes»).

Juleevangeliet

1. Hvem sendte ut en befaling om at hele verden skulle innskrives i manntall, ifølge Lukas 2,1?

2. Hvem var Kvirinius, ifølge Lukas 2,2?

3. Hvilken by dro Josef fra, og hvor reiste han til, for å la seg innskrive, ifølge Lukas 2,4?

4. Hvorfor måtte Maria legge sin nyfødte i en krybbe, ifølge Lukas 2,7?

5. Hvilket tegn får gjeterne fra engelen på at en frelser er født, ifølge Lukas 2,12?

6. Hva sang den himmelske hærskaren, ifølge Lukas 2,14?

7. Hvor kom de vise mennene fra, ifølge Matteus 2,1?

8. Hvilke gaver hadde de vise mennene med til Jesus, ifølge Matteus 2,11?

9. Herodes hadde beordret de vise mennene om å forhøre seg om det nye barnet, for så å melde fra til ham, men de vise mennene tok istedenfor en annen vei hjem til sitt land. Hvorfor det, ifølge Matteus 2,12?

10. Hvor flyktet Josef, Maria og Jesus hen, ifølge Matteus 2,14?

Juleevangeliet – svar

1. Keiser Augustus.

2. Landshøvding i Syria.

3. Fra Nasaret (Galilea) til Betlehem (Judea).

4. Fordi det ikke var husrom til dem.

5. De skal «finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe».

6. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i.

7. Østen.

8. Gull, røkelse og myrra.

9. De fikk en drøm der de ble varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes.

10. Egypt.

Det skjedde rundt juletider

1. Under hvilken krig skjedde det som omtales som «Julefreden i Verdun»?

2. Hva slags kjent bygg ble stormet den 6. januar 2021?

3. Hva er spesielt med lille julaften 1969 i norsk historie?

4. Hvor har måneden desember fått navnet sitt fra?

5. Den 17. desember 1916 ble mystikeren og munken Rasputin drept av tsarens familie. Hvem var tsar i Russland på denne tiden?

6. Hvem har navnedag den 24. desember?

7. Vasco da Gama døde 24. desember 1524. Hva ble han kjent for?

8. Den 23. desember 1805 ble Joseph Smith født. Hvilket kirkesamfunn grunnla han?

9. Hvilket keiserdømme ble Hirohito keiser over den 25. desember 1926?

10. Vilhelm Erobreren ble kronet til konge 24. desember 1066. Hvilket land ble han konge av?

Det skjedde rundt juletider – svar

1. Første verdenskrig, julen 1914.

2. Kongressbygningen i Washington DC.

3. Det første store funnet av olje i Norge, nærmere bestemt Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

4. Det var den tiende måneden i den romerske kalenderen (derav «decem» som betyr ti på latin).

5. Nikolai 2.

6. Adam og Eva.

7. Å ha funnet sjøveien til India rundt Kapp det Gode Håp i Sør-Afrika.

8. Mormonene (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).

9. Japan.

10. England.

Jul i naturen

1. Jeg er en hvit og gul blomst, kanskje litt rosa. På latin kaller de meg Helleborus. Hvilket navn er jeg bedre kjent under?

2. Hva slags busk henges tradisjonelt sett opp slik at par kan stille seg opp og kysse under planten?

3. Hvilke tre farger har blomsten «juleglede»?

4. Hva er en julebukk?

5. Hvilken fisk lages som regel lutefisk av?

6. Hvordan fikk Christmas Island i Det indiske hav sitt navn?

7. Hvilken plante og frukt kan du kombinere for å lage en tradisjonell julekalender i Petrus Andersens stil?

8. Hva slags tresorter brukes som juletre i Norge?

9. Hva er «Vixen», «Comet» og «Dasher» eksempler på?

10. Hva består maten til villreinen hovedsakelig av i vinterhalvåret?

Jul i naturen – svar

1. Julerose.

2. Misteltein.

3. Rød, rosa eller hvit.

4. Opprinnelig var julebukk en geitebukk som ble slaktet til jul, men i dag forbindes det mer med noen som kler seg ut og går fra dør til dør for å synge julesanger. (Begge svar er derfor riktig).

5. Torsk er vanligst, men man kan også bruke annen hvit klippfisk.

6. Den ble oppdaget 1. juledag i 1643.

7. Nellikspiker og appelsin.

8. Gran, edelgran, furu.

9. Reinsdyr. Ifølge tradisjonen er dette noen av dem som trekker selveste julenissens slede.

10. Lav (i tillegg til tørt gress og busker).

Juleslagere

1. Hvilken musikkgruppe synger «Last Christmas»?

2. Hvilken norsk artist sang «Home for Christmas» i 2010?

3. Hvilken juleslager har flest avspillinger på Spotify (per 2019)?

4. Hvilken norsk artist er kjent for å ha fylt Oslo Spektrum til jul de siste 13 årene?

5. «White Christmas» er skrevet av Irvin Berlin, men på radio i Norge får vi særlig to andre versjoner av denne. Nevn en av de to artistene som pleier å bli spilt på radio.

6. Hva heter den populære sangen om et kjent reinsdyr, skrevet av Gene Autry?

7. I 1984 samlet en gjeng artister seg, kalte seg Band Aid, og laget en kjent julelåt. Hva heter den?

8. I filmen «Mean Girls» fra 2004 synger og danser venninnegjengen til en kjent juleslager. Hvilken?

9. Hvilken by synger bandet The Pogues om i sin velkjente juleslager?

10. Hva er navnet på hesten som trekker sleden i den norske julesangen «Bjelleklang»?

Juleslagere – svar

1. Wham.

2. Maria Mena.

3. All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey).

4. Kurt Nilsen.

5. Michael Bublé og Bing Crosby.

6. Rudolf the red-nosed reindeer / Rudolf er rød på nesen.

7. Do They Know It’s Christmas.

8. Jingle Bell Rock.

9. New York (fra sangen «Fairytale of New York»).

10. Blakken.