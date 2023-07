Godt og blanda

1. Hva het disippelen som tvilte da de andre disiplene sa at de hadde sett den oppstandne Jesus?

2. Norge har vunnet Eurovision Song Contest tre ganger: I 1985, 1995 og 2009. Nevn én av de tre artistene som vant året etter Norge vant, altså i 1986, 1996 eller 2010.

3. Hvilket begrep som ofte brukes om generell anestesi, betyr egentlig overdose av narkotika?

4. Skriv 2020 med romertall.

5. Hvilken by bør du reise til om du skal på Slottsfjellfestivalen?

6. Hvem ble drept av John Wilkes Booth i 1865?

7. Hvilken baseballspiller var også kjent som «The Yankee Clipper»?

8. Hvilket ord på v er latin for gift eller slim?

9. Hva heter det høyeste fjellet i Tyskland?

10. Hvilken komponist står bak musikken i Ringenes Herre-trilogien til Peter Jackson?





Godt og blanda - svar

1. Tomas

2. Sandra Kim (Belgia), Eimear Quinn (Irland) og Lena (Tyskland)

3. Narkose

4. MMXX

5. Tønsberg

6. Abraham Lincoln

7. Joe DiMaggio

8. Virus

9. Zugspitze

10. Howard Shore





Svaret begynner på S

1. Hvilken norsk by het opprinnelig Fredriksvern?

2. Hva heter Gustav Vigelands berømte statue av en sint baby i Vigelandsparken?

3. Hva er ifølge en Elton John-sang, det vanskeligste ordet å si?

4. Hva kalles nedbør i form av smeltende snø?

5. Hvilket navn har sjøfareren som er hovedperson i en samling arabiske eventyrlige sjøfortellinger som bygger på eldre tradisjoner og skipperskrøner?

6. Hva er det spanske navnet til den peruanske geriljaorganisasjon Lysende sti, som herjet på 1980-tallet?

7. Hva kalles et tettbygd boligstrøk i utkanten av eller utenfor en større by, og som hovedsakelig er bebodd av folk som arbeider i byen?

8. Hva er det høyeste fjellet i Wales?

9. Ifølge én tolkning, hvem omtales i følgende bibelvers: «Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn»?

10. I kortspillet poker, hva heter det når du har fått fem kort i rekkefølge i samme farge?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på S – svar

1. Stavern

2. Sinnataggen

3. Sorry

4. Sludd

5. Sinbad

6. Sendero Luminoso

7. Soveby

8. Snowdon

9. Satan

10. Straight flush





Aktuelt

1. I hvilken måned foregår Øyafestivalen?

2. Den 1. juli er navnedagen til de to første menneskene på jorda ifølge norrøn mytologi. Hva heter de?

3. Den 1. juli i 1997 ble Hongkong gitt tilbake til Folkerepublikken Kina. Fra hvilket land fikk de Hongkong?

4. Den 1. juli er dødsdagen til skuespiller Marlon Brando. I hvilket tiår ble han født?

5. Den 1. juli er fødselsdagen til Pamela Anderson. Hva heter rollekarakteren hennes i TV-serien Baywatch?

6. Hva heter lederen for Wagner-gruppen?

7. Under årets Tour de France skal det for første gang delta et norsk lag. Hva heter laget?

8. Rockefestivalen Tons- of Rock arrangeres på Ekebergsletta i Oslo, men i hvilken norsk by ble festivalen arrangert for første gang?

9. Hvem er måneden juli oppkalt etter?

10. Hvilke to Premier League-lag spiller på Ullevaal Stadion i Oslo 12. juli?





Aktuelt - svar

1. August

2. Ask og Embla

3. Storbritannia

4. 1920-tallet (1924)

5. C.J. Parker

6. Jevgenij Prigozjin

7. Uno-X

8. Halden

9. Julius Cæsar

10. Manchester United og Leeds United





Dyr utenfor dyreriket

1. Hvilket dyr finner du i logoen til Alfa Romeo?

2. I gresk mytologi, hva er skapningene minotauros en blanding av?

3. Hvilket dyr kan man se i logoen til filmselskapet Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), som vises før hver James Bond-film?

4. Hva er den karakteriske egenskapen til en Føniks?

5. Hvem skrev «alle dyr er like, men noen dyr er mer like enn andre»?

6. Hvilket dyr finner du i Albanias flagg?

7. Hva heter hunden til tegneseriekarakteren Obelix?

8. Hva het den utryddete fuglen som så ut som en blanding av struts og due, og som har blitt et symbol for utryddelse?

9. Hva slags dyr har det blitt reist en statue av i Edinburgh Zoo og Huseby leir i Oslo?

10. Hva het Tore Sagens avdøde hund som ble kjent gjennom Radioresepsjonen?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Dyr utenfor dyreriket – svar

1. En slange

2. Halvt menneske, halvt okse

3. En løve

4. Etter den har brent opp, stiger den levende opp fra asken

5. George Orwell

6. En (tohodet) ørn

7. Idefix

8. Dodo/dronte

9. Pingvin

10. Biggie





Bil

1. I hvilken italiensk by har Maserati sitt hovedkvarter?

2. Hva kom først: Volvoen eller Saaben?

3. Hvilket land kom luksusbilene Monteverdi fra?

4. I Christopher Nolans Batman-trilogi kjører Batman en Lamborghini Murcielago. Hvilken passende spansk oversettelse har ­Murcielago?

5. Hva står BMW for?

6. Hvilket bilselskap fant på femtitallet opp ­sikkerhetsbelte med tre punkter som vi ­bruker i dag?

7. Opel er populært på norske veier. Hva kalles tilsvarende bilmerke i Storbritannia?

8. Fra hvilket land kommer Seat?

9. Hva er den høyeste tillatte hastigheten i Norge?

10. Hvor lang sperrefrist får du om du har kjørt uten førerkort?





Bil – svar

1. Modena

2. Volvo (1927 mot 1945 for Saab)

3. Sveits

4. Flaggermus

5. Bayerische Motoren Werke

6. Volvo

7. Vauxhall

8. Spania

9. 110 kilometer i timen

10. 6 måneder.





Norsk film

1. Hvilke tre filmer utgjør Joackim Triers Oslo-trilogi?

2. I hvilken barnefilm er Harald Eia tåretankoperatør inni kroppen til Simens syke bestefar?

3. Hvilken film var Norges Oscar-kandidat i 2023?

4. I hvilket år kom Ivo Caprinos Flåklypa Grand Prix?

5. Hva heter dokumentarfilmskaperen fra Stranda på Sunnmøre som fikk sitt gjennombrudd med Kroppen min (2002)?

6. I hvilken film fra 2008, basert på romanen med samme navn, kan seerne stifte nærmere bekjentskap med Jarle Klepp?

7. Hva het filmskaperen som var barnebarn av både Henrik Ibsens og Bjørnstjerne Bjørnson?

8. Hvem spiller hovedrollen Ulrik i filmen En ganske snill mann fra 2010?

9. Hvilken kjent prest spilles av Michael Nyqvist i filmen Kautokeino-opprøret (2008)?

10. Hva heter regissøren som laget den svært anerkjente filmen Jakten i 1959?





Norsk film - svar

1. Reprise (2006), Oslo 31. august (2011) og Verdens verste menneske (2021)

2. Jakten på nyresteinen (1996)

3. Krigsseileren (2022)

4. 1975

5. Margreth Olin

6. Mannen som elsket Yngve

7. Tancred Ibsen

8. Stellan Skarsgård

9. Lars Levi Læstadius

10. Erik Løchen