Godt og blanda

1. Hva heter den spanske duoen som står bak verdenshiten «Macarena»?

2. Hvem er den siste brasilianske mannlige fotballspilleren til å score i en VM-finale?

3. Britene kaller det «mulled wine» – hva kaller vi det?

4. Hvilket stjernetegn har du hvis din fødselsdag er skuddårsdagen 29. februar?

5. I hvilken kjent rockesang fra 1969 synger vokalisten «It ain’t me, it ain’t me, I ain’t no senator’s son!»?

6. Hvor mange koner hadde den engelske kong Henrik 8.?

7. I hvilket land ligger fjellet Kilimanjaro?

8. Hvor mange mennesker er avbildet på Leonardo da Vincis Nattverden?

9. For omkring 200 millioner år siden oppstod Trias-Jura masseutryddelsen, en av de fem største masseutryddelsen i jordens historie. Hva forårsaket utryddelsen?

10. Nevn et år dronningen Kleopatra levde.





Godt og blanda - svar

1. Los del Rio

2. Ronaldo (han scoret begge målene i Brasils 2-0-seier over Tyskland i 2002)

3. Gløgg

4. Fiskene

5. «Fortunate Son» (Av Creedence Clearwater Revival)

6. Seks koner (to av dem fikk han henrettet, to skilte han seg fra og én døde under fødsel - kun hans siste kone overlevde ham)

7. Tanzania

8. 13 personer

9. Superkontinentet Pangea delte seg på grunn av vulkansk aktivitet i Atlanterhavet

10. 69 f.Kr.-30 f.Kr.





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på i

1. Po er den lengste elva i hvilket land?

2. Innenfor medisin, hva står i.v. for?

3. Hva står forkortelsen på lakrispastillen IFA for?

4. Hvilken filosof regnes som grunnlegger av pliktetikken?

5. Hvem spiller Thomas Giertsens samboer i TV-serien Helt perfekt?

6. Hva heter realityserien på VGTV hvor komikere er fanget inne i en hytte hvor de skal prøve å få hverandre til å le?

7. Hvilken statsideologi forbindes med den britisk-sørafrikanske politikeren Cecil Rhodes?

8. Hvilket latinsk ord betyr ‘ukjent’?

9. Hva er tittelen på Stevie Wonders album fra 1973 som blant annet inneholder hiten «Higher Ground»?

10. Hvilket ord i judo brukes om et kast som gir kampseier?

Stevie Wonder FRA VIDUNDERBARN TIL IKON: Albumet til Stevie Wonder fra 1973 regnes av flere som da artisten gikk fra vidunderbarn til å etablere seg som en voksen artist. (Chris Martinez/Ap)

Svaret begynner på i - svar

1. Italia

2. Intravenøs

3. Ivar F. (Frithiof) Andresen

4. Immanuel Kant

5. Ine Gjertsen

6. Ikke lov å le på hytta

7. Imperialisme

8. Inkognito

9. Innervisions (1973)

10. Ippon





Aktuelt

1. Hvilken radiokanal må man bytte til nå for å få med seg morgenandakten, som nå ikke lenger skal gå på NRK P1?

2. Hvilket fotballag gjorde nylig et sensasjonelt opprykk til Eliteserien med en 1-0-seier over Skeid?

3. Hva slags dyr er det tradisjon for å spise på Mortensdag 11. november i Danmark, Sverige og Tyskland?

4. TV-serien Frasier har blitt gjenopplivet. Hvilken serie er Frasier en såkalt spin-off av?

5. Det gamle norske rockebandet Span varsler comeback. Hvem er vokalisten i bandet?

6. Hva er tittelen på Janne Tellers ungdomsroman som nå har blitt satt opp som skuespill i Den Norske Opera og Ballett?

7. Datoen i dag er fødselsdagen til tidligere biskop Ole Christian Kvarme. I hvilke to bispedømmer var han biskop?

8. På datoen i dag i 1975 blir Angola uavhengig. Fra hvilket land blir de uavhengige fra?

9. På datoen i dag i 1918 tar første verdenskrig slutt. Hvilket klokkeslett skjedde våpenstillstanden?

10. Datoen i dag er dødsdagen til den danske teologen og filosofen Søren Kierkegaard. Nevn et år han levde.

SLAGMARK: Dette fotoet fra første verdenskrig viser en slagmark nær Verdun i Frankrike. (AP Photo/Ap)

Aktuelt - svar

1. NRK P1 +

2. KFUM Oslo

3. Gås

4. Cheers

5. Jarle Bernhoft

6. «Ingenting»

7. Borg og Oslo

8. Portugal

9. Klokka 11 («dagen med tre elleve» - kl. 11 den 11/11)

10. 1813-1855





Ledetråd (svaret er det samme)

1. Reise, flaks, runde.

2. Måne, Hamsun-roman, gresk gud.

3. Delstatshovedstad, Spielberg-film, et ord som i USA og Storbritannia kan bli brukt for å rettferdiggjøre bruk av militær makt for å løse en krise.

