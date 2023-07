Godt og blanda

1. Byen Konstantinopel var hovedstaden i tre store riker. Hvilke?

2. I vår kultur, hvilken musikk oppleves som trist og sørgmodig, moll- eller dur-musikk?

3. Hvilket land kommer bilmerke Skoda fra?

4. Hvilken revolusjonær bolsjevik ble drept med en isøks av en sovjetisk agent i Mexico?

5. Hva er det ytterste og kaldeste laget av Jorden?

6. Hva er du redd for hvis du lider av hemofobi?

7. Hvem var den siste keiseren av India?

8. Hvilken øystat har Port of Spain som sin hovedstad?

9. Hvilken nasjon har et flagg som består av ni striper, fire blå og fem hvite, og en gul sol med øyne, nese og munn på hvit bunn i det venstre hjørnet?

10. I pokerspillet Texas Hold’em, hva har du på hånden om du har får en Dolly Parton?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Godt og blanda - svar

1. Det romerske (330–395), Det bysantinske (395–1453) og Det osmanske riket (1453–1923)

2. Moll

3. Tsjekkia

4. Lev Trotskij

5. Jordskorpen

6. Blod

7. George VI

8. Trinidad og Tobago

9. Uruguay

10. 9 og 5





Svaret begynner på W

1. Hva heter kona til Fred Flintstone?

2. I hvilken kinesisk by ble koronavirusets (SARS-Co-V-2) registrert for første gang, i desember 2019?

3. Hvem har vært kjent som TV-kokk for God Morgen Norge på TV2 siden 1994?

4. Hva heter den walisiske fotballklubben som har blitt kjøpt opp av Hollywood-stjerna Ryan Reynolds?

5. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet W?

6. Hvem spilte rollen som en sangerinne kalt Rachel Marron i en film fra 1992?

7. Hva heter debutalbumet til bandet Arctic Monkeys?

8. Hva var etternavnet til forfatter Camilla Collett før hun giftet seg?

9. Hva slags brennevin kommer i merkene Lagavulin og Talisker?

10. Hva heter hovedpersonen i TV-serien Breaking Bad?

ROCKA APEKATTER: Arctic Monkeys har klatret fra intime klubbkonserter i England til status som verdens største rockeband. (Owen Sweeney/Ap)

Svaret begynner på W - svar

1. Wilma

2. Wuhan

3. Wenche Andersen

4. Wrexham A.F.C.

5. Wolfram

6. Whitney Houston

7. Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006)

8. Wergeland

9. Whisky

10. Walter White





Aktuelt

1. Mick Jagger fylte åtti år 26. juli 2023. Hvilken nasjonalitet har han?

2. Hugh Grant har fått kritikk for å takke ja til en rolle i den kommende filmen «Wonka». Hvilken rolle spiller Hugh Grant?

3. Hva står forkortelsen NATO for?

4. Hva er den nest største byen i Ukraina?

5. Hvilken kjent pensjonert fotballspiller eier fotballklubben Lionel Messi nå har begynt å spille for?

6. Hvilket band står bak album som Frie radikaler, Verden på nakken, venner i ryggen og Uleste bøker og utgåtte sko?

7. Hva heter dansken som vant årets utgave av Tour de France?

8. Hvilket navn har datoen i dag - 29. juli - fått i Norge?

9. Hva kalte grekerne Sola?

10. Og hva kalte romerne Sola?

STÅR PÅ: Mick Jagger er kanskje 80 år, men han har fortsatt en evigung energi. Her opptrer han med Rolling Stones i Lyon i 2022. (Laurent Cipriani/AP)

Aktuelt - svar

1. Engelsk (britisk)

2. Oompa-Loompa

3. North Atlantic Treaty Organization (Den nordatlantiske traktat)

4. Kharkiv

5. David Beckham

6. Oslo Ess

7. Jonas Vingegaard

8. Olsok eller Olavsdagen

9. Helios

10. Sol





New Zealand

1. Hva heter de to hovedøyene som utgjør New Zealand?

2. Hvilke verdensberømte filmer ble spilt inn på New Zealand i perioden 1999-2003?

3. Hva heter urbefolkningen på New Zealand?

4. Hvem var statsminister på New Zealand frem til januar i år?

5. Hva slags mat er New Zealand kjent for å eksportere?

6. New Zealand har fått navnet sitt fra en europeisk provins. I hvilket land ligger den?

7. Hva er hovedstaden i New Zealand?

8. Hva heter den musikalske komiduoen som består av Jemaine Clement og Bret McKenzie?

9. Hvilken regissør fra New Zealand står bak filmen Jojo Rabbit (2019), en film han vant Oscar for?

10. Hva heter havområdet mellom Australia og New Zealand?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





New Zealand - svar

1. South Island/Te Waipounamu og North Island/Te Ika-a-Māui

2. Ringenes Herre-trilogien

3. Maori

4. Jacinda Ardern

5. Sauekjøtt, geitekjøtt og melk

6. Nederland

7. Wellington

8. Flight of the Conchords

9. Taika Waititi

10. Tasmanhavet





Hellas

1. Hva heter den største greske øya?

2. Hvor mange mennesker bor i Hellas?

3. Hva var det norske navnet på Hellas frem til 1932?

4. Hvilken av disse øyene er ikke gresk? Evia, Naxos, Ios, Marmara.

5. Hva er hovedstaden i Hellas?

6. Hvilke fire land grenser Hellas til?

7. Hva heter Hellas’ høyeste fjell?

8. På hvilken øy sto ‘Kolossen’ (en av Antikkens syv underverker)?

9. Hva heter sundet som skiller Hellas fra Tyrkia?

10. Hva het den svensk-greske popsangeren som vant Hellas’ første og eneste seier i Eurovision Song Contest med sangen «My Number One» i 2005?

ALIMOS: Folk nyter sola under et gresk flagg på stranda Alimos i Hellas' hovedstad. (Thanassis Stavrakis/AP)

Hellas - svar

1. Kreta

2. 10,6 millioner

3. Grekenland

4. Marmara (tyrkisk øy)

5. Athen

6. Albania, Nord-Makedonia, Bulgaria og Tyrkia

7. Olympos

8. Rhodos

9. Dardanellene

10. Elena Paparizou





Chile

1. Hva heter hovedstaden i Chile?

2. Hva heter det offisielle språket i Chile?

3. Hvilke tre land grenser Chile til?

4. Hvem gjennomførte et militærkupp i Chile i 1973 og beholdt deretter makten i 17 år?

5. Hva heter Chiles nåværende president?

6. Chile er kjent for å være verdens største eksportør av ett kjent grunnstoff/mineral. Hvilket?

7. Hva heter valutaen i Chile?

8. Hva heter den kjente fjellkjeden som ligger strekker seg fra sørlige Chile og Argentina og opp til Venezuela?

9. Hvilke tre farger har Chiles flagg?

10. Hvilken chilensk fotballspiller har spilt for rivalklubbene Arsenal og Manchester United?

CHILE: Chiles president snakker til media under en pressekonferanse i Paris 21. juli 2023. (Christophe Ena/AP)

Chile - svar

1. Santiago

2. Spansk

3. Argentina, Bolivia og Peru

4. Augusto Pinochet

5. Gabriel Boric

6. Kobber

7. Chilensk peso

8. Andesfjellene

9. Rød, hvit og blå

10. Alexis Sánchez