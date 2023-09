Godt og blanda

1. Fra hvilket land kommer bandet U2?

2. Hvilket tilnavn fikk den engelske kong Rikard I?

3. Hva er sirkelen man ser i logoen til forsikringsselskapet Tryg?

4. I hvilken kommune finner man Kaffehuset Friele?

5. Niccolò Paganinis spilleevner på et instrument gjorde at han ble beskrevet som en trollmann. Hvilket instrument er det snakk om?

6. Hvilken bukt strekker seg østover inn til St. Petersburg i Russland?

7. I hvilken elv døpte Døperen Johannes mennesker som ville få sine synder tilgitt?

8. Dalkløfta Grand Canyon er skapt av en elv – hvilken elv?

9. Hva heter den etniske minoriteten som forbindes med delstaten Rakine i Myanmar?

10. Hvilket uttrykk ble på midten av 1800-tallet brukt til å oppmuntre amerikansk territoriell ekspansjon (fra Atlanterhavet på østkysten til Stillehavet i vest)?

U2 F.V.: Adam Clayton, Bono, The Edge og Larry Mullen Jr. (Wilfredo Lee/Ap)

Godt og blanda - svar

1. Irland

2. Løvehjerte

3. En livbøye

4. Bergen

5. Fiolin

6. Finskebukta

7. Jordan

8. Coloradoelva

9. Rohingya

10. «Manifest destiny»





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på C

1. Hvilken karakter er den første som sier noe i Star Wars-franchisen (Episode IV – Et nytt håp)?

2. I hvilket brettspill kan du høre setninger som «Miss Scarlett, i spisestuen, med lysestaken»?

3. Hva heter det franske finanskonsernet som var hovedsponsor for sykkellaget med samme navn? Thor Hushovd var en del av laget i flere år.

4. Hva er fellesbetegnelsen for Hi-hat, Crash og Ride?

5. Hvilket fransk uttrykk betyr «slik er livet»?

6. Hvilken kvinnelig skuespiller hadde hovedrollen i filmen Mad Max: Fury Road (2015)?

7. Hvilken forstavelse betyr det samme som «hjerne-»?

8. Hva er hovedstaden i Venezuela?

9. Hva er navnet på gruppen kinoer i Norge og Norden som er knyttet opp til et filmarkiv og viser filmer av historisk eller kunstnerisk interesse?

10. Hvilken musikkgruppe har sanger som «Insane in the Brain» og «Hits from the Bong»?

[ Quiz: Hva het romfartsprogrammet som sendte de første menneskene til månen? ]

STAR WARS: I den første Star Wars-filmen er det nok disse tre som snakker mest, men vet du hvilken karakter som er den første til å si noe i filmen? (AP Photo/AP)

Svaret begynner på C - svar

1. C3PO (Han spør «Hørte du det?»)

2. Cluedo

3. Crédit Agricole

4. Cymbaler

5. C’est la vie

6. Charlize Theron

7. Cerebro-

8. Caracas

9. Cinemateket

10. Cypress Hill





Aktuelt

1. Hvem er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?

2. Hvilket år var sist Høyre hadde byrådslederen i Oslo?

3. Hvilket lag i Eliteserien spiller fotballspilleren Amahl Pellegrino for?

4. Hvilket land tilhører Svartehavsflåten?

5. Hvilket band står bak det nye albumet Krøterveg te Helvete?

6. Hva heter Michelin-restauranten i Lindesnes som ligger delvis under vann?

7. Hva heter realityserien på Discovery+ hvor prinsesse Märtha Louise er deltaker?

8. Hvilken trio som snart skal gjenforenes står bak sangen «Killing Me Softly»?

9. Kjendiskokken Arne Brimi taler Tine midt imot for tida. Hva er det han kjemper for at fortsatt skal bli produsert i Gudbrandsdalen?

10. Hva heter skapningene som tordenguden Tor hele tiden er i kamp med?

[ Quiz: Hvem spiller Golda Meir i den kinoaktuelle filmen Golda? ]

HYLLES: Supporterne til laget som Amahl Pellegrino spiller for, ønsker at han snart skal få sjansen på Norges landslag. Pellegrino har storspilt denne sesongen. (Trond R. Teigen/NTB)

Aktuelt - svar

1. Peter Frølich

2. 2015 (Stian Berger Røsland)

