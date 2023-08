Godt og blanda

1. Hva heter feltet på norsk sokkel som ble funnet i 1979 og som har desidert størst forekomst av olje og gass av alle feltene?

2. Hvor i verden finner du storbyen Edmonton?

3. Flertallet av velgerne i Alaska har stemt på samme parti siden presidentvalget i 1968. Hvilket er det?

4. Hva heter den største gnagerarten i Norge?

5. Hvilken bro binder sammen San Francisco og Marin County?

6. I hvilket land i verden bor det flest mennesker per kvadratkilometer?

7. I Harry Potter-bøkene, hva heter rektoren på Galtvort?

8. Hva het konserten som ble avholdt i juli 1985 for å samle inn penger til hungersnøden i Etiopia?

9. Hvem spiller karakteren Frodo i Ringenes Herre-filmene?

10. Hvilken amerikansk popartist sang «Born to Make You Happy» i 1999?





Godt og blanda - svar

1. Troll.

2. Canada.

3. Det republikanske parti.

4. Bever.

5. Golden Gate Bridge.

6. Bangladesh.

7. Albus Humlesnurr/Dumbledore.

8. Live Aid.

9. Elijah Wood.

10. Britney Spears.





Svaret begynner på Y

1. Hva heter hovedstaden i Elfenbenskysten?

2. Hvilken global ungdomsorganisasjon har 64 millioner medlemmer og ble stiftet i 1844 i London?

3. Hva heter verdenstreet i norrøn mytologi?

4. Hvilken melankolsk ballade ble skrevet av Paul McCartney i 1965?

5. Hvilken annen Beatles-låt fra 1966 ble skrevet som en barnesang og sunget av Ringo Starr?

6. Hva heter hverdagsretten i Japan som består av stekte nudler og grønnsaker? Direkte oversatt betyr det «stekte nudler».

7. Hvilken nettside ble lansert i 2005 og er i dag den nest mest brukte siden i verden?

8. Hva heter Japans nest største by?

9. Hvilket ord bruker man om utbytte eller avkastning på engelsk?

10. Hva heter den største byen i Myanmar?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på Y - svar

1. Yamoussoukro.

2. YMCA.

3. Yggdrasil.

4. Yesterday.

5. Yellow Submarine.

6. Yakisoba.

7. Youtube.

8. Yokohama.

9. Yield.

10. Yangon.





Aktuelt

1. Hva ble stillingen i kampen mellom Norge og Filippinene under gruppespillet i VM på New Zealand?

2. Hva heter lederen i Industri- og næringspartiet?

3. For hvilken spansk klubb spiller Caroline Graham Hansen?

4. Hvem begynte nylig i stillingen som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)?

5. Hva heter den amerikanske fysikeren som under 2. verdenskrig ledet utviklingen av atombomben?

6. På denne dagen i 1813 ble Ivar Aasen født. Hvilken kommune var han fra?

7. I hvilken grend i Gudbrandsdalen startet kulturfestival Peer Gynt denne uka?

8. Hvem er kunstnerisk leder for Oslo kammermusikkfestival?

9. I hvilken nylig utgitte film har Margot Robbie hovedrollen?

10. Hvilken jurist leder granskningen av Donald Trumps forsøk på valgfusk, og fører den pågående rettssaken mot ham?





Aktuelt - svar

1. 6-0.

2. Owe Ingemann Waltherzøe.

3. FC Barcelona Femeni.

4. Marianne Skjulhaug.

5. Robert Oppenheimer.

6. Ørsta.

7. På Gålå.

8. Marianne Beate Kielland.

9. Barbie (2023).

10. Jack Smith.





Næringsliv

1. Hvilket land i verden eksporterer desidert mest kaffe?

2. I hvilken storby finner man flyplassen Schiphol?

3. I hvilket land ble verdens største diamant funnet i 1905?

4. I hvilken amerikansk stat ble bilen Ford produsert av Henry Ford for første gang i 1903?

5. Ett land står for omtrent halvparten av verdens maisproduksjon. Hvilket?

6. Hva er Yara International mest kjent for å levere?

7. Hva slags produkter produserer selskapet Caterpillar?

8. Hva heter selskapet som er verdens største produsent av matvarer?

9. Hvilken produsent står bak blant annet crispo og stratos-sjokoladene?

10. Hva heter Storbritannias største bank?

---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---

Næringsliv - svar

1. Brasil.

2. Amsterdam.

3. Sør-Afrika.

4. Michigan.

5. USA.

6. Gjødsel.

7. Anleggsutstyr, spesielt anleggsmaskiner.

8. Nestlé.

9. Nidar.

10. HSBC.

Menn på 1900-tallet

1. Hvilken forfatter (f. 1960) tok et kraftig oppgjør med 68-generasjonens forhold til barna sine gjennom sin boka «2» i 1990?

2. Hvilken Høyre-politiker er blant annet kjent for å ha evakuert kongefamilien og Regjeringen ut av hovedstaden den 9. april 1940?

3. Hvem var president i Sør-Afrika da apartheid ble avskaffet?

4. Hvem tok makten i Libya gjennom et militærkupp den 1. september 1969?

5. Hvem spiller William Thacker i filmen Notting Hill fra 1999?

6. Hvem spiller Oskar Schindler i filmen Schindlers liste fra 1993?

7. Hvem ledet Sovjetunionen mellom 1953 til 1964?

8. Hvem skrev satirisk i 1945 at «alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre»?

9. Hvem ble Indias første statsminister etter uavhengigheten i 1947?

10. Hvilken britisk politiker har sagt: «My dear, you are ugly, but tomorrow I shall be sober and you will still be ugly»?

Menn på 1900-tallet - svar

1. Vetle Lid Larssen.

2. Carl Joachim Hambro.

3. Frederik Willem de Klerk.

4. Muammar al-Gaddafi.

5. Hugh Grant.

6. Liam Neeson.

7. Nikita Khrusjtsjov.

8. George Orwell.

9. Jawaharlal Nehru.

10. Winston Churchill.

Menn på 1800-tallet

1. Hvem ledet felttoget i Russland i 1812?

2. Hvem ledet flertallsgruppen Selvstendighetspartiet under Riksforsamlingen på Eidsvoll i april og mai 1814?

3. Hvilken tysk kansler er kjent for å ha samlet det tyske riket i andre halvdel av 1800-tallet?

4. Hvem var USAs tredje president fra 1801-1809? Han er også kjent for å utarbeide uavhengighetserklæringen.

5. Hvem var statsminister i Norge fra 1884 til 1889?

6. Hvilken forfatter gav ut boka «En glad gutt» i 1860?

7. Hvem malte «Kampen for tilværelsen» i 1889?

8. Hva het prinsegemalen som var gift med sin kusine, Dronning Victoria av Storbritannia?

9. Hvem komponerte «Måneskinnssonaten» i 1801?

10. Hvem malte «Haugianerne» i 1848?

Menn på 1800-tallet - svar

1. Napoléon Bonaparte.

2. Christian Magnus Falsen.

3. Otto von Bismarck.

4. Thomas Jefferson.

5. Johan Sverdrup.

6. Bjørnstjerne Bjørnson.

7. Christian Krohg.

8. Albert av Sachsen-Coburg-Gotha.

9. Ludwig van Beethoven.

10. Adolph Tidemand.