4. Evangeliet etter Matteus, fargesvak eller kraftløs, noe Jon Ludvig Hammer må ha sagt minst en gang i sitt liv.

5. Noe å gjøre med både skatten, bryna og glasset.

6. Noe som ikke er i vater, å være ruset.

7. En HDMI-kabel, noe mellom en fly og en togreise, et hurtig fotballangrep når et av lagene overtar ballkontrollen.

8. Noe som er godt til både frokost, lunsj og kveldsmat, noe du bruker som en påminner, noe du gjør med sykkeldekket.

9. Noe du kan ha i veien, i jorda og i kunnskapene.

10. Et apparat for penger, en gammel bil, bryst.





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Ledetråd (svaret er det samme) - svar

1. Tur

2. Pan

3. München

4. Matt

5. Heve

6. Skakk

7. Overgang

8. Lapper

9. Hull

10. Kasse





Geografi

1. Nevn tre av De syv fjell, som omringer Bergen.

2. I hvilket land er Monrovia hovedstad?

3. Hva er delstatshovedstaden i Hawaii?

4. Hva heter øya som Frihetsgudinnen i USA står på?

5. Limerick er mer enn en diktform. I hvilket land ligger byen med dette navnet?

6. Hva heter den store elven som renner tvers gjennom, og nærmest deler Ungarn i to?

7. På hvilken dansk øy ligger byen Rønne?

8. Hva heter øya Haiti ligger på?

9. Hvor mange offisielle språk er det i Sveits?

10. Hva er avstanden i luftlinje mellom Lindesnes fyr, det sørligste punktet i Norge, og Nordkapp, det nordligste punktet?

SØR: Lindesnes fyr, Norges sørligste punkt. (Marianne Løvland/NTB)

Geografi - svar

1. Sandviksfjellet, Fløyfjellet, Rundemanen, Ulriken, Løvstakken, Damsgårdsfjellet, Lyderhorn

2. Liberia

3. Honolulu

4. Liberty Island

5. Irland

6. Donau

7. Bornholm

8. Hispaniola

9. 4 (tysk, fransk, italiensk, retoromansk)

10. Ca. 1.700 kilometer i luftlinje





Roboter

1. Hva heter de to robotene som er med i alle de tre Star Wars-trilogiene?

2. Hvem har skrevet boka Drømmer androider om elektriske sauer?

3. Hva er tittelen på Friz Langs film fra 1927 hvor man møter ‘maskinmennesket’?

4. Norge er en av de to landene i Norden med høyest andel av melkeproduksjon på melkerobot. Hvor mange prosent av melka i Norge kommer fra melkeroboter?

5. Hvilket band utga i 2005 sangen «Robot Rock»?

6. Hun er modellert etter filmstjernen Audrey Hepburn, har gjestet talkshowet til Jimmy Fallon, vært på forsiden av motebladet Cosmopolitan. Hva heter androiden laget av Hanson Robotics?

7. Hva kalles testen som ble formulert i 1950 for å sannsynliggjøre at det er mulig å konstruere maskiner som kan imitere menneskelig tenkeevne?

8. Ordet robot har sitt utspring i det tsjekkiske ordet robota. Hva betyr ordet?

9. Hva heter animasjonsfilmen fra 1999 hvor en ung gutt blir venn med en gigantisk robot fra verdensrommet som paranoide myndigheter ønsker å ødelegge?

10. Hvilken skuespiller spiller roboten Sonny i filmen I, Robot (2004) og roboten K-2SO i Star Wars-filmen Rogue One (2016)?

ROBOT-KJENDIS: Kan du navnet på denne roboten? (MARTIAL TREZZINI/AP)

Roboter - svar

1. C3PO og R2D2

2. Philip K. Dick

3. Metropolis

4. 60 prosent

5. Daft Punk

6. Sophia the robot

7. Turingtesten

8. Arbeid/tvangsarbeid

9. Gutten og jernkjempen (The Iron Giant)

10. Alan Tudyk