3. Bodø/Glimt

4. Russland

5. Kvelertak

6. Under

7. Jaget

8. The Fugees

9. Gudbrandsdalsosten

10. Jotnene





Disney feirer 100 år

1. Hvem har hovedrollen i tegnefilmen Steamboat Willie, som ble utgitt i 1928?

2. Hvilken film fra 1937 er den første i rekken av Disneys klassikere?

3. Hva er Clarence Nash kjent for?

4. I hvilken amerikansk delstat ligger hovedkvarteret til Disney?

5. I hvilken by ligger det originale Disneyland?

6. Disneys første realfilm var en adapsjon av en roman av Robert Louis Stevenson og kom i 1950. Hvilken film er det?

7. Første gang en animert film ble nominert til Oscar i kategorien beste film var i 1991. Hvilken Disney-film var det?

8. Den dyreste filmen noengang produsert kom i 2015. Hvilken film var dette?

9. Hva heter Disneys strømmetjeneste?

10. Hva er det siste løven Scar sier til sin bror Mufasa i Løvenes Konge (1994)?

[ Quiz: Hvilken fotballklubb spiller Lionel Messi for? ]

MER ENN EN MUS: Walt Disney tegner skapningen som begynte det hele: Mikke Mus. Det var kona som foreslo navnet. (AP Ph/Ap)

Disney feirer 100 år - svar

1. Mikke Mus

2. Snehvit og de syv dvergene

3. Å være den originale stemmen til Donald Duck

4. California

5. Anaheim

6. Treasure Island

7. Skjønnheten og udyret

8. Star Wars: The Force Awakens

9. Disney+

10. «Lenge leve kongen»





Datoen i dag - 30. september

1. Johann Gutenberg trykker en versjon av Bibelen. I hvilket år skjedde dette?

2. USA får i 1867 kontroll over Midwayøyene. Hva er bakgrunnen for øygruppas navn?

3. München-avtalen undertegnes. I hvilket år skjedde det?

4. I 1949 avsluttes Berlin-luftbroen. Hva heter lufthavnen, nå nedlagt, hvor den operasjonelle kontrollen for luftbroen var?

5. I 2005 trykker Jyllands-Posten tolv karikaturer av profeten Muhammed. Hva het tegneren?

6. I 1888 dreper Jack the Ripper sitt tredje og fjerde offer. Hvilke to ord, som også er tittelen på en Jack the Ripper-film, signerte han et brev til Scotland Yard?

7. I 1879 blir en norsk forfatter, gårdbruker og politiker født. Hva heter mannen som skrev bøkene Bør Børson jr. og Den fjerde nattevakt?

8. Bruce Springsteen utgir i 1982 et lavmælt og nedstrippet album oppkalt etter en amerikansk delstat. Hvilken delstat?

9. Hvilken skotsk Oscar-nominert skuespillerinne spiller i filmene Kongen og jeg (1956) og Stevnemøtet (1957)?

10. Ari Behn utgir sin debutbok. Hva er dens tittel?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Datoen i dag - 30. september - svar

1. 1452

2. Øyene ligger omtrent midt mellom USA og Asia

3. 1938

4. Tempelhof

5. Kurt Westergaard

6. From Hell...

7. Johan Falkberget

8. Nebraska

9. Deborah Kerr

10. «Trist som faen – fortellinger»





Engler

1. Hva heter de tre englene som er navngitt i Bibelen?

2. En av de største byene i USA har et spansk navn som på norsk betyr «Englene». Hvilken by er det?

3. I salmen «Deilig er jorden», hvem er det englene først synger for?

4. Statuen av erkeengelen Mikael på toppen av det nordvestlige tårnet på Nidarosdomen viser ansiktet til en kjent amerikansk sanger. Hvem er det?

5. Hva blir englene som blir plassert til å vokte inngangen til Edens hage, kalt i Bibelen?

6. I John Miltons «Det tapte paradis», hvem er hovedengelen som blir kastet ut av himmelen?

7. Ifølge «Johannes’ åpenbaring», hvilken engel slåss mot den store dragen i den siste, store kampen når Satan beseires?

8. I Johnny Cash-sangen «The Man Comes Around», som er inspirert av «Johannes’ Åpenbaring», oppgir Cash et antall engler som synger. Hvor mange engler?

9. Ifølge islamsk tradisjon, hvilken engel er det som skal ha gitt Mohammed Koranen?

10. I hvilken by finner man Engelsborgen, som er sentral i Dan Browns roman «Engler og demoner»?

[ Quiz: Hva het byen New York før 1664? ]

ENGLER I DOMEN: Ansiktet til en kjent sanger er å finne på statuen av engelen Mikael på nordvesttårnet på Nidarosdomen. (Gorm Kallestad/NTB)

Engler - svar

1. Mikael, Gabriel og Rafael

2. Los Angeles

3. Markens hyrder

4. Bob Dylan

5. Kjeruber

6. Satan

7. Mikael

8. Hundre millioner engler («One hundred million angels singing»)

9. Gabriel

10. Roma