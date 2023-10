Godt og blanda

1. Hva er det hustruene til statsministrene i Norge og Sverige har til felles? (Bortsett fra at de begge er gift med en statsminister).

2. Hvilken amerikansk skuespiller er oppkalt etter Liv Ullmann?

3. Hva er de tre ordenskarakterene du kan få på videregående skole i Norge?

4. Hvilket rockeband ga ut sangen «Sweet Emotion» i 1975?

5. Hva heter “melk” på fransk?

6. Hvilken bok av Jojo Moyes er den mest solgte boken i Norge det siste tiåret?

7. Hva er hovedstaden i Saudi-Arabia?

8. Hvilken Kennedy har gjort både Joe Biden og Donald Trump nervøse ved å stille som partiløs kandidat i det kommende presidentvalget?

9. Hva er de to hovedfargene i flagget til Vatikanstaten?

10. Hvilken betegnelse brukes om kommunikasjon mellom personer som ikke har et felles morsmål og som derfor bruker et tredjespråk adskilt fra begges språk, som eksempelvis fransk som diplomatspråk?

PÅ BESØK: USAs utenriksminister Anthony Blinken var tidligere i år på besøk i Saudi-Arabias hovedstad. (Ahmed Yosri/AP)

Godt og blanda - svar

1. De er begge prester

2. Liv Tyler

3. God, nokså god, lite god

4. Aerosmith

5. Lait

6. Et helt halvt år

7. Riyadh

8. Robert F. Kennedy

9. Gul og hvit

10. Lingua Franca





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på E

1. Hva er det fulle navnet til den kvinnelige hovedrollekarakteren i TV-serien Seinfeld?

2. Hva heter den britiske overklassens foretrukne private kostskole? Hele 19 framtidige statsministre har gått der.

3. Hvilken film ble tildelt Oscar for beste regissør, beste mannlige birolle og beste kvinnelige birolle under Oscarutdelingen i 2023?

4. Hva er det egentlige etternavnet til skuespilleren Martin Sheen, som ved begynnelsen av sin karriere byttet etternavn da han slet med rasefordommer?

5. Hva er et annet navn på nattverd?

6. Hva kalles den verdensomspennende bandkonkurransen hvor vinnerne av den internasjonale finalen får smykke seg med tittelen «the best band on the planet»?

7. Hvor finner man Kunnskapens tre?

8. Hvilket engelsk fotballag har både Gazza (Paul Gascoigne) og Wazza (Wayne Rooney) spilt for?

9. Hvilken tradisjon med røtter tilbake til antikkens gnostitisme og hermetisme utgjør en tredje understrømning i europeisk åndsliv ved siden av gresk rasjonalitet og bibelsk teologi?

10. Hvilken norsk billedhugger står bak statuen Tiger på Jernbanetorget ved Oslo S?

[ Spørrebanken: I hvilket år falt Berlinmuren? ]

TIGERVASK: Kunstneren Munch Malo pusser tenner og pelsen til Tigern på Jernbanetorget i Oslo. (Lise Åserud/NTB)

Svaret begynner på E - svar

1. Elaine Marie Benes

2. Eton College

3. Everything Everywhere All at Once (2022)

4. Estévez

5. Eukaristi

6. Emergenzafestivalen

7. Edens hage

8. Everton

9. Esoterikk

10. Elena Engelsen





Aktuelt

1. To av forklaringene bak hvorfor fredag den 13. regnes som en ulykkesdag har å gjøre med to hendelser i påskeuka. Hvilke to hendelser, den ene tilknyttet dagen fredag, den andre tilknyttet tallet 13?

2. Tour de France-kommentatoren Johan Kaggestad har blitt 80 år. Hvilke to verdensstjerner var han friidrettstrener for?

3. Hva er hovedinstrumentet til stjerneskuddet Veslemøy Narvesen?

4. Hvilken ungdomsorganisasjon leder Elle Nystad?

5. Hvor mange fotball-EM har Norges herrelandslag i fotball deltatt i?

6. Hvilken avdød nordmann handler boken «Mine ni liv» om?

7. Hvem er friidrettsutøveren som blir trent av Gjert Ingebrigtsen (2023)?

8. Datoen i dag skjedde slaget ved Hastings i 1066. Hvem ble seiersherre og Englands nye konge?

9. Datoen i dag i 1926 ble barneboka Ole Brumm utgitt. Hvem er forfatteren?

10. Datoen i dag i 1899 skjedde Titran-ulykken der 142 fiskere omkom i en fryktelig stormnatt. I hvilken kommune i Trøndelag ligger Titran?

[ Spørrebanken: Hvilken realityserie har Märtha Louise som deltaker? ]

RADARPAR: Johan Kaggestad og Christian Paasche var i en årrekke kommentatorparet som ledet nordmenn gjennom sommerbegivenheten Tour de France. (Daniel Sannum Lauten, TV 2/TV 2)

Aktuelt - svar

1. Jesus døde på en fredag, og det var 13 tilstede på Skjærtorsdag under Det siste måltid

2. Grete Waitz og Ingrid Kristiansen

3. Trommer

4. Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon

5. Ett (2000)

6. Shabana Rehman

7. Narve Gilje Nordås

8. Vilhelm Erobreren

9. Alan Milne

10. Frøya





Skisport

1. Hva het han som gjorde at Oddvar Brå brakk staven?

2. Hvor mange OL-gull har Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og Bjørn Dæhlie til sammen?

3. Hvem var de to eneste nordmennene som tok OL-gull i vinter-OL i 2006?

4. I hvilken idrettsgren utmerket Magnus Moan seg?

5. Når ble Tour de Ski arrangert for første gang?

6. Hvem omtales ofte som ‘Skisportens far’?

7. Hvor i Norge kommer skiskytterbrødrene Johannes og Tarjei Bø fra?

8. Hvilken kvinnelig langrennsløper vant 16 NM-gull mellom 1997 og 2003?

9. I hvilken freestyle-gren vant Kari Traa OL-gull i 2002?

10. Hvilken forkortelse har Det internasjonale skiforbundet?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Skisport - svar

1. Aleksandr Zavjalov

2. 24 (8 hver)

3. Kjetil Andre Aamodt (alpint) og Lars Bystøl (skihopping)

4. Kombinert

5. Sesongen 2006/2007

6. Sondre Nordheim

7. Stryn

8. Bente Skari

9. Kulekjøring

10. FIS





Film

1. Hva er et annet mer kjent begrep for stereoskopisk film?

2. Hvem har komponert musikken til Clint Eastwood-filmene Mystic River og Million Dollar Baby?

3. Hva het den svenske skuespilleren som spilte faren til Emil i Lønneberget?

4. Hva er din rolle på et filmsett hvis du kun opptrer i bakgrunnen i en scene, oftest taust?

5. Hva heter Alison Bechdels test som sier at en film må ha minst to navngitte kvinner som har minst én samtale som handler om noe annet enn menn?

6. Hvem har regissert filmen Jackie Brown (1997)?

7. Hvem skrev manuset til filmen Rocky (1976)?

8. I hvilken avis jobber Clark Kent i Superman-filmene?

9. Hvilken regissør er kjent som «spenningens mester»?

10. I filmen Uno, hvorfor velger karakteren til Aksel Hennie å tyste på treningsstudio-vennene sine?

[ Quiz: Hva het romfartsprogrammet som sendte de første menneskene til månen? ]

GAMMEL OG GOD: Sylvester Stallone foran sin mest kjente skapelse, bokseren Rocky Balboa. (Michael Perez/AP)

Film – svar

1. 3D

2. Clint Eastwood

3. Allan Edwall

4. Statist

5. Bechdel-testen

6. Quentin Tarantino

7. Sylvester Stallone

8. The Daily Planet

9. Alfred Hitchcock

10. For å besøke faren på dødsleiet (han må tyste for at politiet skal slippe han fri)





Øyer

1. Hvilke to land befinner seg på øya Hispaniola?

2. Hvilke tre land inngår i Den skandinaviske halvvøya?

3. Hva heter den russiske halvvøya som ligger rett nord for Japan, og som er et viktig sted å eie i brettspillet RISK.

4. Hva heter den store øya som ligger i Mjøsa?

5. Hvilken øy er Asias største?

6. Hvilken øy ble kalt Juana da den ble oppdaget av Christopher Colombus i 1492?

7. Hva heter den største øya på Svalbard?

8. Hvilken gresk øy stuet en gang ett av Antikkens syv underverker, en enorm statue av solguden Helios?

9. Er det Staten Island eller Long Island som er en av New Yorks fem bydeler?

10. Norge har to territorialkrav i Antarktis: Dronning Maud Land og øya som heter hva?

[ Quiz: Hvem spiller Golda Meir i den kinoaktuelle filmen Golda? ]

SVALBARD: Sysselmesterens helikopter har redningsøvelse utenfor Longyearbyen. I bakgrunnen ligger forskningsskipet FF «Kronprins Haakon». (Ole Berg-Rusten/NTB)

Øyer – svar

1. Haiti og den Dominikanske republikk

2. Sverige, Norge, og Finland

3. Kamtsjatkahalvøya

4. Helgøya

5. Borneo

6. Cuba

7. Spitsbergen

8. Rhodos

9. Staten Island

10. Peter I Øy